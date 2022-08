Selenskyj: „Russland verbrennt täglich Gas im Wert von mindestens zehn Millionen Euro“

Von: Bettina Menzel, Anna-Katharina Ahnefeld, Franziska Schwarz

Teilen

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, hält seine Rede zum Unabhängigkeitstag der Ukraine in Kiew. (Archiv) © Präsidialamt der Ukraine/dpa

Der ukrainische Präsident Selenskyj erinnert daran, dass Putin aktuell täglich viel Gas verbrennt. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Update vom 29. August, 20.44 Uhr: Die US-Regierung begrüßt die Inspektion des russisch besetzten Kernkraftwerks Saporischschja in der Ukraine durch Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte am Montag: „Wir freuen uns, dass das Team auf dem Weg ist, um die Sicherheit und den Schutz der dortigen Systeme zu überprüfen und die Arbeitsbedingungen des Personals zu evaluieren.“

Er appellierte an Russland, den Inspektoren einen sicheren und ungehinderten Zugang zu gewähren. Zudem plädierte er dafür, eine entmilitarisierte Zone rund um das Kraftwerk einzurichten. „Ein Kernkraftwerk ist kein geeigneter Ort für Kampfhandlungen“, so Kirby.

FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff hält IAEA-Reise zu AKW Saporischschja für diplomatischen Erfolg der UN

Update vom 29. August, 19.16 Uhr: FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sieht in der Reise der Experten in das besetzte Atomkraftwerk Saporischschja einen „diplomatischen Erfolg“ der UN. Wie schon bei den Verhandlungen um Weizen-Exporte hätten die Vereinten Nationen „damit ihren Wert bewiesen, dass es in einer Menschheitsfrage wie der Verhinderung einer Hungersnot oder eines Atomunfalls trotz laufenden Krieges möglich ist, Gespräche zwischen verfeindeten Parteien zu organisieren, im Interesse eines höheren Ziels“, so der FDP-Mann zum Münchner Merkur von IPPEN.MEDIA. Das ist kein Zeichen der Entspannung, sondern zeigt, dass Diplomatie auch in den schwersten Zeiten seinen Platz hat.”

Über IPPEN.MEDIA Das IPPEN.MEDIA-Netzwerk ist einer der größten Online-Publisher Deutschlands. An den Standorten Berlin, Hamburg/Bremen, München, Köln, Stuttgart und Wien recherchieren und publizieren Journalistinnen und Journalisten unserer Zentralredaktion für mehr als 50 Nachrichtenangebote. Dazu zählen u.a. Marken wie Merkur.de, FR.de und kreiszeitung.de. Unsere Nachrichten, Interviews, Analysen und Kommentare erreichen mehr als 5 Millionen Menschen täglich in Deutschland.

Update vom 29. August, 18.17 Uhr: „Der Terrorstaat tut alles dafür, dass möglichst wenig Gas zum höchstmöglichen Preis auf dem Markt ist“. Mit diesen markigen Worten wendete sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Rede auf der Offshore Northern Seas Conference 2022 in Norwegen an die Öffentlichkeit, wie Interfax Ukraine berichtet.

In der Video-Ansprache warf Selenskyj Putin vor, dass „Russland derzeit täglich Gas im Wert von mindestens 10 Millionen Euro nahe der finnischen Grenze verbrennt. (...) Russland kann seine Produktion nicht stoppen, aber will es auch nicht an die Europäer liefern, da sie an der Krise interessiert sind (…) 10 Millionen Euro, die jeden Tag an der Grenze zu Russland brennen, sind Hunderte Millionen Euro Mehrausgaben für den europäischen Mittelstand.“ Dies hat zur Folge, dass viele Millionen Europäer von Energiearmut betroffen sein könnten. „Sie wollen, dass die Europäer Angst haben“, sagte Selenskyj.

Für Ukraine kommt statt vorherigem Beitrittsplan „nur noch Nato-Mitgliedschaft“ in Frage

Update vom 29. August, 17.32 Uhr: Für die Ukraine ist mehr als sechs Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs eine Nato-Mitgliedschaft über einen vorherigen Beitrittsplan keine Option mehr. „Nur die Mitgliedschaft“ selbst auf direktem Weg komme noch in Frage, sagte am Montag die für die Nato-Integration zuständige Vizeregierungschefin, Olha Stefanischyna, der Zeitung Ukrajinska Prawda. Die Ukraine habe faktisch sehr viele Praktiken der westlichen Militärallianz übernommen. Zudem würden die Soldaten über eine einzigartige Kampferfahrung verfügen, die die Militärs der Nato-Mitglieder nicht hätten.

Offenbar Geschoss dicht am Reaktorblock 2 des AKW Saporischschja eingeschlagen

Update vom 29. August, 15.24 Uhr: Dicht am Reaktorblock 2 des AKW Saporischschja soll ein Geschoss eingeschlagen sein. Der Journalist Oliver Alexander teilte die Bilder via Twitter. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Bilder, die auf Twitter kursieren, sollen das beschädigte Dach das AKW-Nebengebäudes zeigen - das nur 120 Meter vom Reaktorblock 2 entfernt ist. Aktuell ist unklar, von wem die Geschosse stammen könnten.

Sorge um AKW Saporischschja: Kreml will mit Atomenergiebehörde kooperieren

Update vom 29. August, 13.37 Uhr: Russland ist laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow offen dafür, in Sachen Saporischschja mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zusammenzuarbeiten. Man sei an der Vorbereitung der IAEA-Mission beteiligt gewesen, sagte Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge weiter. Beim Besuch werde es aber nicht um die Frage nach einer möglichen entmilitarisierten Zone rund um das ukrainische AKW gehen.

Zuvor hatte IAEA-Chef Rafael Grossi die Reise zum AKW angekündigt. „Wir müssen die Sicherheit der größten Nuklearanlage der Ukraine und Europas schützen“, twitterte er.

Mordfall Dugina: Russland benennt weiteren Tatverdächtigen

Update vom 29. August, 11.21 Uhr: Nach dem Anschlag auf die Kriegsbefürworterin auf Darja Dugina haben die russischen Ermittler nach eigenen Angaben einen weiteren mutmaßlichen Beteiligten identifiziert. Dabei handele es sich um einen 1978 geborenen Ukrainer, der über Estland eingereist sei, teilte der Inlandsgeheimdienst FSB der Staatsagentur Tass zufolge mit. Der Mann soll Russland nach der Tat wieder verlassen haben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Selenskyj berät mit Militär: Nächste Schritte gegen russische Invasion

Russland hat weite Gebiete im Süden der Ukraine erobert und will sie behalten. Die Ukraine werde Donezk, Mariupol und alle Städte des Donbass zurückholen, heißt es nun aus Kiew.

„Die Besatzer werden die Folgen spüren, in den weiteren Aktionen unserer Verteidiger“, kündigte Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache vom 28. August an. „Saporischschja, Orichiw, Charkiw, Donbass – sie werden für alle eine Antwort bekommen“, fuhr der ukrainische Präsident fort.

Zuvor hatte Selenskyj laut Präsidialamt Spitzen von Militär und Sicherheitsapparat getroffen. Es ging dabei um die Lage an der Front, den Bedarf der Armee und die Koordination mit internationalen Partnern. Selenskyj nannte besonders die Bergbau- und Stahlstadt Donezk, die seit 2014 von aus Moskau gesteuerten Separatisten beherrscht wird, sie sei dabei „gedemütigt und ausgeraubt“ worden.

Sorge vor Atom-Unfall: Experten reisen zu Saporischschja

Droht ein Nuklear-Unfall durch das beschossene Saporischschja? Es ist das größte Kernkraftwerk Europas. Vergangene Woche hatten sich zwei Reaktoren notabgeschaltet, weil die Stromversorgung zeitweise ausfiel.

Atomenergiebehörden-Experten sind auf dem Weg zu dem AKW. Doch als weitere Eskalationsstufe soll angeblich eine Drohne auf Reaktion-Betonschutzhülle gefallen sein. Das berichtet die russische Besatzungsverwaltung. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Präsident Selenskyj wendet sich per Video an die Welt Fotostrecke ansehen

Drohne auf AKW? Enerdohar-Bürgermeister sieht „nukleare Erpressung“

Das Fluggerät sei abgeschossen worden und auf die Sicherheitshülle über einem Reaktor gefallen. Die Sprengstoffladung sei detoniert, ohne Schaden anzurichten. Unterstellt wurde, dass die Drohne ein Lager für abgebrannte Brennstäbe treffen sollte.

Die Ukraine wolle mit solchen Schritten einen Besuch von Atom-Experten in dem AKW verhindern. Der geflüchtete ukrainische Bürgermeister von Enerhodar, Dmytro Orlow, sprach von einer Provokation: Russische Truppen hätten geschossen. Er warf Moskau „nukleare Erpressung“ vor, weil sich russische Truppen in dem AKW verschanzen. (AFP/dpa/frs)