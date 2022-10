Merkel warnt davor, russische Drohungen als Bluff abzutun – Frieden nur unter „Einbeziehung Russlands“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die EU hat ein neues Sanktionspaket auf den Weg gebracht. Angela Merkel warnt vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs. Der News-Ticker.

Putins Teilmobilmachung : Der Kreml-Chef befreit eine weitere Gruppe vorübergehend vom Militärdienst.

: Der Kreml-Chef befreit eine weitere Gruppe vorübergehend vom Militärdienst. Sanktionen gegen Russland : Die EU hat ein neues Paket aktiviert - es geht auch um Importverbote

gegen : Die EU hat ein neues Paket aktiviert - es geht auch um Importverbote Merkel -Warnung wegen Kaltem Krieg : Die Alt-Kanzlerin mahnt, dass es Friede in Europa nur mit Russland geben kann

-Warnung wegen : Die Alt-Kanzlerin mahnt, dass es Friede in Europa nur mit Russland geben kann Dieser News-Ticker zu diplomatischen Entwicklungen und Verhandlungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 6. Oktober, 22.10 Uhr: Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnt davor, Drohungen im russischen Krieg gegen die Ukraine als Bluff abzutun. Der Angriff auf die Ukraine sei eine „tiefgreifende Zäsur“ gewesen, sagte Merkel bei einem Festakt zum 77-jährigen Bestehen der Süddeutschen Zeitung in München. Und zwar eine, „bei der wir alle gut beraten sind, Worte ernst zu nehmen und sich ernsthaft mit ihnen auseinander zu setzen und sie nicht von vornherein als Bluff einzustufen“. Sie betonte erneut, dass ein dauerhafter Friede in Europa „nur unter Einbeziehung Russlands“ erfolgen könne: „So lange wir das nicht wirklich geschafft haben, ist auch der Kalte Krieg nicht wirklich zu Ende.“

Update vom 6. Oktober, 21.45 Uhr: Nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj muss die Nato die Möglichkeit eines russischen Atomwaffeneinsatzes verhindern - notfalls mit Präventivschlägen. Selenskyj betonte bei einem Auftritt vor dem Lowy Institut die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Die Nato „muss die Möglichkeit eines Atomwaffeneinsatzes durch Russland ausschließen. Wichtig ist aber - ich wende mich wie vor dem 24. Februar deshalb an die Weltgemeinschaft - dass es Präventivschläge sind, damit sie wissen, was ihnen blüht, wenn sie sie anwenden.“ Er betonte: „Nicht umgekehrt: Auf Schläge von Russland warten, um dann zu sagen: ‚Ach du kommst mir so, dann bekommst du jetzt von uns‘“.

Die Äußerungen sorgten auf russischer Seite für Aufregung. „Die Erklärungen Selenskyjs sind nichts anderes als ein Aufruf zum Beginn des Dritten Weltkriegs mit unvorhersehbaren schrecklichen Folgen“, schimpfte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Auch das russische Außenministerium kritisierte Selenskyjs Äußerungen heftig. Ein Selenskyj-Sprecher betonte umgehend, Selenskyjs Forderung sei falsch verstanden worden.

Medwedew giftet wegen neuer EU-Sanktionen: „Schuss in den eigenen Hintern“

Update vom 6. Oktober, 20.25 Uhr: Dmitri Medwedew bezeichnet die neuen EU-Sanktionen gegen Russland als zweckloses und teures Unterfangen. „Unsere dummen Opponenten können eine einfache Sache nicht verstehen: Russland lebt schon lange unter den Beschränkungen und hat gut gelernt, sich an die schnell verändernden Umstände anzupassen“, schrieb der ehemalige russische Präsident auf seinem Telegram-Kanal. Zugleich schädigten die Sanktionen aber den Westen selbst und die Weltwirtschaft.

Als „Beweis“ für Russlands Unempfänglichkeit gegen Sanktionen führte er den Rückgang der offiziellen Inflation von 17,8 auf 13,7 Prozent an. Auch das Bruttoinlandsprodukt werde zum Jahresende weniger stark fallen als zunächst befürchtet, schrieb er. Tatsächlich haben Wirtschaftsexperten die Prognosen für das laufende Jahr verbessert. Allerdings sagen die meisten von ihnen Russland eine lang anhaltende Rezession voraus.

Er nannte die EU-Sanktionen einen „Schuss in den eigenen Hintern“. Er wolle aber nicht mehr an die Vernunft des Westens appellieren. Den Feind müsse man „dazu zwingen, um Gnade zu flehen in einer verlorenen Wirtschaftsschlacht. Und sie mit der völligen und bedingungslosen Kapitulation (des Westens) beenden“, schrieb Medwedew.

EU verhängt neues folgenschweres Sanktionspaket gegen Russland - Neue Regelung für Öl-Transporte

Update vom 6. Oktober, 18.50 Uhr: Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sind in Kraft. Der entsprechende Rechtstext wurde im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Unter anderem belegt die EU mit dem Paket den russischen Rechtsnationalisten Alexander Dugin mit Sanktionen. Zur Begründung heißt es: „Dugin hat die Annexion der Krim und den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ideologisch und theologisch gerechtfertigt und betrachtet sie als ‚Befreiung‘ der Ukraine vom Einfluss des Westens.“ Gegen Dugin sowie 29 weitere Personen verhängt die EU Vermögenssperren und Einreiseverbote.

Ebenfalls von den Strafmaßnahmen betroffen sind etwa Alan Luschnikow als größter Anteilseigner des Waffenherstellers JSC Kalashnikov Concern sowie die Vorsitzende der zentralen russischen Wahlkommission Ella Pamfilowa. Letztere sagte am Donnerstag, für sie seien die Sanktionen unbedeutend. „Denn es ist ein jämmerlicher Vorwand von jämmerlichen Politikern.“ Auch die Sängerin Julia Tschitscherina wird mit Sanktionen belegt, weil sie „öffentlich ihre Unterstützung für die Annexion der Ukraine durch Russland kundtut“.

Teil des Pakets sind auch Importverbote für bestimmte Stahlprodukte, für Zigaretten, Kunststoffe, Kosmetika und andere Produkte im Wert von sieben Milliarden Euro. Zudem wird die rechtliche Grundlage für die von den G7 wirtschaftsstarker Demokratien angestrebte Preisobergrenze für russisches Öl geschaffen. Dieser soll die Einnahmen Moskaus deutlich reduzieren. So soll der Seetransport von Erdölprodukten und Rohöl aus Russland weltweit nur noch möglich sein, wenn das Öl unter einem bestimmten Preis gekauft wurde. Gelingen soll dies, indem bestimmte Dienstleistungen wie Versicherungen für Öltransporte an die Einhaltung der Regel geknüpft werden.

Russland: Oppositionspolitiker wegen Hochverrats angeklagt

Update vom 6. Oktober, 17.45 Uhr: Der russische Oppositionspolitiker und Journalist Wladimir Kara-Mursa ist in Moskau wegen Hochverrats angeklagt worden. „Unser Mandant wird wegen drei Fällen angeklagt, in denen er bei öffentlichen Auftritten in Lissabon, Helsinki und Washington Kritik an der russischen Obrigkeit geübt hat“, erklärte sein Anwalt Wadim Prochorow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Diese Auftritte bedeuteten jedoch keine Gefahr für die nationale Sicherheit. Bei einer Verurteilung drohen dem 40-Jährigen bis zu 20 Jahre Haft.

Zuvor hatten staatliche Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise behauptet, Kara-Mursa habe gegen eine Bezahlung von rund 30.000 Euro pro Monat Organisationen aus Nato-Ländern geholfen, Russlands nationale Sicherheit zu unterhöhlen. Kara-Mursa gilt als prominenter Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin. Zweimal hat er rätselhafte Vergiftungen nur knapp überlebt.

Ukraine-Krieg: Putin lässt Teilmobilisierung nachbessern

Erstmeldung vom 6. Oktober:

München/Moskau – Nach mehr als sieben Monaten blutiger Gefechte im Ukraine-Krieg plagen schwere Verluste die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin. Nun haben sie zusätzlich eine erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive zu beklagen. Um das Defizit an Soldaten zu beseitigen, sowie Widerstand gegen ukrainische Attacken leisten zu können, verkündete Putin eine Teilmobilisierung.

Dieser Schritt ging allerdings nach hinten los. Ein beachtenswerter Anteil russischer Reservisten floh in die Nachbarländer Russlands. Im Netz tauchten sogar Videos auf, wie sich viele junge Menschen selbst die Arme oder Beine brachen, um nicht für den Militärdienst rekrutiert werden zu können.

Putins Teilmobilmachung - nun auch Studenten an Privat-Universitäten befreit

Angesichts der Panik unter jungen Männern in Russland wegen der Teilmobilmachung befreit Putin jetzt weitere Gruppen vorübergehend vom Dienst. Einem am Donnerstag (6. Oktober) vom Kreml in Moskau veröffentlichten Dekret zufolge wird die Einberufung von Studenten an Privat-Universitäten mit staatlicher Zulassung ausgesetzt. Einen Aufschub bekommen demnach auch bestimmte Postgraduierte und Menschen, die Priester werden oder andere religiöse Berufe ergreifen wollen.

Putin will nach offizieller Darstellung landesweit 300.000 Reservisten einziehen, die die russischen Truppen nach den jüngsten Niederlagen verstärken sollen. 200.000 Männer wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau bisher eingezogen. Ausgeschlossen waren bisher etwa Studenten, Mitarbeiter staatlicher Medien und IT-Experten, aber auch Väter von vier oder mehr Kindern. Der Staatschef hatte zuletzt Fehler bei der Teilmobilmachung eingeräumt. Zudem wird vermutet, dass es sich bei den Rekruten nur um ineffektive Soldaten handelt. (bb/dpa)