Moskau unter Drohnen-Beschuss: Kreml wirft Ukraine gezielten „Terrorakt“ vor

Von: Jens Kiffmeier

Gezielte Attacke oder Inszenierung: Moskau wurde erneut mit Drohnen angegriffen. Doch wer steckt dahinter? Das Rätselraten ist wieder groß.

Moskau - Acht Drohnen, alle zerstört: Nach einem nächtlichen Drohnen-Angriff hat Russland die Ukraine als Urheber beschuldigt. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Vorfall und warf der Regierung von Wolodymyr Selenskyj gezielten Terrorismus vor. „Heute Morgen hat das Kiewer Regime einen Terrorakt mit unbemannten Flugkörpern auf Objekte der Stadt Moskau verübt“, hieß es in der Mitteilung. Beweise für die Anschuldigungen legte Moskau nicht vor. Aus der Ukraine, gegen die Russland seit mehr als 15 Monaten einen Krieg führt, gab es zunächst keine Reaktion.

Drohnen-Angriff auf Moskau: Russland beschuldigt die Ukraine für den Terrorakt

Der Drohnen-Angriff auf Russlands Hauptstadt Moskau ereignete sich am Dienstag (30. Mai). Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, dass das politische Zentrum des Landes von mehreren Drohnen angegriffen wurde. In einer Mitteilung auf Telegram erklärte er: „Heute Morgen wurden einige Gebäude infolge eines Drohnenangriffs geringfügig beschädigt.“ Es habe keine ernsthaften Verletzten gegegen und die Hintergründe würden noch weiter ermittelt.

Zerstörtes Wohnhaus in Moskau: Präsident Wladimir Putin macht die Ukraine für die Drohnen-Angriffe verantwortlich. © Gavriil Grigorov/Uncredited/dpa/Montage

Laut der Nachrichtenagentur RIA wurden zwei Wohngebäude getroffen, wie der Rettungsdienst berichtete. Es gab eine verletzte Person. Einige Bewohner eines Gebäudes im südlichen Teil der Stadt mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden in Sicherheit gebracht. Insgesamt sollen nach Angaben des Kreml acht Drohnen eingesetzt worden sein, die alle zerstört werden konnten. Drei seien von ihrer ursprünglichen Flugbahn abgebracht worden, die restlichen fünf von der russischen Flugabwehr abgeschossen worden, hieß es weiter.

Drohnenabwehr im Ukraine-Krieg: Bürgermeister von Moskau bestätigt die Attacke

Der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, bestätigte, dass die Luftabwehr aufgrund des Angriffs aktiviert wurde. Er sagte: „Einige Drohnen wurden auf dem Weg nach Moskau abgeschossen.“ In den sozialen Medien wurden Fotos und Videos einer Rauchsäule geteilt. In unbestätigten Berichten russischer Telegram-Kanäle zufolge sollen ursprünglich insgesamt etwa 25 unbemannte Flugkörper in Richtung Moskau geflogen sein, von denen die meisten von der Drohnenabwehr vernichtet wurden. Die Zahl wurde dann vom Kreml aber nach unten korrigiert.

Ukraine-Krieg: Drohnen-Angriffe erschüttert Kiew und Moskau

Seit mehr als 15 Monaten führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, deren Hauptstadt auch neuerdings wieder jede Nacht unter Raketenbeschuss gerät. In den letzten Wochen hatte sich auch in verschiedenen Regionen Russlands der Beschuss und die Angriffe mit Drohnen gehäuft. Ein besonders spektakulärer Vorfall ereignete sich Anfang Mai, als zwei Flugobjekte unmittelbar über dem Kreml abgeschossen wurden.

Drohnen auf den Kreml: Der letzte Vorfall wurde als Attentat auf Putin gewertet

Moskau hatte darin einen angeblichen Anschlagsversuch auf Präsident Wladimir Putin gesehen und damals ebenfalls die ukrainische Führung beschuldigt. Die Kiewer Regierung bestreitet jedoch jegliche Beteiligung. Viele internationale Beobachter halten es für möglich, dass der Angriff auf den Kreml von Moskau selbst inszeniert wurde, um die brutalen Angriffe auf die Ukraine zu rechtfertigen. Restlos aufgeklärt werden konnte der damalige Vorgang aber nicht. So schließen die USA selber eine ukrainische Beteiligung nicht aus.

Zuletzt hatten aber Partisanen-Bewegungen immer wieder dafür gesorgt, dass vereinzelt Anschläge auf russischem Boden verübt wurden und Putin in Bedrängnis bringen. Doch zumeist wurden dabei militärische Einrichtungen und Infrastrukturen in Grenznähe attackiert. (jkf/ mit Material der dpa)