Angriffe auf „Routineniveau“ trotz Putins „Feuerpause“ - Tote und Verletze nach Beschuss von Russland

Von: Victoria Krumbeck

Putin ordnete für das orthodoxe Weihnachtsfest eine Feuerpause an. Die ukrainische Armee nimmt die Pause nicht ernst und auch die russische Armee griff die Ukraine weiterhin an. Der News-Ticker.

Update vom 7. Januar, 17.34 Uhr: Nachdem die zunächst angekündigte Waffenrufe von Russland am Freitag scheiterte, hat es bei den Kampfhandlungen während der orthodoxen Weihnachtszeit in der Ukraine Tote gegeben. Wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft am Samstag mitteile, seien in Bachmut im Donezker Gebiet am Freitag durch russischen Beschuss zwei Zivilisten getötet und 13 weitere verletzt worden.

Putins Feuerpause im Ukraine-Krieg: Russland erwidert das Feuer

Update vom 7. Januar, 14.25 Uhr: Trotz der Feuerpause erwidert die russische Armee die Kämpfe in der Ukraine, wie das russische Verteidigungsministerium bekannt gab. „Alle Positionen der ukrainischen Armee, von denen aus Beschuss erfolgte, wurden von den russischen Streitkräften durch Erwiderung des Feuers niedergeschlagen“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag. Kampfhandlungen gab es demnach in den Gebieten Donezk, Cherson und Saporischschja. Laut Konaschenkow halte sich Russland selbst an die auferlegte Feuerpause, die am Samstagabend um 22.00 Uhr MEZ endet. Viele internationale Beobachter bezweifelten von Anfang an, dass die russischen Waffen wirklich konsequent schweigen würden.

Keine Waffenruhe in der Ukraine: Russland greift Region Cherson an

Update vom 7. Januar, 11.41 Uhr: Trotz der einseitigen Waffenruhe Russlands sollen beide Kriegsparteien die Kämpfe auf einem „Routineniveaus“ fortgeführt haben. Das schrieb das britische Verteidigungsministerium auf Twitter. Die intensivsten Kämpfe seien in der Stadt Kremina in der Region Oblast geführt worden. Seit drei Wochen finden die Kämpfe um Kremina im bewaldeten Gebiet statt. Beide Seiten haben „höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten, das Artilleriefeuer einzustellen“, so das Ministerium.

Die von Putin angesetzte „Feuerpause“ hält auch in anderen Teilen der Ukraine nicht an. In den vergangenen 24 Stunden wurden in mindestens sieben Regionen der Ukraine, Angriffe auf Zivilisten gemeldet, wie die Kyiv Independet berichtete. Mindestens drei Menschen seien getötet und 14 Menschen verletzt worden. Allein am Freitag sollen russische Truppen die südliche Region Cherson 39 Mal beschossen haben, wie Gouverneur Jaroslaw Januschewitsch am Samstag sagte. „Sie haben die friedlichen Siedlungen der Region mit Artillerie, Raketenwerfern, Mörsern und Panzern angegriffen“, so Januschewitsch.

Ukraine greift Russland trotz Putins „Feuerpause“ an - Zuvor 100 russische Soldaten verwundet

Erstmeldung vom 7. Januar: Kiew/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete für das orthodoxe Weihnachtsfest eine Feuerpause an. Eine 36-stündige Waffenruhe gilt seit Freitag (6. Januar) 10.00 Uhr bis Samstag (7. Januar) 22.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Doch für die Ukraine handelt es sich nur um ein heuchlerisches Ablenkungsmanöver. Am Freitag wurde in der Ukraine ein Luftalarm ausgelöst und die ukrainische Armee griff die russische Armee an. In der Nacht zum Samstag schoss die russische Flugabwehr eine Drohne über Sewastopol ab.

Ukrainische Soldaten treffen Stützpunkt der russischen Armee - 100 Verwundete

Bereits vor der von Wladimir Putin angeordneten Waffenruhe kam es zu Gefechten zwischen Russland und der Ukraine. Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte sind bis zu 100 russische Soldaten bei einem Angriff am 5. Januar verwundet worden. In der Ortschaft Hawryliwka Druha in der Region Cherson nahe der Krim wurde ein Stützpunkt der russischen Armee getroffen, wie der Generalstab in seinem Lagebericht am Freitag auf Facebook mitteilte.

„In die örtlichen Krankenhäuser wurden bis zu 100 verwundete Militärangehörige eingeliefert. Die Angaben zu den getöteten Besatzern werden geprüft“, hieß es im Bericht, wie die ukrainische Nachrichtenplattform Ukrinform schrieb.

Ukrainische Angriffe trotz Putins „Feuerpause“ - Drohne nahe Sewastopol abgeschossen

Während der Feuerpause melde die russische Seite einen Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim. Das unbemannte Flugobjekt sei am frühen Samstagmorgen über einer Mole nahe Sewastopol, der Marinebasis der russischen Schwarzmeerflotte, abgeschossen worden, wie der Gouverneur der Stadt, Michail Raswoschajew, laut Staatsagentur Tass in seinem Telegram-Kanal schrieb. „Selbst ein heiliges Weihnachtsfest kann diese unmenschlichen Wesen nicht davon abhalten, unsere Heldenstadt anzugreifen“, kommentierte Raswoschajew weiter. (vk)