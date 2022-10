Ukraine-Krieg: Lukaschenko schickt Truppen zur Unterstützung Russlands

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Alexander Lukaschenko steht an der Seite Wladimir Putins. Nun will der belarussische Diktator sein Land zur Kriegspartei im Ukraine-Konflikt machen.

Minsk - Belarus wird sich mit eigenen Truppen am Ukraine-Krieg beteiligen. Das kündigte Staatschef Alexander Lukaschenko laut der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta an. „Wir haben beschlossen, einen regionalen Verbund der Russischen Föderation und der Republik Belarus aufzustellen“, so der Diktator am Montag. Zuerst berichtet darüber hatte die Nachrichtenagentur AFP.

In seiner Ansprache machte Lukaschenko der Ukraine schwere Vorwürfe. Kiew würde einen Angriff auf Belarus vorbereiten. Als Reaktion verbünde man sich deshalb mit dem Nachbarland Russland. „Ich habe es schon gesagt, dass die Ukraine heute nicht nur über Angriffe auf das Territorium von Belarus diskutiert, sondern diese auch plant“, wurde Lukaschenko zitiert.

Ukraine-Krieg: Lukaschenko sichert Russland Unterstützung zu

Zuvor hatte der ukrainische Geheimdienst bereits über Versuche Wladimir Putins berichtet, Belarus als Partner im Ukraine-Konflikt zu gewinnen. Man sehe „Maßnahmen der Russischen Föderation, die Führung Belarus‘ in eine Beteiligung am Krieg zu zwingen“, so Vadym Skibitskyi, Sprecher des Geheimdienstes, gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform.

Bislang liegen keine Informationen vor, ob Truppen aus Belarus am laufenden Ukraine-Krieg beteiligt sind. Lukaschenko öffnete bereits zu Beginn der Kampfhandlungen seine Grenzen für russische Truppen. Gesichert ist, dass Moskaus Armee vor allem zu Beginn des Krieges zahlreiche Angriffe von Belarus auf die Ukraine durchgeführt hatte. Über den Einsatz der gemeinsamen Truppen oder ihren Standort machte Lukaschenko keine weiteren Angaben. (dil/afp)