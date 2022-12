Pakete mit Tieraugen an Ukraine-Botschaften in der EU geschickt – Spur führt nach Deutschland

Von: Marcus Giebel

Teilen

Immer mehr ukrainische Vertretungen bekommen Päckchen zugesendet, die blutige Tieraugen enthalten. Offenbar wurden sie alle in Deutschland aufgegeben. News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Pakete mit Tieraugen : Alle Sendungen sollen von einem Tesla-Händler in Deutschland aufgegeben worden sein.

mit : Alle Sendungen sollen von einem Tesla-Händler in Deutschland aufgegeben worden sein. Dieser News-Ticker zum diplomatischen Geschehen rund um den Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert.

München – Die Ermittlungen zu den verdächtigen Päckchen, die an ukrainische Botschaften und Konsulate in verschiedenen Ländern gesendet wurden, haben zu einem ersten Erfolg geführt. Wie Außenminister Dmytro Kuleba erklärte, führt die Spur nach Deutschland. „Alle Umschläge haben die gleiche Absenderadresse: den Tesla-Händler in der deutschen Stadt Sindelfingen“, betonte der Chef-Diplomat.

Er nannte ukrainische Vertretungen in Italien, Polen, Portugal, Rumänien und Dänemark als Empfänger dieser Sendungen. „Insgesamt haben wir bereits 31 Fälle in 15 Ländern“, fügte Kuleba hinzu. Der Versand sei meistens von Postämtern erfolgt, die nicht mit einem Videoüberwachungssystem ausgestattet seien.

Auch hier kam ein Paket mit tierischem Gewebe an: Die ukrainische Botschaft in Prag war ebenfalls ein Ziel des offenbar in Deutschland lebenden Absenders. © IMAGO / CTK Photo

Pakete mit Tieraugen – Kiew wertet Aktion als „geplante Terrorkampagne“

Dem Vertrauten von Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge arbeiten die Botschaften und Konsulate seit einer Woche „unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen“ und mit Pyrotechnikern und Forensikern zusammen. Kuleba betonte, die „Kriminellen“ hätten Vorkehrungen getroffen, um keine DNA-Spuren zu hinterlassen.

Die seit einigen Tagen in diplomatischen Vertretungen der Ukraine in EU-Ländern eintreffenden Pakete sollen blutige Tieraugen enthalten. Kiew wertet dies als „geplante Terror- und Einschüchterungskampagne“.

Zuvor soll Ende November in der ukrainischen Botschaft in Madrid ein Wachmann leicht verletzt worden sein, nachdem er eine an die Vertretung adressierte Briefbombe geöffnet hatte. Seither sind die Vertretungen in höchster Alarmbereitschaft. (mg, dpa)