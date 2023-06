Ukraine-Krieg: Kiew gelingt großer Erfolg im Donbass – „vollständig vom Feind befreit“

Von: Nail Akkoyun

Trotz der kurzlebigen Wagner-Revolte in Russland geht der Ukraine-Krieg weiter. Kiew nutzt die Zeit und baut die Gegenoffensive aus. Der News-Ticker.

Gegenoffensive der ukrainischen Armee: Kiew startet Gegenschlag an mehreren Fronten

der ukrainischen Armee: Kiew startet Gegenschlag an mehreren Fronten Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Kiew/Donezk – Im Donbass ist der ukrainischen Armee eigenen Angaben zufolge ein großer Erfolg gelungen. Ein komplettes Bataillon der russischen Schützenbrigade sei „vollständig besiegt“ worden, das westliche Ufer des Siwerskyj Donez sogar gänzlich befreit. Dies berichtete Andrij Biletskyj, Kommandeur der 3. Sturmbrigade, am späten Samstagabend (24. Juni) in einer Videonachricht auf Telegram.

Das russische Bataillon habe aufgehört, „als organisierte militärische Kraft zu existieren. Mehr als 30 getötete Feinde, Dutzende von Gefangenen, ein halbes Hundert Verwundete“, sagte Biletskyj. Der von den russischen Streitkräften errichtete Brückenkopf am Westufer des Flusses existiere nicht mehr.

Eine ukrainische Mörsereinheit feuert Granaten auf russische Stellungen in der Region Donezk. (Archivfoto) © Lev Radin/Imago

News zum Ukraine-Krieg: Kiew startet Offensiven an mehreren Fronten

Während der Gegner am Samstag mit dem Aufstand der Wagner-Gruppe und dessen Folgen beschäftigt war, erklärte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin, dass man an gleich mehreren Fronten Offensiven gestartet habe. Man bewege sich insbesondere in Richtung Orichowo-Wassjliwka, Bachmut, Bodaniwka, Jahidne, Klitschtschiwka und Kurdiumiwka fort, fügte Hanna Maliar hinzu. Dabei würde man schon jetzt „an allen Fronten“ Fortschritte machen.

Die Ukraine hat vor wenigen Wochen ihre lang erwartete Gegenoffensive gestartet. Auch wenn Kiew von Teilerfolgen berichten konnte, blieb der Gegenschlag bislang hinter den Erwartungen zurück. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte gegenüber der BBC, dass der Krieg kein „Hollywood-Film“ sei und man mit Bedacht vorgehen müsse. Einer seiner wichtigsten Männer im Militär – Generaloberst Oleksandr Syrskyj – garantierte jedoch, dass man triumphieren werde. „Alles steht noch bevor“, sagte der 57-Jährige. (nak)