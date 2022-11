Ukraine-Partisanen setzten Putins Militär unter Druck — US-Experten sehen „effektive Angriffe“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg sind die Truppen von Putin Angriffen durch ukrainische Partisanen ausgesetzt. Dagegen können sie sich wohl nur schwer verteidigen. Der News-Ticker.

München — Im Zuge des Ukraine-Krieges kämpfen russische Soldaten nicht nur mit Problemen an der Front. Auch in bereits besetzten Gebieten bereiten ukrainische Partisanen den Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin Schwierigkeiten. Nach Angaben der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) führen ukrainische Rebellen in besetzten ukrainischen Gebieten „effektive Angriffe“ durch.

Diese Attacken würden den Kreml dazu zwingen, für die Frontlinien gedachte Ressourcen zur Sicherung der besetzten Regionen umzuleiten. Dies wiederum wirke sich negativ auf Russlands Fähigkeit aus, sich gegen ukrainische Gegenoffensiven verteidigen sowie selber offensive Operationen durchführen zu können. Die geringe operationelle Sicherheit des russischen Militärs ermögliche diese Angriffe, hieß es zudem vom ISW. So habe Moskau die Identität von pro-russischen Beamten in besetzten Gebieten nicht gut genug verhüllt.

Moskau habe den Partisanenangriffen bislang nichts widersetzen können und es sei auch unwahrscheinlich, dass dies in Zukunft der Fall sein werde, lautete eine weitere Einschätzung der US-Denkfabrik. Ukrainische Partisanen würden ungestört Informationen über das russische Militär sowie mögliche Ziele sammeln und diese Informationen sowohl weiteren Partisanen als auch der ukrainischen Armee schicken. Dabei würden russische Staatsmedien die Partisanenattacken ignorieren, während Militärblogger wie Alexander Kots pro-russische Behörden wegen mangelnder Sicherheit kritisieren würden. (bb)