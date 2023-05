Nimmt die Gegenoffensive der Ukraine Fahrt auf? Russland evakuiert Siedlungen an Front

Von: Bedrettin Bölükbasi

Artilleriebeschuss im Osten der Ukraine. © Libkos/AP/dpa

In Saporischschja im Süden der Ukraine intensivieren sich Artilleriegefechte. Nun will Russland dutzende Siedlungen an der Frontlinie evakuieren.

Saporischschja – Kiew besteht darauf, dass ihre Gegenoffensive im Ukraine-Krieg kurz vor dem Beginn ist. Die Zusammenstöße mit Kreml-Chef Wladimir Putins Truppen an der gesamten Frontlinie dauern an. Russische Behörden in der von Moskau besetzten ukrainischen Region Saporischschja haben nun eine „freiwillige Evakuierung“ von 18 Siedlungen in der Nähe der südlichen Frontlinie angekündigt. Man wolle etwa 70.000 Menschen von der Front entfernen und tiefer in die ukrainische Region umsiedeln, berichtete die russische Agentur Tass unter Berufung auf Behörden.

Ukraine-Krieg: Evakuierung von dutzenden Siedlungen in Saporischschja

Dafür machte der von Moskau ernannte Gouverneur Jewgeni Balitskyj die ukrainische Armee verantwortlich, wie die Agentur Interfax mitteilte. Sie habe in den letzten Tagen den Artilleriebeschuss intensiviert. „Wir können die Sicherheit der Menschen nicht riskieren“, erklärte er demnach.

„Die Kriminellen aus Kiew nehmen die zivile Infrastruktur ins Visier“, zitierte die russische Agentur Ria Nowosti den Gouverneur. Daher beobachte Russland genauestens die „Kriegsmethoden“ von Kiew und treffe dementsprechend ihre Entscheidungen über die Region.

Ukraine-Krieg: Putin-Gouverneur verkündet Evakuierung von Siedlungen in Saporischschja

Man werde der zu evakuierenden Bevölkerung die nötigen Mittel bereitstellen und auch Zahlungen überweisen, Unterbringung sowie ausreichend Lebensmittel garantieren. Zunächst werde man dabei Kinder gemeinsam mit ihren Eltern evakuieren. Darauf würden schließlich Ältere, Menschen mit Behinderung und Krankenhauspatienten folgen.

Putin hatte Saporischschja gemeinsam mit Cherson, Luhansk und Donetsk im September 2022 völkerrechtswidrig annektiert. Schon im November mussten sich seine Soldaten allerdings aus Cherson zurückziehen. Auch in Luhansk konnte die ukrainische Armee Gebiete zurückerobern. Die gleichnamige Hauptstadt der Region Saporischschja befindet sich immer noch unter ukrainischer Kontrolle. (bb)