News zum Ukraine-Krieg: Fast 150.000 Russen im Frühjahr einberufen

Verteidigungsministerium nennt Gründe für hohe Verluste Russlands

Von: Moritz Serif, Jens Kiffmeier, Stefan Krieger, Christian Stör

Russland erleidet im Ukraine-Krieg schwere Verluste und verliert Waffen und Ausrüstung. Immer mehr Menschen sterben.

Zur „Befreiung“ der Krim : Ukraine legt Zwölf-Punkte-Plan vor

: Ukraine legt Zwölf-Punkte-Plan vor Verluste für Russland: Ukrainischer Generalstab veröffentlicht neue Zahlen.

Ukrainischer Generalstab veröffentlicht neue Zahlen. Wladimir Putin in Not : Russland braucht mehr Munition.

: Russland braucht mehr Munition. Viele Tote im Krieg : Wolodomyr Selenskyj fordert Reformen.

: Wolodomyr Selenskyj fordert Reformen. Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 2. April, 17.28 Uhr: Nach Darstellung des britischen Verteidigungsministeriums ist der Konsum von Alkohol einer der Gründe für die hohe Opferzahl der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Obwohl Russland seit dem Beginn des Angriffskriegs vor einem Jahr bis zu 200.000 Soldaten durch Verletzungen oder Tod verloren habe, seien viele dieser Verluste auf andere Ursachen als die eigentlichen Kampfhandlungen zurückzuführen.

Das Ministerium in London berief sich in seinem Update vom Sonntag auf Erkenntnisse des Geheimdienstes. „Russische Kommandeure betrachten den verbreiteten Alkoholmissbrauch wohl als besonders abträglich für die Effektivität der Kampfhandlungen“, hieß es in dem Bericht.

Zur „Befreiung“ der Krim: Ukraine legt Zwölf-Punkte-Plan vor

Update vom 2. April, 16.34 Uhr: Die Ukraine hält an ihrem Rückeroberungsziel fest: Zur „Befreiung“ der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Olexij Danilow, in Kiew einen 12-Punkte-Plan vorgelegt.

Nach der Explosion eines Lastwagens in der Nähe von Kertsch am 8. Oktober 2022 stieg schwarzer Rauch aus einem Feuer auf der Brücke von Kertsch auf. Sie ist die einzige Landverbindung zwischen Russland und der annektierten Krim-Halbinsel. © Uncredited/afp

Er sieht die Zerstörung der Krim-Brücke mit der Auto- und Eisenbahnverbindung zum russischen Kernland ebenso vor, wie Einleitung von Strafverfahren gegen Kollaborateure und Verräter. Die Staatsdiener auf der Krim, die sich 2014 bei der Annexion mit den russischen Besatzern eingelassen hätten, würden einer „Säuberung“ unterzogen nach dem Vorbild der Entnazifizierung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, teilte Danilow laut der Nachrichtenagentur dpa mit.

Russische Verluste erhöhen sich – Ukraine legt 12-Punkte-Plan für Krim vor

Die Kollaborateure und Verräter des ukrainischen Staates sollen in Strafverfahren zur Rechenschaft gezogen werden, heißt es etwa in Schritt 2 des Plans. Besonders erwähnte Danilow auch Richter:innen, Staatsanwält:innen, Angehörige der Sicherheitsorgane, die sich 2014 auf die Seite Russlands geschlagen hätten. Russische Staatsbürger:innen, die sich nach Februar 2014, auf der Krim niedergelassen haben, sollen vertrieben werden. Grundstückskäufe und andere Verträge würden annulliert.

In russischen Staatsmedien spielte der Plan umgehend eine Rolle. So rief der Gouverneur der Krim-Metropole Sewastopol, Michail Raswoschajew, die Menschen dazu auf, sich von den Äußerungen der „kranken Leute“ in Kiew nicht beeindrucken zu lassen. „Man muss sie heilen, und darum kümmert sich gerade auch unser Militär“, sagte er mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine.

Weitere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg - Militär nennt neue Zahlen

Update vom 2. April, 14.49 Uhr: Russland hat in den vergangenen Wochen im Angriffskrieg gegen die Ukraine etliche Waffen und militärische Ausrüstung verloren. Laut Kyiv Independent konnte Kiew ein Flugzeug, 33 Drohnen, 23 Panzer, 56 Artilleriesysteme und 39 gepanzerte Fahrzeuge zerstören.

Soldaten : 174.550 (+560)

: 174.550 (+560) Fahrzeuge : 5.537 (+9)

: 5.537 (+9) Mannschaftstransportwagen : 6.986 (+5)

: 6.986 (+5) Panzer : 3.618 (+2)

: 3.618 (+2) Artilleriesysteme : 2.687 (+4)

: 2.687 (+4) Flugabwehrsysteme : 279 (+0)

: 279 (+0) Mehrfachraketenwerfer : 527 (+0)

: 527 (+0) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 2. April. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Neue Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Neue Zahlen veröffentlicht

Update vom 2. April, 10.22 Uhr: Russland hat im Ukraine-Krieg erneut mit schweren Verlusten zu kämpfen. Im Vergleich zum Vortag sind 560 Soldaten gefallen. Außerdem verlor der Kreml zwei Panzer, vier Artilleriesysteme und neun gepanzerte Fahrzeuge. Das geht aus dem täglichen Lagebericht des ukrainischen Verteidigungsministeriums hervor.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Munition wird knapp

Update vom 2. April, 08.38 Uhr: Russland will seine Munitionsproduktion angeblich um ein Vielfaches gesteigert haben. Das teilte das Verteidigungsministerium mit. „Das betrifft sowohl gewöhnliche als auch Hochpräzisionsmunition“, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu demnach am Samstag bei einer Sitzung des Generalstabs. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Doch zuletzt hatten beide Kriegsparteien in dem Konflikt mit einem eklatanten Mangel an Munition zu kämpfen.

News im Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert Reform des UN-Sicherheitsrats

Update vom 2. April, 06:32 Uhr: Angesichts der vielen Toten im Ukraine-Krieg hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Reform des UN-Sicherheitsrats gefordert. Er kritisierte die Vereinten Nationen dafür, dass Russland den Vorsitz des Gremiums trotz seines Angriffskrieges hätte übernehmen dürfen. Erst am Vortag habe die russische Artillerie ein fünf Monate altes Kind getötet und nun übernehme es bei den Vereinten Nationen eine führende Rolle, kritisierte Selenskyj am Samstagabend in seiner täglichen Videoansprache. „Es ist kaum etwas vorstellbar, was den vollständigen Bankrott solcher Institutionen besser demonstriert“, so der 45-Jährige.

Der Vorsitz im Sicherheitsrat rotiert monatlich in alphabetischer Reihenfolge, wobei neben den fünf ständigen auch die zehn nichtständigen Mitglieder an die Reihe kommen. Zuletzt hatte Russland den Vorsitz im Februar 2022 inne - als es die Ukraine überfiel.

Ukraine-Krieg: Ukraine weitet Raketenangriffe auf Russlands Truppen aus

Update vom 1. April, 21.20 Uhr: Ukrainische Kampfflugzeuge haben Versammlungsgebiete russischer Truppen in der Ukraine im Laufe des Tages mit acht Luftschlägen angegriffen, wie der ukrainische Generalstab mitteilte. Zudem habe es separate Raketen- und Artillerieangriffe gegen drei weitere Gebiete sowie zwei russische Munitionsdepots gegeben.

Update vom 1. April, 19.15 Uhr: In Richtung der ukrainischen Städte Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Marinka gibt es weiterhin schwere Zusammenstöße zwischen russischen und ukrainischen Truppen. Ukrainische Soldaten haben im Laufe des Tages mehr als 50 russische Angriffe gegen diese Gebiete zurückgeschlagen, teilte der Generalstab in Kiew mit. Versuche zum Vorstoß um Lyman seien ohne Erfolg geblieben, berichtete das Kommando zudem. Das ukraiinische Militär verteidige Bachmut weiterhin „tapfer“, hieß es in dem Bericht.

Ukraine-Krieg: Angriffe gegen Bachmut werden weniger - neue Verluste für Russland

Update vom 1. April, 16.30 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Militärs nimmt die Intensität russischer Angriffe auf die Stadt Bachmut ab. Die Stadt sei zwar immer noch eine Priorität für russische Truppen, erklärte Armeesprecher Serhij Tscherewatji. Allerdings gebe es seit letzter Woche weniger Angriffe. Dort hätten ukrainische Truppen in den vergangenen Tagen 162 russische Soldaten getötet. Außerdem seien 157 russische Soldaten verletzt worden, behauptete er.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Ukraine setzt wohl weitere Saboteure fest

Update vom 1. April, 15.05 Uhr: Ukrainische Soldaten haben in der Nähe der Stadt Charkiw im Nordosten des Landes eine Gruppe „russischer Saboteure“ außer Gefecht gesetzt. Dies teilte Vyacheslaw Sadorenko, der Verwalter der Gemeinde Derhatschi im Nordwesten der Stadt, mit. Russische Soldaten hätten versucht, die Gemeinde mit „Saboteurgruppen“ auszuspähen und Informationen zu sammeln, zitierte die Nachrichtenagentur Ukrinform den Verwalter.

Update vom 1. April, 12.26 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach hat die russische Armee innerhalb von 24 Stunden 630 weitere Soldaten und einen Panzer verloren. Die Informationen lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht unabhängig prüfen.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg – über 70 russische Angriffe am Freitag

Update vom 1. April, 9.17 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben offenbar alleine am Freitag 70 russische Angriffe auf Stellungen in der Region Donezk abgewehrt. Wie der ukrainische Generalstab in seinem Morgen-Update am Samstag verkündete, lag der Fokus der russischen Angriffe auf den Städten Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Marinka entlang der Frontlinie. Dabei habe die russische Armee fünf Raketenangriffe, 16 Luftschläge und 39 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern ausgeführt. Die Wahrscheinlichkeit für weitere Raketenangriffe auf das Territorium der Ukraine bleibe „hoch“, schrieb der Generalstab.

Update vom 1. April, 6.45 Uhr: General Mark Miley, der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs in den USA, rechnet nicht mit einem Ende des Ukraine-Kriegs noch in diesem Jahr. Präsident Selenskyj hatte als Kriegsziel definiert, alle russischen Streitkräfte vom Hoheitsgebiet der Ukraine zu vertreiben. „Und das ist eine bedeutende militärische Aufgabe. Eine sehr, sehr schwierige militärische Aufgabe“, sagte Miley. „Wir haben es mit einigen hunderttausend Russen zu tun, die sich noch in der von Russland besetzten Ukraine aufhalten. Ich sage nicht, dass es nicht machbar ist. Ich sage nur, dass es eine sehr schwierige Aufgabe ist.“

Weitere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg – Selenskyj sieht Treffen zwischen Putin und Xi gescheitert

Update vom 31. März, 22.20 Uhr: Bei seinem Besuch in Butscha fand der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutliche Worte: „Das Signal, dass Russland seine Atomwaffen in Weißrussland stationieren will, sagt mir, dass das Treffen mit China nicht erfolgreich war, es ist gescheitert“, erklärte er laut CNN gegenüber Reporterinnen und Reportern vor Ort. Und auch gegen Alexander Lukaschenko holte Selenskyj aus. Dieser habe „jegliche Bedeutung verloren“ und könne „nichts darüber entscheiden, welche Art von Waffen in seinem Land stationiert werden.“

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg – Ukrainisches Militär nennt neue Zahlen

Update vom 31. März, 19.35 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs richten russische Truppen in der Ukraine ihre Angriffe in erster Linie gegen Bachmut, Belogoriwka, Awdijinka und Marijinka. Die ukrainische Armee habe im Laufe des Tages 30 russische Angriffe zurückgeschlagen, hieß es im Bericht auf Facebook. Außerdem habe Russlands Militär fünf Raketen sowie 12 Luftangriffe gegen Ziele in der Ukraine durchgeführt.

Update vom 31. März, 17.50 Uhr: Ukrainische Kampfflugzeuge haben Versammlungsgebiete russischer Besatzungstruppen in der Ukraine mit insgesamt sechs Luftschlägen angegriffen, wie der ukrainische Generalstab mitteilte. Dabei seien auch ein Treibstofflager, zwei Luftabwehrsysteme sowie eine Artillerieeinheit beschossen worden. Auch eine Station zur elektronischen Kriegsführung sei unter den Zielen gewesen.

Russland stuft USA als „größte Bedrohung“ ein: Putin unterzeichnet neue außenpolitischen Doktrin

Update vom 31. März, 16.15 Uhr: Russland hat die USA in einer von Kremlchef Wladimir Putin am Freitag unterzeichneten neuen außenpolitischen Doktrin als größte Gefahr eingestuft. Die USA seien „Hauptanstifter, Organisator und Vollstrecker der aggressiven antirussischen Politik des kollektiven Westens“, heißt es in dem Dokument. Die USA seien „Quelle der Hauptrisiken für die Sicherheit Russlands, des internationalen Friedens und einer ausgeglichenen, gerechten und nachhaltigen Entwicklung der Menschheit“. Dementsprechend werde Russland seine Politik ausrichten.

Als strategische Partner Russlands gelten der Doktrin zufolge China und Indien. Gegenüber anderen Ländern werde sich Moskau so positionieren, wie diese sich gegenüber Russland verhielten. Es gelte aber, die „Überreste der Dominanz“ der USA und anderer „unfreundlicher Staaten“ abzubauen. Dabei wird in der Doktrin eine „Russophobie“ westlicher Staaten beklagt. Zudem wird Europa zu einer größeren Eigenständigkeit gegenüber den USA aufgerufen.

Weiteres Kriegsschiff im Schwarzen Meer: Russland stockt Marine-Einheiten auf

Update vom 31. März, 14.15 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Militärs hat die russische Marine ein weiteres Kriegsschiff ins Schwarze Meer verlegt. Die Fregatte könne acht Marschflugkörper des Typs Kalibr abfeuern, warnte das ukrainische Südkommando laut der Nachrichtenagentur Ukrinform.

Ukraine-Krieg: Lukaschenko befürchtet keine neuen Strafmaßnahmen

Update vom 31. März, 13.00 Uhr: Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat am Freitag erklärt, er fürchte keine neuen westlichen Sanktionen gegen sein Land wegen der Stationierung russischer taktischer Atomwaffen in Weißrussland. Wie Reuters berichtet, sagte Lukaschenko in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache an die Nation, Minsk sei bereit, seine Souveränität mit allen Mitteln zu verteidigen, auch mit atomaren.

Lukaschenko fügte hinzu, dass Belarus ein Kontingent von Spezialkräften an seiner südlichen Grenze zur Ukraine stationiert habe, „um Provokationen zu verhindern“.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew gibt Bachmut nicht auf

Update vom 31. März, 11.40 Uhr: Die ukrainischen Verteidigungskräfte halten ihre Stellung in der Stadt Bachmut in der Region Donezk und fügen den russischen Invasionstruppen schwere Verluste zu. Dies berichtet der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Generaloberst Oleksandr Syrskyi. Unabhängig prüfen lässt sich diese Meldung nicht.



„In Bachmut ist der Feind in einigen Gebieten spürbar nervös, weil die Zeit gegen ihn spielt und den Besatzern die personellen Ressourcen für den Sturm auf unsere Stellungen ausgehen“, so Syrskyi nach Angaben des Portal Ukrinform weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Fast 150.000 Russen im Frühjahr einberufen

Update vom 31. März, 10.40 Uhr: Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtet am Morgen über die geplante Frühjahreseinberufung in Russland und zitiert den Generalstab der Streitkräfte der Russischen Föderation mit der Aussage, dass es sich nicht um eine zweite Mobilisierungswelle handelt.

Tass zitiert Wladimir Zimljanskij, den Leiter der Hauptdirektion für Organisation und Mobilisierung des Generalstabs, mit den Worten: „Ich möchte Ihnen allen versichern, dass die Pläne des Generalstabs keine zweite Mobilisierungswelle vorsehen. Diejenigen, die bereits zum Militärdienst einberufen wurden, sowie die Bürger, die freiwillig den Wunsch geäußert haben, an der Operation teilzunehmen, reichen aus, um die zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen.“



Tass meldet weiter, dass die Frühjahrseinberufung 2023 zur „üblichen Zeit“ stattfinden wird, d. h. vom 1. April bis zum 15. Juli, und 147.000 Russen im Alter von 18 bis 27 Jahren betreffen wird.

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine schießt russische Drohen ab

Update vom 31. März, 9.40 Uhr: Die russischen Invasionstruppen haben Shahed-136/131 Einweg-Angriffsdrohnen aus dem Norden auf die Ukraine abgeschossen, sowie fünf weitere Objekte, wahrscheinlich Ballons. Dies teilte das Luftwaffenkommando der Ukraine auf Facebook mit, wie Ukrinform berichtet.

In der Mitteilung heiß es weiter, dass neun von zehn der Drohnen zerstört wurden. Eine davon wurde von einer Luftabwehreinheit der ukrainischen Bodentruppen abgeschossen, acht weitere wurden von Flugabwehrraketeneinheiten der Luftwaffe und mobilen Gruppen des Luftkommandos Ost zerstört. Wie unter Berufung auf den Generalstab berichtet wurde, schoss Russland außerdem neun S300-Raketen auf zivile Infrastrukturen in Charkiw ab.

Erhebliche Verluste für Russland: Ukrainisches Militär veröffentlicht aktuelle Zahlen

Update vom 31. März, 8.20 Uhr: Das ukrainische Militär hat seine Daten zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Demnach sind innerhalb eines Tages weitere 460 russische Soldaten im Kampf gefallen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor. Die Zahlen im Überblick:

Ukraine wehrt Angriffe in Bachmut ab – Drohnenalarm in Kiew

Update vom 31. März, 6.15 Uhr: Die ukrainischen Truppen schlugen im Osten des Landes nach eigenen Angaben mehrere gleichzeitig geführte russische Angriffe an verschiedenen Frontabschnitten zurück. „Im Brennpunkt“ standen die Abschnitte bei Kupjansk, Limansk, Bachmut, Awdijiwka und Marjinsk, wie der Generalstab in Kiew am Donnerstag in seinem Lagebericht mitteilte. „Insgesamt wurden 47 Angriffe des Feindes abgewehrt.“

Einmal mehr stand die schwer umkämpfte ostukrainische Stadt Bachmut im Mittelpunkt des Geschehens. Am Abend wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst. In Kiew wurden die Bewohner wegen bevorstehender Angriffe mit sogenannten Kamikaze-Drohnen aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. In Charkiw im Osten des Landes gab es Explosionen, aus mehreren Städten wurden Drohnen-Überflüge gemeldet.

News zum Ukraine-Krieg: Verteidiger von Bachmut wehren mehrere Angriffe ab

Update vom 30. März, 19.01 Uhr: Bachmut bleibt weiter schwer umkämpft. „Unsere Verteidiger halten die Stadt jedoch tapfer und wehren zahlreiche feindliche Angriffe ab“, teilte der ukrainische Generalstab nun auf Facebook mit. „Insgesamt wurden 47 Angriffe des Feindes abgewehrt“, hieß es im Lagebericht von diesem Donnerstag (30. März) weiter. „Im Brennpunkt“ hätten neben Bachmut auch Kupjansk, Limansk, Awdijiwka und Marjinsk gestanden.

News zum Ukraine-Krieg: Litauen verschärft Strafen für Verstöße gegen Russland-Sanktionen

Update vom 30. März, 17.11 Uhr: In Litauen werden Unternehmen künftig noch härter bestraft, die gegen Russland-Sanktionen verstoßen. Am Donnerstag stimmte Parlament in Vilnius für eine Verschärfung der bisher geltenden Regelungen in dem baltischen EU- und Nato-Land.

Demnach können Verstöße gegen die Sanktionen künftig mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro oder bis zu 5 Prozent des Jahresumsatzes sowie der Beschlagnahmung von Gütern oder Geld im Zusammenhang mit den Verstößen geahndet werden. Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus.

News zum Ukraine-Krieg: Neue Einschätzung des Verteidigungsministeriums

Update vom 30. März, 15.55 Uhr: Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums dient eine geplante Rekrutierungskampagne in Russland von Freiwilligen für den Krieg gegen die Ukraine lediglich als Tarnung für neue Zwangseinziehungen. Die Geheimdienstinformationen lassen die reale Möglichkeit zu, dass die Unterscheidung zwischen Freiwilligen und Zwangseinziehungen in der Praxis verwischt und regionale Behörden Männer zum Beitritt zwingen werden, um ihre Einstellungsziele zu erreichen. Laut russischen Medien sollen 400.000 Freiwillige angeworben werden.

News zum Ukraine-Krieg: Geheimdienst nimmt Journalisten fest

Update vom 30. März, 13.30 Uhr: Der russische Geheimdienst FSB hat in Jekaterinburg im Ural einen Korrespondenten des Wall Street Journal festgenommen. Evan Gershkovich werde der „Spionage im Interesse der amerikanischen Regierung“ verdächtigt, teilte der FSB laut Staatsagentur Tass mit. Er habe im Auftrag der US-Seite Informationen über den militärisch-industriellen Komplex in Russland gesammelt, die ein Staatsgeheimnis darstellten. Das Wall Street Journal bestätigte die Festnahme.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj erinnert an russischen Abzug aus Gebiet Kiew

Update vom 30. März, 12.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit einem Video an den russischen Abzug aus dem Gebiet Kiew vor einem Jahr erinnert. Das Jahr 2022 sei für viele zum schrecklichsten ihres Lebens geworden. Die russischen Truppen hätten „Tod und Zerstörung“ gebracht. „Ereignisse, die man sich im 21. Jahrhundert nicht vorstellen konnte, wurden in den Vororten von Kiew Butscha und Irpin zur Realität“, schrieb der 45-Jährige auf Telegram. „Doch die Befreiung des Gebietes Kiew wurde zu einem Symbol dessen, dass die Ukraine in diesem Krieg gewinnen kann“, so der Staatschef.

Ukraine aktuell: Bachmut wird angeblich zum „Schlachtfeld für Russen“

Update vom 30. März, 11.00 Uhr: Die Wagner-Söldner, die in der schwer umkämpfen Stadt Bachmut im Einsatz sind, erleiden angeblich eine „enorme Anzahl von Verlusten“. Das sagte der hochrangigste Offizier der amerikanischen Streitkräfte, US-Generalstabschef Mark Milley, laut CNN vor US-Gesetzgebern. „Die Ukrainer führen eine sehr effektive Raumverteidigung durch, die den Russen nachweislich sehr teuer zu stehen kommt. Es ist also ein Schlachtfest für die Russen.“ Die ukrainische Militärführung hatte am Mittwoch einen russischen Teilerfolg bei den Kämpfen um Bachmut eingeräumt.

Ukraine-Krieg: Kiew kündigt Zeitplan für Frühjahrsoffensive an

Update vom 30. März, 8.00 Uhr: Wann beginnt die erwartete Frühjahrsoffensive der ukrainischen Armee? Wahrscheinlich im April oder Mai. Das sagte zumindest der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow in einem Interview mit dem estnischen Sender ERR. Die deutschen Leopard-Panzer, die bereits in der Ukraine eingetroffen sind, würden Teil der „Gegenoffensive auf Beschluss unseres Generalstabs“ sein, so Resnikow: „Ich bin sicher, dass wir die Befreiung der vorübergehend besetzten Gebiete fortsetzen werden, wie es in Kiew, Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Cherson (Oblasts) geschehen ist. Das alles wird weitergehen.“ Vieles hänge aber auch von den Wetterbedingungen ab, so der Minister.

Vizeministerin: Russische Verluste bis zehnmal höher als ukrainische

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar gab erstmals konkretere Einblicke in die Verluste der Streitkräfte. Demnach sind die Zahlen der Toten auf russischer Seite deutlich höher als auf der ukrainischen. „Es gibt Tage im Osten, an denen das Verhältnis der Verluste (Todesopfer) bei 1 zu 10 liegt“, teilte sie am Mittwoch auf Telegram mit. „Das ist natürlich nicht jeden Tag der Fall, und das durchschnittliche Verhältnis ist niedriger, aber immerhin.“

Das ukrainische Militär hat bisher keine Angaben zu den eigenen Verlusten seit Kriegsbeginn vor über einem Jahr gemacht. Dagegen wird eine tägliche Statistik mit den angeblichen Verlusten des russischen Militärs veröffentlicht. Demnach haben die russischen Streitkräfte bisher über 172.000 Tote zu beklagen. Das russische Militär macht seinerseits auch keine Angaben zu den eigenen Verlusten. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace schätzte die russischen Verluste an Toten und Verwundeten am Mittwoch auf rund 220.000 ein, wie Sky News berichtete.

Kiews Luftwaffensprecher: Brauchen moderne Jets

Die Luftstreitkräfte der Ukraine benötigen nach den Worten ihres Sprechers Juri Ihnat „dringend“ moderne Kampfflugzeuge. „Uns helfen weder die polnischen noch tschechischen Migs, ebenso wie Mirages oder Tornados“, sagte Ihnat am Mittwoch im ukrainischen Fernsehen. Die von den Nachbarn erhaltenen Migs seien zwar eine willkommene und notwendige Verstärkung, doch benötige die Ukraine vielmehr Mehrzweckkampfflugzeuge der vierten Generation, wie etwa die amerikanische F-16. Da die Ausbildung von Piloten und Bodenpersonal an diesen Maschinen „kein einfacher Prozess“ sei, wäre eine Entscheidung „möglichst gestern“ nötig. (mit Agenturmaterial)