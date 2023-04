Ukraine-Krieg: Satellitenbilder deuten auf Russen-Flucht von Krim hin

Von: Franziska Schwarz

Aufnahmen von der Krim könnten belegen, dass Russen aus Angst vor einer Gegenoffensive flüchten. Kriegsdienstverweigerer mehren sich. News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Satellitenbilder von russischem Stützpunkt : Truppen von Wladimir Putin räumen wohl Lager.

von : Truppen von Wladimir Putin räumen wohl Lager. Tod durch Unterversorgung : Mitarbeiter von Kalaschnikow prangert Russlands Verluste an.

durch : Mitarbeiter von Kalaschnikow prangert Russlands Verluste an. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 28. April, 12.08 Uhr: Beobachter erwarten bald eine Gegenoffensive der Ukraine. Kiew rüstet deshalb im Wettlauf mit Russland weiter auf. Von Verteidigungsminister Oleksij Resnikow kamen nun bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt des angegriffenen Landes markige Worte: „Im weitesten Sinne sind wir bereit.“

Die Nato-Länder und ihre Partner haben der Ukraine seit Beginn des russischen Überfalls bereits 230 Panzer geliefert. Dies bringe die Ukraine „in eine starke Position“, um von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern, hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag (27. April) gesagt.

Ukraine-Krieg: Russlands verzichtet auf „Panzer-Biathlon“ – aus Sorge?

Update vom 28. April, 11.35 Uhr: Moskaus Verzicht auf die normalerweise jährlich ausgetragenen internationalen Armeespiele offenbart nach Ansicht britischer Militärexperten Sorgen in der russischen Führung. Noch 2022 hatte Russland die auch als „Olympische Kriegsspiele“ oder „Panzer-Biathlon“ bezeichneten Wettkämpfe ausgetragen. Allerdings hatte es dafür teilweise Kritik im eigenen Land gegeben.

„Russland hat die Spiele wahrscheinlich gestrichen, weil es besorgt ist, dass die Veranstaltung in Kriegszeiten als unangemessen erscheinen könnte“, hieß es im jüngsten Geheimdienst-Bericht des Verteidigungsministeriums in London. Eine andere realistische Möglichkeit sei, dass Russland besorgt sei, durch die Verluste in seinem Angriffskrieg den Wettbewerb nicht wie gewohnt sportlich dominieren zu können. Im Vorjahr hatten neben Russland etwa China, Venezuela, Belarus oder Kasachstan teilgenommen.

Ukraine-Krieg: Russland fürchtet laut ISW ukrainische Gegenoffensive

Erstmeldung vom 28. April: Krim – Die Truppen von Wladimir Putin sind vor mehr als 14 Monaten in die Ukraine einmarschiert – den Angegriffenen gelang es aber, anfängliche russische Erfolge teils rückgängig zu machen. Moskau kontrolliert jedoch weiterhin fast 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets, einschließlich der bereits 2014 annektierten Krim.

Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) bekräftigte neulich, dass Russland eine ukrainische Gegenoffensive fürchtet. Ein aktueller Bericht eines großen US-Senders scheint das zu untermauern.

Ukraine-Krieg: Russland räumt offenbar eine Militärbasis nahe Cherson

CNN hat von Maxar Technologies publizierte Satellitenbilder überprüft und schlussfolgert, dass russische Streitkräfte einen wichtigen Stützpunkt im Norden der Krim geräumt haben. Der Stützpunkt befindet sich laut dem Bericht in der Ortschaft Medwediwka. Er habe eine „beträchtliche Anzahl“ russischer Ausrüstung beherbergt. Es gibt mehrere ukrainische Orte mit diesem Namen, aber hier ist auf der Schwarzmeer-Halbinsel gemeint.

Es sei noch unklar, warum Moskau die Ausrüstung verlegt hatte oder wohin. Anfang des Monats hätten jedoch russische Besatzer auf der Krim signalisiert, dass sie eine ukrainische Gegenoffensive erwarteten, die auf die Halbinsel abzielen würde.

Experten vermuten, dass der Abzug russischer Militärausrüstung von der Basis in Medwediwka mit Verteidigungsoperationen vor einer ukrainischen Gegenoffensive zusammenhängen könnte.

Ukraine-Krieg: Mehr als 1000 Russen vor Gericht – wegen Fahnenflucht

Unterdessen wurde bekannt, dass seit Beginn der russischen Mobilmachung die Behörden mehr als 1000 Soldaten wegen Fahnenflucht, unerlaubter Entfernung von der Truppe oder Befehlsverweigerung angeklagt haben solle. „Stand letzte Aprilwoche sind 1064 Fälle bei Militärgerichten eingegangen“, berichtete das unabhängige Portal Mediazona.

Unabhängig prüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht, ebenso wenig wie diese Informationen von Nexta: Laut dem belarussischen Portal töten Russen im Zuge der Kriegsgefechte ihre eigenen Landsleute – und zwar durch Nachlässigkeit. Diese These habe jetzt Artem Katulin vorgebracht, der Leiter des Ausbildungszentrums für taktische Medizin des russischen Kalaschnikow-Konzerns. Katulin geht demnach davon aus, dass mehr als 50 Prozent der bislang gefallenen Soldaten allein deshalb starben, weil ihre Wunden nicht richtig behandelt wurden.

Putin hat im Herbst 2022 eine Teilmobilmachung verkündet. Aus Angst vor einer Einberufung flüchteten damals Hunderttausende Russen ins Ausland. Derzeit häufen sich wieder Spekulationen um eine neue Einberufungswelle. Der Kreml hingegen dementiert das bislang. (frs)