Ukraine-Krieg: Die Besetzung von Bachmut durch Wagner-Truppen scheint nah

Wagner-Chef Prigoschin lässt seine Truppen auf Bachmut vorrücken und behauptet, die Stadt würde nur noch von „alten Leuten und Kindern“ verteidigt.

Schlacht um Bachmut: Wagner-Chef fordert Wolodymyr Selenskyj zum Rückzug der Verteidiger auf

Schlacht um Bachmut: Wagner-Chef fordert Wolodymyr Selenskyj zum Rückzug der Verteidiger auf

Bombenangriff auf Saporischschja: Angriff durch Russland fordert zivile Todesopfer

auf Angriff durch Russland fordert zivile Todesopfer Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Krieg im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Bachmut/Kiew – Nach monatelangen erbitterten Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut zeichnet sich eine baldige Besetzung durch Russland ab. Das berichten die Nachrichtenagenturen AFP und dpa nach einer Videobotschaft von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. Darin hatte dieser behauptet, die Stadt sei quasi völlig eingekesselt und es führe „nur noch eine Straße“ hinaus und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufgefordert, den Verteidigern einen Abzug zu erlauben.

Trotz seit Tagen anhaltender Gerüchte, dass sich auch die ukrainische Seite auf einen womöglich anstehenden Rückzug vorbereitet und die Frontlinien bereits hinter Bachmut verlegen soll, äußerte sich Oleksij Danilow, Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, laut dpa zunächst noch kämpferisch: „Ja, es ist schwierig und hart, aber wir wissen, wie wir weiter vorgehen“, zitiert die Agentur einen Beitrag im Portal RBK-Ukraina.

+ Noch wird Bachmut von ukrainischen Kämpfern verteidigt. Nach russischen Angaben soll die Stadt jedoch eingekesselt sein. © Dimitar Dilkoff/AFP

Schlacht um Bachmut: Im Ukraine-Krieg zeichnet sich ein russischer Vorstoß ab

Seit Wochen betonen Militärexperten, dass eine Besetzung von Bachmut kriegsstrategisch weit weniger Auswirkungen hätte als die erbitterten Schlachten, bei denen täglich wohl teils hunderte Kämpfer auf beiden Seiten ihr Leben verlieren, es vermuten lassen. Dennoch galt Bachmut für die ukrainische Seite bislang als symbolische Festung in der größtenteils durch Russland besetzten Region Donezk. Die russische Söldnergruppe Wagner dagegen scheint eine Einnahme Bachmuts vor allem deswegen vorantreiben zu wollen, um den eigenen Einfluss im Ukraine-Krieg zu demonstrieren.

In der Stadt Bachmut, in der vor dem Krieg rund 75.000 Menschen lebten, sollen sich neben Verteidigungskräften der ukrainischen Armee laut Behördenabgaben kaum noch 5000 Zivilpersonen aufhalten. Einige der Kämpfer seien wohl aus Propaganda-Zwecken auch in Prigoschins Video zu sehen: Zwei junge Männer und ein alter Mann richten die Worte an den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und bitten ihn explizit darum, sie aus Bachmut fortgehen zu lassen. Prigoschin kommentiert: „Wo wir früher gegen eine professionelle Armee gekämpft haben, sehen wir jetzt zunehmend alte Leute und Kinder“.

Kriegsschauplätze im Ukraine-Krieg: Zivilpersonen sterben in Saporischschja

Auch abseits der Front von Bachmut gehen die Kämpfe um die Frontlinien des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine täglich weiter. In vielen Orten des Landes bedrohen Bombenangriffe neben der wichtigen Infrastruktur der Ukraine auch das Leben von Zivilpersonen. Bei einem Bombenangriff auf die Gebietshauptstadt Saporischschja am Fluss Dnepr wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Wohngebäude zerstört. Vier Menschen wurden laut einem Bericht des Online-Mediums Ukrainska Pravda bereits tot aus den Trümmern geborgen, weitere werden noch immer vermisst. (red mit Agenturen)

