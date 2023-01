Deutschland unter Druck: CDU will Panzer aus Katar zurückholen

Von: Vincent Büssow

Mehrere Nato-Staaten wollen Kampfpanzer an die Ukraine liefern – und setzen die Bundesregierung unter Druck.

Besuch in Berlin: Polens Regierungschef will über die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine sprechen.

Großbritannien setzt die Bundesregierung mit angekündigter Lieferung in Ukraine-Krieg unter Druck Kiesewetter: CDU-Außenpolitiker fordert Rückkauf von Gepard-Panzern aus Katar, um diese an Ukraine zu liefern

Update vom Montag, 16. Januar, 11.27 Uhr: Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki will bei seinem Besuch in Berlin die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine zum Thema machen. Dies bekräftigte er vor seiner Abreise am Montag. Wichtig sei, das zögerliche Handeln zu beenden und sich auf echte Unterstützung zu konzentrieren, sagte er. Dafür will er mit Vertretern verschiedener Parteien sprechen.

Polen hatte bereits in der Vorwoche angekündigt, selbst Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu wollen. Auch dabei spielt Deutschland allerdings eine Schlüsselrolle, da die Militärgeräte hier produziert werden. Morawiecki räumte ein, dass Berlin deshalb auch eine polnische Lieferung an Dritte zunächst genehmigen müsste.

Auch Polen verfügt über Kampfpanzer vom Typ Leopard 2, und will einige davon nun an die Ukraine liefern. Dafür wird aber die Zustimmung aus Berlin benötigt. (Archivbild) © Uncredited/imago

Erstmeldung vom Montag, 16. Januar, 10.05 Uhr: Kiew/Berlin – Der Druck auf die Bundesregierung, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, wächst. Erst vor Kurzem war Frankreich bei der Lieferung von Schützenpanzern vorgeprescht, woraufhin Deutschland nachzog. Nun sind es die Briten, die die restlichen Nato-Partner unter Zugzwang setzen. Schon in 14 Wochen will Großbritannien Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 in das kriegsgebeutelte Land schicken, um sich gegen Russland zu verteidigen. Premierminister Rishi Sunak sagte, er wolle „Verbündete ermutigen“, ihre für 2023 geplante Unterstützung für die Ukraine „so bald wie möglich auf den Weg zu bringen, um maximale Wirkung zu erzielen.“

Panzer für die Ukraine: CDU-Politiker fordert Rücklauf von Panzern aus Katar

In Deutschland wird die Diskussion um die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzer durch diesen Vorstoß weiter angeheizt. Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev appellierte am Wochenende eindringlich an die Bundesregierung, die entsprechenden Vorgänge schnell auf den Weg zu bringen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall wies allerdings darauf hin, dass er etwa ein Jahr für die Instandsetzung alter Leopard-2-Panzer brauche.

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter schaut deshalb an anderer Stelle nach Militärgeräten. Er fordert nun den Rücklauf von Panzern, die von Deutschland an Katar geliefert wurden, um diese in der Ukraine einzusetzen, wie er der Süddeutschen Zeitung am Montag sagte. Hierbei handelt es sich nicht um den Leopard 2, sondern um Flugabwehrpanzer des Typs Katar. „Der Gepard hat sich im Einsatz bewährt“, sagte Kiesewetter. „Alles, was zum Sieg der Ukraine beitragen kann, sollten wir tun.“ (vbu mit dpa)