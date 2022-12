Wende im Ukraine-Krieg? Waffen-Lieferungen könnten „neue Situation“ schaffen

Von: Teresa Toth, Karolin Schäfer, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Christian Weihrauch, Stefan Krieger, Jan-Frederik Wendt, Sandra Kathe, Moritz Serif, Nadja Austel, Kilian Bäuml, Lucas Maier, Jan Oeftger

Die ukrainische Armee will ihre Gegenoffensive gegen die russischen Besatzer fortsetzen. Die Lage im Ukraine-Krieg im News-Ticker.

Annektiertes Gebiet: Schwere Kämpfe in der östlichen Region Donezk

Schwere Kämpfe in der östlichen Region Donezk Fehlende Begeisterung: Moskau sorgt sich wegen Anti-Kriegs-Stimmung in Russland

Moskau sorgt sich wegen Anti-Kriegs-Stimmung in Russland Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 19.45 Uhr: Laut Berichts des Guardian stehen die US-Pläne zur Entsendung des Patriot-Raketenabwehrsystems in die Ukraine kurz vor ihrer Finalisierung. Die Lieferung könnte demnach noch in dieser Woche bekannt gegeben werden. Der Plan müsse lediglich noch von Verteidigungsminister Lloyd Austin genehmigt, sowie von Präsident Joe Biden unterzeichnet werden. Regierungsnahe Quellen sagten gegenüber CNN, dass mit der Genehmigung zu rechnen sei. Das Raketenabwehrsystem könnte anschließend in nur wenigen Tagen ausgeliefert und die ukrainischen Streitkräfte auf einem US-Stützpunkt in Grafenwöhr in Deutschland mit ihm geschult werden, so der Bericht weiter.

Das Patriot-Verteidigungssystem gilt als eine der leistungsfähigsten Langstreckenwaffen zur Abwehr von ankommenden ballistischen Raketen und Marschflugkörpern, schreibt CNN. Es ist in der Lage, russische Raketen und Flugzeuge weit entfernt von ihren Zielen in der Ukraine abzuschießen. Zudem wurde vonseiten der Slowakei das bereits vor mehreren Monaten von Polen gemachte Angebot unterbreitet, die ukrainische Armee mit Kampfjets vom Typ MiG-29 zu unterstützen. Mit diesen würde im Ukraine-Krieg laut Militärexperte Thomas Wiegold eine „neue Situation“ entstehen, wie er gegenüber N-TV erklärte.

Das Patriot-Verteidigungssystem gilt als eine der leistungsfähigsten Langstreckenwaffen zur Abwehr von Raketen. (Archivbild) © IMAGO/Dominika Zarzycka

News im Ukraine-Krieg: Außenminister äußert sich zu Präventivschlägen

+++ 17.30 Uhr: Der ukrainische Außenminister, Dmytro Kuleba, antwortet gegenüber dem französischen Fernsehsender TF1 ausweichend auf die Frage, ob die Ukraine militärische Ziele in Russland präventiv angreifen müsse, um sich besser zu verteidigen: „Zunächst einmal greifen wir russische Stellungen in den besetzten Gebieten der Ukraine an. Das ist unser erstes Ziel“, so Kuleba. Er verstehe, dass die Medien wissen wollen, was in Russland vor sich geht. „Aber lassen Sie die Russen selbst denken, bewerten und Schlussfolgerungen aus dem ziehen, was in ihrem eigenen Land vor sich geht“, entgegnet der Minister weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine bekommt weitere Unterstützung

+++ 16.00 Uhr: Bei einer internationalen Unterstützerkonferenz für die Ukraine in Paris hat es Hilfszusagen im Umfang von rund einer Milliarde Euro gegeben. Dabei gehe es vor allem um materielle Hilfe zur Wiederherstellung der Energie- und Wasserversorgung, für das Transport- und das Gesundheitswesen sowie den Ernährungsbereich, sagte Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna. „Wir haben mit der Hilfe einen direkten Einfluss auf das Leben von Millionen Menschen.“ Zu der Soforthilfe, die der Ukraine über den Winter helfen soll, gehörten Generatoren, Transformatoren, Baumaterial oder etwa Feuerwehrautos.

+++ 14.00 Uhr: Wann ist ein Frieden in der Ukraine möglich? Moskau hat auf diese Frage eine erste Antwort gegeben. Demnach muss die Ukraine zunächst einmal die „neuen Realitäten“ akzeptieren. Nur dann sei Frieden möglich, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der Nachrichtenagentur Reuters. Dazu gehöre die Einnahme ukrainischer Gebiete. Kiew sieht als Voraussetzung für eine Lösung des Konflikts, dass Russland seinen Angriffskrieg beendet und seine Soldaten abzieht. .

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe in der östlichen Region Donezk

+++ 11.15 Uhr: Russland und die Ukraine kämpfen noch immer um die vollständige Kontrolle über die Regionen Donezk und Luhansk, zwei von vier Gebieten, die der Kreml nach einer von den meisten Ländern als illegal abgelehnten Abstimmung annektiert hatte. Moskau greift dabei besonders die ukrainische Energieinfrastruktur mit Wellen von Raketen- und Drohnenangriffen an. Es kommt immer wieder zu Unterbrechungen der Stromversorgung von Millionen von Zivilisten.

„Etwas mehr als 50 Prozent des Gebiets der Volksrepublik Donezk sind befreit“, sagte Denis Puschilin, der von Russland eingesetzte Verwalter des von Moskau kontrollierten Teils, gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag (13. Dezember).

News zum Ukraine-Krieg: Moskau sorgt sich wegen Anti-Kriegs-Stimmung in Russland

+++ 10.05 Uhr: Die russische Führung sorgt sich nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten über die Zunahme einer Anti-Kriegs-Stimmung in ihrem Land. Darauf weise die Absage der traditionellen Jahrespressekonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin hin, hieß es in dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Dienstag (13. Dezember). „Die Offiziellen im Kreml sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr besorgt über die Möglichkeit, dass eine von Putin besuchte Veranstaltung für eine unerlaubte Diskussion über die ‚militärische Spezialoperation‘ gekapert werden könnte“, so die per Twitter verbreitete Mitteilung.

Putins große Jahrespressekonferenz fand seit 2001 insgesamt 17 Mal statt. Unterbrechungen gab es nur im Jahr 2005 sowie in den Jahren 2008 bis 2012, als Dmitri Medwedew das Präsidentenamt bekleidete. Zu der Veranstaltung reisten stets Hunderte russische und ausländische Medienvertreter an.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe in Nikopol

+++ 8.58 Uhr: In der Nacht auf Dienstag (13. Dezember) soll Russland die Region Nikopol schwer beschossen haben. Dies berichtet das ukrainische Nachrichtenportal Pravda Ukrainska unter Berufung auf den Chef der Militärverwaltung vor Ort. Diesem zufolge haben „die Besatzer Nikopol die ganze Nacht terrorisiert.“ Bei Beschüssen mit Mehrfachraketenwerfern und schwerer Artillerie seien dutzende Häuser sowie Stromverbindungen beschädigt worden sein.

News im Ukraine-Krieg: Kämpfe um Bachmut und Awdijiwka dauern an

+++ 7.40 Uhr: Die schweren Kämpfe um die Ortschaften Bachmut und Awdijiwka im Donbass im Osten der Ukraine dauern nach Anhaben aus Kiew an. Dort seien mehrere Vorstöße russischer Truppen abgewehrt worden, teilte der ukrainische Generalstab am Montagabend mit. Aus Cherson im Süden der Ukraine wurden mehrere Angriffe mit russischen Mehrfachraketenwerfern gemeldet. Dort habe es Tote und Verletzte gegeben, hieß es. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Bei mehreren Angriffen der ukrainischen Luftstreitkräfte und der Rohr- und Raketenartillerie seien russische Truppen und auch Panzerfahrzeuge ins Visier genommen worden, hieß es weiter aus Kiew. Allerdings machten die Militärs keine näheren Ortsangaben.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj rechnet mit weiteren Angriffen

Update vom 13. Dezember 2022, 5.25 Uhr: „Nach jedem russischen Angriff stellen wir das System wieder her, so weit wie möglich“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montagabend (12. Dezember) in seiner täglichen Videoansprache. Es werde alles getan, um neue Ausrüstung ins Land zu bringen und die Schäden zu reparieren. Dennoch sei zu bedenken, dass Russland seine Taktik nicht aufgegeben habe. „Das Ausbleiben massiver Raketenangriffe bedeutet nur, dass sich der Feind auf neue vorbereitet und jederzeit zuschlagen kann“, sagte Selenskyj.

Nach Einschätzung des ukrainischen Militärgeheimdienstes verfügt Russland noch über ein Arsenal von rund 360 Marschflugkörpern. Dies würde für mindestens fünf Angriffswellen reichen, sagte Sprecher Vadim Skibizkyj.

News zum Ukraine-Krieg: Alle Wärmekraftwerke beschädigt

+++ 22.15 Uhr: Auch fast einen Monat nach der groß angelegten Offensive gegen die Energie-Infrastruktur der Ukraine bleibt die Lage angespannt. Russland habe alle Wärmekraftwerke der Ukraine bei Angriffen beschädigt. Das gab der Energieminister der Ukraine, Herman Halushchenko, über den Pressedienst des Energieministeriums bekannt.

„Alle Wärmekraftwerke wurden durch russische Raketen beschädigt, und 44 Hochspannungs-Luftleitungen sind ohne Strom.“ Neben Reparaturarbeiten an den beschädigten Kraftwerken baut die Ukraine derzeit auch ihre nukleare Stromerzeugung aus. Das sei notwendig, um das entstandene Energiedefizit abzufangen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland verwendet über 40 Jahre alte Munition

+++ 21.35 Uhr: Russland soll minderwertige Munition verwenden, die schon Jahrzehnte alt ist. Das berichtet der Bayrische Rundfunk (br) unter Berufung auf US-Militärkreise. Teilweise soll die Munition älter als 40 Jahre sein, was zu hohen Versagerquoten führt. „Mit anderen Worten, man lädt die Munition, drückt die Daumen und hofft, dass sie abgefeuert werden kann, oder dass sie beim Aufschlag explodiert“, zitiert der br einen anonymen Insider. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war bisher nicht möglich.

+++ 21.10 Uhr: Die Angriffe der Truppen aus Russland konzentrieren sich derzeit auf vier Schlagrichtungen. Wie der Generalstab der Ukraine mitteilt, versuchen die moskautreuen Truppen in Richtung der Städte Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Saporischschja vorzudringen.

An den anderen Stellen versuche Russland lediglich die Stellungen zu halten, heißt es in dem Bericht. In den vergangenen 24 Stunden sollen die russischen Soldaten vier Raketenangriffe auf die zivile Infrastruktur der Stadt Kostjantyniwka in der Region Donezk verübt haben. Cherson im Süden der Ukraine soll zudem mit Mehrfachraketenwerfern angegriffen worden sein. Die Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland plündert zivile Infrastruktur in Cherson

+++ 19.25 Uhr: Russische Soldaten sollen in der Region Cherson im Osten der Ukraine begonnen haben, zivile Infrastruktur zu plündern. Am Sonntag (11. Dezember) sollen russische Truppen die Ausrüstung der örtlichen Landwirtschaftsbetriebe an sich genommen haben, das sagte Oleksandr Shtupun, der Sprecher des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine in einem Video zur aktuellen Lage.

News im Ukraine-Krieg: Laut Selenskyj kein Atomangriff in Sicht

+++ 18.30 Uhr: Wladimir Putin „liebt das Leben und hat Angst vor dem Tod“ und werde deshalb keine Atomwaffen einsetzen. Das sagte der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj im Interview mit David Letterman auf Netflix.

„Ich habe ihn (Putin) gesehen, und ich habe seinen Wunsch zu leben gesehen. Er liebt das Leben sehr – er sitzt sogar hinter einem langen Tisch … weil er Angst vor COVID-19 oder etwas anderem hat“, so Selenskyj in der Show „Mein nächster Gast braucht keine Vorstellung“.

News aus dem Ukraine-Krieg: Russland produziert hunderte Raketen

+++ 18.00 Uhr: Der Westen hat seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine, immer wieder Sanktionen gegen Russland verhängt. Diese sollen Russland jedoch nicht daran gehindert haben, weitere Marschflugkörper zu produzieren. Das gab der stellvertretende Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Vadym Skibitsky, gegenüber der New York Times an.

Demnach soll Russland seit Februar 240 luftgestützte Kh-101-Marschflugkörper und etwa 120 seegestützte Kalibr-Marschflugkörper produziert haben. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

News aus dem Uukraine-Krieg: Russland hält sich Atomwaffeneinsatz offen

+++ 16.41 Uhr: Laut Kremlsprecher Dmitri Peskow will Russland an seiner Doktrin festhalten, sich den Einsatz von Nuklearwaffen als Reaktion auf einen Atomwaffenangriff auf Russland offenzuhalten. Das schreibt die Deutsche Presseagentur (dpa) unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Seit 2020 ist der Einsatz von Atomwaffen auf russischer Seite nur möglich, wenn ein Gegner Massenvernichtungswaffen gegen Russland oder einen seiner Verbündeten einsetzt oder die Existenz Russlands durch konventionelle Waffen bedroht ist. Vor dem Hintergrund der US-amerikanischen Doktrin, Atomwaffen auch als Erstschlag einzusetzen, müsse Russland aber über seine eigene Sicherheit nachdenken, so Präsident Putin. Auf internationalen Druck hin hatte Russland seine Drohungen zu einem Nuklearkrieg zuletzt zurückgefahren. Eine Selbstverpflichtung, auf Atomwaffen zu verzichten, wird es dem Kremlsprecher zufolge kurzfristig aber nicht geben.

News aus dem Ukraine-Krieg: EU erhöht Militärhilfe um zwei Milliarden Euro

+++ 15.35 Uhr: Beim EU-Außenministertreffen in Brüssel haben sich die Teilnehmenden auf eine Erhöhung der Militärhilfe für die Ukraine geeinigt. Für das kommende Jahr sollen zwei Milliarden Euro mehr zur Verfügung stehen. Das gab der Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag in Brüssel bekannt. Anfang 2023 muss die Einigung noch formell bestätigt werden.

Wie die Nachrichtenagentur Agence France-Presse (afp) berichtet, könnten die Zusatzmittel für militärische Hilfe zu einem späteren Zeitpunkt sogar auf 5,5 Milliarden Euro steigen. Das Geld fließt in einen Fonds, über den die EU-Mitgliedsstaaten Waffenkäufe für die Ukraine finanzieren können. Auch militärische Missionen in Afrika profitieren von dem Fonds. Wegen des Ukraine-Kriegs sei das Geld, das eigentlich bis 2027 reichen sollte, schon jetzt beinahe aufgebraucht, so die afp.

News im Ukraine-Krieg: Kiew drängt erneut auf Luftabwehrsysteme

+++ 15.03 Uhr: Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hat gegenüber dem französischen Sender LCI die Forderungen nach neuen Waffenlieferungen erneuert. Angesichts des anhaltenden Beschusses ukrainischer Ziele mit russischen Raketen brauche die ukrainische Armee insbesondere moderne Luftabwehrsysteme wie das System „Patriot“.

Schmyhal warnt, dass Europa im Winter mit steigenden Zahlen von flüchtenden Menschen aus der Ukraine rechnen müsse, weil Russland kritische Infrastrukturen wie die Energie- und Wasserversorgung angreife. Etwa 50.000 bis 70.000 Raketen erreichen Schmyhal zufolge die Ukraine täglich. Zur Verteidigung sei mindestens ein Drittel dieser Munitionsmenge zur Abwehr nötig.

News zum Ukraine-Krieg: Britisches Verteidigungsministerium – Russland ohne Schlagkraft

+++ 8.30 Uhr: Russland verfügt nach britischer Einschätzung derzeit nicht über Fähigkeiten für Eroberungen in der Ukraine. Russland halte zwar weiter an seinem Minimalziel – vollständige Kontrolle über die süd- und ostukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja – fest, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag (12. Dezember) mit. „Es ist jedoch derzeit unwahrscheinlich, dass die russische Strategie ihr Ziel erreicht“, hieß es unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse. Die russischen Truppen seien derzeit kaum in der Lage, zuletzt verlorene Gebiete zurückzuerobern. „Es ist unwahrscheinlich, dass die russischen Bodentruppen in den nächsten Monaten operativ bedeutende Fortschritte machen werden.“

News zum Ukraine-Krieg: Biden sichert Selenskyj weitere Unterstützung zu

+++ 7.40 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine im russischen Angriff weitere Unterstützung zugesichert. In einem Telefonat mit Selenskyj habe Biden versprochen, dass die USA dem angegriffenen Land bei der Verteidigung gegen den russischen Aggressor weiterhin Hilfe leisten würden. Das teilte das Weiße Haus mit.

Biden habe seine Aussagen mit den jüngsten Zusagen der USA im Bereich der Militärhilfe und zum Wiederaufbau der ukrainischen Infrastruktur untermauert.

News zum Ukraine-Krieg: Reparaturzentrum an slowakisch-ukrainischer Grenze eröffnet

+++ 7.20 Uhr: Mit einem neuen Reparaturzentrum nahe der slowakischen Grenze zur Ukraine wollen Regierungen und die Rüstungsindustrie den weiteren Einsatz schwerer Waffen zur Abwehr des russischen Angriffskrieges sicherstellen. Der Stützpunkt habe den Betrieb aufgenommen, sagte Brigadegeneral Christian Freuding, Leiter des Sonderstabes Ukraine im Verteidigungsministerium, der Nachrichtenagentur dpa. Der Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann organisiert in der Region nun die Instandsetzung der bei den Gefechten in der Ukraine verschlissenen oder beschädigten Großwaffen, wie der Panzerhaubitze 2000.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj dankt den USA

Erstmeldung vom Montag, 12. Dezember: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat für die Hilfe der Regierung in Washington gedankt. „Ich habe mich für die beispiellose Verteidigungs- und Finanzhilfe der USA für die Ukraine bedankt“, schrieb Selenskyj bei Telegram. Dies trage nicht nur zum Erfolg auf dem Schlachtfeld bei, sondern unterstützt auch die Stabilität der ukrainischen Wirtschaft.“ (Redaktion mit Agenturen)