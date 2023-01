Polen sagt Leopard-Kampfpanzer zu – Kommt die nächste Lieferung aus Estland?

Von: Bedrettin Bölükbasi, Lucas Maier, Christian Stör

Nach Polen gibt auch Großbritannien bekannt, Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Die Präsidentin der Slowakei erlaubt sieben Soldaten für die Ukraine zu kämpfen. Der News-Ticker.

+++ 7.45 Uhr: Weitere Waffen für die Ukraine könnten als Estland kommen. Über den „militärischen Bedarf der Ukraine, der von Estland gedeckt werden kann“ hat sich Dmytro Kuleba, der Außenminister der Ukraine in einem Telefonat unterhalten.

Um welche Waffensysteme es in dem Gespräch mit seinem estnischen Amtskollegen Urmas Reinsalu konkret ging, wurde noch nicht mitgeteilt. Kuleba hatte Estland in dem Gespräch auch für die Bemühungen bezüglich eines Entschädigungsmechanismuses gedankt, wie er auf Twitter schreibt. Es sei ein wichtiges Element der ukrainischen Friedensformel.

Waffen für die Ukraine: Gespräch über weitere Unterstützung aus Estland. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Medwedew spricht von „rostigem Altmetall“

+++ 7.15 Uhr: Während der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew die westlichen Rüstungslieferungen als „rostiges Altmetall“ bezeichnet, hat Litauen weitere Flugabwehrwaffen für die Ukraine zugesichert. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Morgen.

Mit den Worten „Vielen Dank an Präsident Duda, die polnische Regierung und alle unsere polnischen Freunde“, bedankte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwochabend (11. Januar) für die zugesicherten Leopard-Panzer. Polen will 14 Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Zudem arbeitet das Nachbarland daran, eine internationale Koalition für die Panzerlieferungen zu bilden.

Update vom Donnerstag, 12. Januar 2023, 6.20 Uhr: Die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová genehmigt sieben Staatsbürgern der Slowakei den Eintritt in die ukrainischen Streitkräfte. Insgesamt wurde über 26 Anträge entschieden.

Die restlichen 19 Anträge wurden abgelehnt. Slowak:innen ist es untersagt, ohne Genehmigung in Armeen außerhalb der Nato zu dienen, wie die ukrainische Onlinezeitung pravda.ua schreibt.

Waffen für die Ukraine: Großbritannien sichert Panzer zu

+++ 20:55 Uhr: Nach Polen hat nun auch die britische Regierung bekannt gegeben, Panzer an die Ukraine zu liefern, um ihren Kampf gegen Russland zu unterstützen, wie die Financial Times berichtet. Dem Bericht zufolge forderte der britische Premierminister Rishi Sunak seinen Verteidigungsminister Ben Wallace auf, in den kommenden Wochen „mit den Partnern zusammenzuarbeiten“, um „mit unserer Unterstützung für die Ukraine, einschließlich der Bereitstellung von Panzern, weiter und schneller voranzukommen“.

Um welches Panzermodell es sich bei der Lieferung des Vereinigten Königreichs handeln soll, ist nicht bekannt. Der einzige Kampfpanzer der britischen Armee ist der Challenger 2, der seit 1998 in Großbritannien hergestellt wird und von dem derzeit 227 im Einsatz sind. Nach langem Zögerns über Panzerlieferung der westlichen Mächte folgte die Bekanntgabe Großbritannien nur einige Stunden nach der Verkündung der polnischen Lieferung durch Präsident Duda.

Polen gibt Panzerlieferung an die Ukraine bekannt

+++ 15.55 Uhr: Polen ist im Rahmen einer internationalen Koalition zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine bereit. Das sagte der polnische Präsident Andrzej Duda bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda im westukrainischen Lwiw. „Eine Kompanie von Leopard-Kampfpanzern wird im Rahmen einer Koalition übergeben, die sich derzeit bildet“, sagte Duda. Nauseda gab seinerseits an, Luftabwehrsysteme an die Ukraine liefern zu wollen. Er versicherte laut der Nachrichtenagentur Unian, Litauen und Polen würden die Ukraine weiterhin unterstützen.

Putin spricht von „schwieriger“ Lage in annektierten Gebieten - und fordert dennoch einen Plan

+++ 15.20 Uhr: Rund zehneinhalb Monate nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin die Lage in den völkerrechtswidrig annektierten Gebieten der Ukraine als „schwierig“ beschrieben. „In einigen Gebieten dauern Kampfhandlungen an“, betonte Putin bei einem Gespräch mit Regierungsvertretern und fügte hinzu: „Aber all das ist kein Grund, um eine Pause zu machen und die dringlichsten Fragen aufzuschieben.“ Putin wies das russische Kabinett an, in den kommenden Monaten einen Plan für die Entwicklung der Regionen Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk auszuarbeiten. Dabei geht es etwa um Infrastruktur und Sozialleistungen.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew und Moskau einigen sich in Ankara auf neuen Gefangenenaustausch

+++ 13.15 Uhr: Russland und die Ukraine haben sich in der Türkei auf einen neuen Gefangenenaustausch geeinigt. Dies berichtete der britische Sender Sky News. So hätten die russische Menschenrechtskommissarin Tatiana Moskalkowa und ihr ukrainischer Amtskollege Dmytro Lubinez bei einem Treffen in Ankara am Rande einer Ombudsmann-Konferenz den Austausch von 40 Kriegsgefangenen vereinbart.

Weitere Details sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Moskalkowa und Lubinez würden im Anschluss an die Vereinbarung den türkischen Präsidentenpalast besuchen, wo Staatschef Recep Tayyip Erdogan eine Rede im Rahmen der Konferenz halten werde, hieß es in dem Bericht von Sky News weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Stoltenberg ruft nach mehr Hilfe für Kiew – „müssen mehr tun“

+++ 12.10 Uhr: Nach Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erneut für mehr Waffenlieferungen an das ukrainische Militär ausgesprochen. Die jüngsten Kämpfe im Osten der Ukraine zeigten, „wie entscheidend es ist, dass wir unsere militärische Unterstützung ausbauen“, betonte Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel.

Stoltenberg unterstrich zudem, die Unterstützung der Nato-Länder mache „in dieser entscheidenden Phase des Krieges einen echten Unterschied“. Er wandte sich an die Alliierten: „Wir müssen noch mehr tun und noch schneller.“ Die Verbündeten beraten nächste Woche Freitag auf der US-Militärbasis im rheinland-pfälzischen Ramstein über eine Aufstockung der Militärhilfe. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin leitet das dritte Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Dazu ist nach US-Angaben auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) eingeladen.

News zum Ukraine-Krieg: Friedensgespräche? Kreml sieht aktuell „keine Aussicht“

+++ 10.55 Uhr: Russland hält Friedensgespräche mit der Ukraine weiterhin für nicht möglich. Kreml-Sprecher Dimitri Peskow machte dafür allerdings die politische Führung der Ukraine und den Westen verantwortlich. So verbiete ukrainisches Recht dem ukrainischen Präsidenten ein Dialog mit Russland, betonte Peskow laut der staatlichen Agentur Tass. Zugleich sei der Westen nicht dazu bereit, „Kiew Flexibilität in dieser Sache zu erlauben“. Daher gebe es im Moment keine Aussicht auf Verhandlungen.

Der Kreml-Sprecher äußerte sich auf Nachfrage auch zur Lage in Soledar im Osten der Ukraine. „Lasst uns nicht voreilig werden, lasst uns auf offizielle Erklärungen warten“, unterstrich er. Pro-russische Söldner hatten am Dienstag (10. Januar) berichtet, die Stadt im Donezk sei eingenommen worden. Bislang gibt es allerdings keine offizielle Bestätigung. Daneben sprach Peskow von einer „positiven Dynamik“ für Russland im Kriegsverlauf. Taktische Erfolge seien sehr wichtig. „Aber der militärische Erfolg ist dann erreicht, wenn wir die Ziele, die der Oberkommandierende gestellt hat, im Lauf der militärischen Spezialoperation erreichen“, betonte er zugleich.

Ukraine-Krieg: Debatte um Panzerlieferungen an das ukrainische Militär

Erstmeldung vom Mittwoch, 11. Januar: Berlin - Die Debatte um eine Lieferung westlicher Kampfpanzer an die Ukraine läuft weiter auf Hochtouren. So hat sich auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine ausgesprochen. „Ich denke, die Ukraine sollte die militärische Ausrüstung bekommen, die sie braucht und benutzen kann, um ihre Heimat zu verteidigen“, sagte sie am Dienstag (10. Januar) in Brüssel.

Brisant ist die Frage der Panzerlieferungen vor allem deswegen, weil Länder wie Spanien und Polen ihre Leopard-2-Panzer nicht ohne Genehmigung des Herstellerlandes Deutschland an die Ukraine abgeben dürften. Die Bundesregierung selbst will der Ukraine bisher keine Leopard-2-Panzer liefern.

Ukraine hofft auf Lieferung von Leopard-Panzern

Dagegen ist in Großbritannien die Lieferung von Kampfpanzern vom Typ Challenger 2 im Gespräch. Bis zu zehn Fahrzeuge könnten einem Bericht des TV-Senders Sky News zufolge an die Ukraine gehen. Demnach liefen entsprechende Diskussionen bereits seit Wochen. Das britische Verteidigungsministerium äußerte sich bisher nicht dazu.

Die Zahl der Panzer an sich ist dabei aber wohl nicht entscheidend. Zehn Challenger 2 wären kein „Game-Changer“ im Ukraine-Krieg, heißt es in dem Bericht von Sky News, ein solcher Schritt würde aber andere Staaten ermutigen, Kampfpanzer zu liefern, zitierte der Sender eine „ukrainische Quelle“.

Die britische Armee betreibt etwa 450 Stück der Challenger-2-Panzer. Vom Kampfpanzer Leopard 2 wurden mehr als 3600 Stück gebaut. Sie werden in zahlreichen Ländern genutzt. Mögliche Partner bei einer Lieferung könnten außer Polen auch Finnland und Spanien sein. Auch das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall hatte in der Vergangenheit Lieferungen angeboten. (cs/dpa)