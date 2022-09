Ukraine-Krieg: Kampfpanzer für Ukraine gefordert – 14 Kriegsgefangene frei

Von: Nadja Austel

Ukraine fordert von Deutschland Kampfpanzer vom Typ Leopard 2. Der ukrainische Ministerpräsident reist am Wochenende nach Berlin: News-Ticker am 2. September.

Ukraine fordert Panzer: Ministerpräsident Schmyhal fordert von Deutschland Kampfpanzer zur Abwehr von Russland

Ministerpräsident Schmyhal fordert von Deutschland Kampfpanzer zur Abwehr von Russland Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 17.55 Uhr: Kiew meldet, fünf Munitionslager der Russen bei Cherson vernichtet zu haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Nach Angaben des für Kriegsgefangene zuständigen Koordinationsstabs tauschten die Ukraine und Russland im Gebiet Donezk Gefangene aus. Es seien 14 Ukrainer freigekommen, darunter ein Offizier.

Am ukrainischen Atomkraftwerk (AKW) Saporischschja haben die Experten der Internationalen Atomenergiebehörde ihre Kontrollen fortgesetzt. Während IAEA-Chef Rafael Grossi am Freitagabend (02. September) nach der Rückkehr in Wien über den Besuch berichten wollte, meldete der ukrainische Kraftwerksbetreiber bereits vorher Zweifel am Erfolg der Mission an.

Noch während die Mitarbeiter der IAEA am AKW Saporischschja im Einsatz waren, schrieb der Betreiber auf Telegram: „Die Besatzer lügen, verfälschen Tatsachen und Beweise“. Der Delegation sei der Zutritt ins Krisenzentrum der Anlage verwehrt worden. Dort sei derzeit russisches Militärpersonal stationiert.

News zum Ukraine-Krieg: „Von Deutschland erwarten wir Leopard 2“

Erstmeldung vom Freitag, 02. September, 16.45 Uhr: Kiew – Vor seinem Deutschlandbesuch hat der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal von der Bundesregierung Deutschland Kampfpanzer zur Abwehr Russlands im Ukraine-Krieg gefordert. „Wir benötigen einen Wandel in der Philosophie der Waffenlieferungen. Damit meine ich: Es sollten auch moderne Kampfpanzer geliefert werden“, sagte Schmyhal in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

„Wir erwarten von den USA, dass sie uns ihre Abrams-Panzer liefern, und von Deutschland erwarten wir Leopard 2. Das sind die modernen Panzer, die die Ukraine auf dem Schlachtfeld braucht“, so Schmyhal weiter. Zudem forderte er vom Bund auch mehr Luftabwehrsysteme sowie weitere finanzielle Hilfe, neue Sanktionen gegen Russland und eine Einstufung russischer Kriegsverbrechen als Völkermord.

News zur Lage im Ukraine-Krieg – Ukrainischer Ministerpräsident reist nach Berlin

Die Bundesregierung hatte der Ukraine insgesamt Waffen im Wert von 724 Millionen Euro zugesagt, der größte Teil davon wurde bereits ausgeliefert – darunter auch zehn schwere Artilleriegeschütze vom Typ Panzerhaubitze 2000, 15 Flugabwehrpanzer, drei Mehrfachraketenwerfer und drei Bergepanzer. Schmyhal bedankte sich dafür, sagte aber auch, man habe den Wunsch, möglichst schnell „noch mehr Waffen und Ausrüstung“ zu erhalten.

Denys Schmyhal fordert Deutschland auf, Kampfpanzer zu liefern. (Symbolbild) © IMAGO/photothek

Die direkte Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern ist für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weiterhin ein Tabu. Auch kein anderer Nato-Staat bot der Ukraine bisher solche Waffensysteme an. Schmyhal hat allerdings eben solche Leopard-2-Panzer aus Deutschland im Sinn. Am Samstag (03. September) wird Schmyhal in Berlin erwartet. Am Sonntag soll er von Bundeskanzler Scholz im Kanzleramt empfangen werden. Es ist der höchstrangige ukrainische Politiker, der Berlin seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor gut einem halben Jahr besucht.

News zum Ukraine-Krieg: Merz Unterstützt Forderung nach Kampfpanzern

Unterstützung erhielt Schmyhal von CDU-Chef Friedrich Merz: „Wir sollten auch in dieser Hinsicht der Ukraine helfen, damit sie in der Lage sind, die russische Aggression zurückzudrängen“, so der Oppositionsführer. Schmyhal hob auch die modernen Luftverteidigungssysteme vom Typ Iris-T hervor. Die Bundesregierung sagte bislang vier Exemplare zu. Die Ukraine benötige laut Schmyhal jedoch zwölf Stück.

Die Gräueltaten russischer Soldaten in Butscha haben das Land erschüttert. © Ken Cedeno/imago

Er wünsche sich des Weiteren eine schärfere Verurteilung der russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine. „Es ist russische Politik, zielgerichtet Zivilisten in der Ukraine zu töten, (…) das bezeichnet man als Völkermord“, sagte er. „Wir erwarten von unseren Partnern, auch von Deutschland, dass sie sich unserer Einschätzung anschließen.“ Das ukrainische Parlament hatte die Gräueltaten der russischen Armee bei Kiew in den Vororten Butscha, Borodjanka, Irpin bereits im April offiziell als „Völkermord“ eingestuft. (na/dpa)