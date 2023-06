Erneut Partisanen-Angriffe in Belgorod: Russland „vernichtet 50 Terroristen“

Von: Nail Akkoyun, Franziska Schwarz

Moskau macht Jagd auf mutmaßliche Partisanen. Die Kämpfe verlagern sich an die russische Grenze. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 2. Juni, 3.25 Uhr: Nahe der russischen Stadt Kursk nahe der Grenze zur Ukraine sind nach Angaben der Regionalregierung mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Ein Luftabwehrsystem habe die Flugkörper nahe der Stadt abgeschossen, erklärte Regionalgouverneur Roman Starowoit in der Nacht zum Freitag (2. Juni) im Onlinedienst Twitter. Er rief die Einwohner auf, Ruhe zu bewahren: „Die Stadt steht unter dem verlässlichen Schutz unserer Armee“, schrieb der Gouverneur.

Krieg in der Ukraine: Erneut Partisanen-Angriffe in Belgorod

Update vom 1. Juni, 22.10 Uhr: Russlands Militär hat bei neuen Angriffen von ukrainischer Seite im eigenen Grenzgebiet bei Belgorod nach offiziellen Angaben aus Moskau erneut mehr als 50 „Terroristen“ sowie Panzertechnik und Militärgerät vernichtet. Das „Kiewer Regime“ habe am Donnerstag die Stadt Schebekino, wo auch ein Grenzübergang für Fahrzeuge liegt, beschossen, teilte das Verteidigungsministerium am Abend in Moskau mit. Am Nachmittag hatte das Ministerium mitgeteilt, einen Durchbruch von Kämpfern verhindert zu haben.

Menschen, die aus der Region flüchteten, sprachen von „verheerenden Zerstörungen“ in der Stadt, von denen das russische Staatsfernsehen nur einen Bruchteil zeige. Auf einem Video war zu sehen, wie das Dach eines langen Wohnblocks in Flammen stand. Die Region wird seit Tagen von Angriffen erschüttert. Es gab bereits Tote und Verletzte.

Im Ukraine-Krieg rückt die Region Belgorod einmal mehr in den Fokus. © IMAGO/Tsitsagi Nikita

Ukraine-Krieg: Ungewisse Informationen über Angriff auf Kiew

Update vom 01. Juni, 20.45 Uhr: Nach dem russischen Raketenangriff auf Kiew mit drei Toten und mehreren Verletzten erheben Betroffene schwere Vorwürfe. Ein Angehöriger von einem der Verstorbenen sagte laut der tagesschau: „Es gab Luftalarm und die Menschen rannten zum Schutzraum. Aber die Schutzräume wurden einfach nicht geöffnet. Die Leute haben geklopft und zwar sehr laut. Es waren Frauen und Kinder dort und niemand hat aufgemacht. Auch meine Frau und mein Kind. Dem Kind geht es gut, aber meine Frau ist tot“, berichtete der Mann.

Ukraine-Krieg: Erneute Angriffe in Belgorod

Update vom 01. Juni, 19.45 Uhr: Erneut soll es in der russischen Grenzregion Belgorod Angriffe pro-ukrainischer Partisanen gegeben haben. Die „Legion Freiheit Russlands“ veröffentlicht Videobotschaften und Aufnahmen, auf denen Explosionen zu sehen sind. Laut der Kämpfer soll auch Russland das Gebiet attackiert haben. „Graiworon ist erst der Anfang. Weil die Schakale in Putins Armee so feige sind, haben wir viele Trophäen gesammelt“, sagte ein Kämpfer in einer Videobotschaft. „Wir werden ganz Russland befreien, von Belgorod bis Wladiwostok“. Datum und Ort der Aufnahmen konnten nicht verifiziert werden.

Ukraine-Krieg: Saporischschja naht Nuklear-Katastrophe

Update vom 01. Juni, 17.15 Uhr: Kiew-Insidern zufolge droht in Saporischschja eine nukleare Katastrophe. „Wenn wir über das schlimmste Szenario sprechen, betrifft das mindestens halb Europa, halb Russland und einen großen Teil des Mittelmeerraums“, sagte ein Mitarbeiter des AKW-Saporischschja im Gespräch mit Skynews. Mitarbeitern zufolge hat die militärische Arbeit im Atomkraftwerk zugenommen. „Die ukrainischen Streitkräfte werden das Kraftwerk nicht beschießen. Darum verstärken die Russen die Zahl der bewaffneten Truppen hier“, sagte der AKW-Mitarbeiter. Im Ukraine-Krieg geriet das Atomkraftwerk in Saporischschja zwischen die Fronten. International gibt es seither Sorgen um die Sicherheit des größten AKW Europas.

Ukraine-Krieg: Kreml beschuldigt Apple der Spionage

Update vom 01. Juni, 15.42 Uhr: Der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) hat Apple beschuldigt, die US-Spionage in Russland zu unterstützen. Das berichtetet BBC auf Telegram. Der FSB habe erklärt, er habe „eine Geheimdienstoperation der US-Geheimdienste aufgedeckt, die unter Verwendung von Apple-Mobilgeräten durchgeführt wurde“. Nach Angaben des FSB hat der russische Geheimdienst „Anomalien festgestellt, die für Nutzer von Apple-Mobiltelefonen spezifisch sind und durch bisher unbekannte Malware verursacht werden, die vom Hersteller bereitgestellte Software-Schwachstellen ausnutzt“.

Ukraine-Krieg: Putin schickt offenbar Kadyrow an die Front

Kiew – Das russische Belgorod rückt im Ukraine-Krieg neu in den Fokus – ebenso wie Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow. Ukrainische Soldaten haben in Belgorod offenbar die russische Grenze überschritten. Die russischen Behörden wollen nun in der Region nach eigenen Angaben hunderte russische Kinder evakuieren. In der letzten Maiwoche waren bewaffnete Milizen aus der Ukraine dort eingedrungen und hatten Angriffe gestartet.

Ukraine-Krieg: ISW vermutet „Austausch“ der Kämpfer von Prigoschin und Kadyrow

Der Putin-Verbündete Kadyrow hatte nach den Drohnenangriffen in Moskau ein härteres Durchgreifen im Ukraine-Krieg und die Verhängung des Kriegsrechts gefordert. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) erwähnt Kadyrow in ihrer jüngsten Analyse zur Lage im Ukraine-Krieg ausgiebig. Nach Einschätzung der Militärexperten sollen tschetschenische Kämpfer auf „Befehl“ Moskaus „Offensivoperationen“ in der Ukraine starten.

Laut ISW behauptete Kadyrow am Mittwoch (31. Mai), seine Truppen hätten „neue Befehle“ aus Moskau erhalten und würden zu „aktiven Kampfhandlungen“ zur „Befreiung“ einer Reihe von Siedlungen entsandt.

Ukraine-Krieg: die aktuelle Rolle des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin

Tschetschenische Streitkräfte operieren nach ISW-Informationen größtenteils im ukrainischen Hinterland. Zuvor hätten sie an den Kämpfen um Mariupol, Sewerodonezk und Lyssytschansk teilgenommen. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin erwähnen die ISW-Analysten auch. Der Abzug seiner Söldner aus Bachmut ist ihrer Ansicht nach ein Grund dafür, dass Moskau verstärkt auf Kadyrows Truppen setzten will.

Schwere Verluste für Russland: Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach soll Russland seit Beginn der Invasion mehr als 208.000 Soldaten verloren haben. Alleine in den Gefechten in den vergangenen 24 Stunden seien rund 460 russische Soldaten getötet oder verletzt worden. Tatsächliche Zahlen über Truppenstärken oder Verluste werden von den Kriegsparteien nicht veröffentlicht. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Die Daten im Überblick:

Soldaten : 208.370 (+460)

: 208.370 (+460) Panzer: 3804 (+2)

3804 (+2) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7478 (+6)

7478 (+6) Artilleriesysteme: 3474 (+14)

3474 (+14) Multiraketenwerfer: 575 (0)

575 (0) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 3131 (+7)

3131 (+7) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6239 (+9)

6239 (+9) Quelle: Generalstab der Ukraine auf Facebook vom 1. Juni 2023

Ukraine-Krieg: Putin-Sprecher nennt Situation in Belgorod „alarmierend“

Ob Kadyrows Männer eine russische „Hauptoffensive“ überhaupt bewältigen können, zweifelt das ISW allerdings an. „Wenn Kadyrows Behauptung, er habe 7000 Soldaten in der Ukraine, annähernd zutreffen, werden seine Streitkräfte nicht in der Lage sein, mehrere bedeutende Offensivoperationen erfolgreich durchzuführen“, teilte das Institut mit.

„Die Situation ist ziemlich alarmierend“, sagte unterdessen Kremlsprecher Dmitri Peskow zum Beschuss von Belgorod. Die Führung in Kiew weist die Verantwortung für die Gewalt in Belgorod und die Drohnenangriffe in Moskau zurück. Es wird vielmehr betont, dass dies Folgen der Invasion des „Terrorstaats Russland“ in die Ukraine seien. Die Ukraine fordert den Abzug russischer Truppen. (mit Agenturmaterial)