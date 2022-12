Putin besucht Lukaschenko: Alarmstimmung in der Ukraine – und auch in Minsk?

Von: Markus Hofstetter, Sven Hauberg

Erstmals seit Jahren fährt Wladimir Putin nach Belarus. Das erregt in Kiew Besorgnis – auch Lukaschenko verteidigt sich vorab. News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Wladimir Putin trifft sich mit Alexander Lukaschenko : Staatschefs wollen über „strategische Partnerschaft“ reden

trifft sich mit : Staatschefs wollen über „strategische Partnerschaft“ reden Putin reist nach Minsk : Ukraine besorgt über gemeinsame Übung russischer und belarussischer Truppen

reist nach : Ukraine besorgt über gemeinsame Übung russischer und belarussischer Truppen Dieser News-Ticker zu diplomatischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 19. Dezember 2022, 12.24 Uhr: Der Besuch Putins bei Lukaschenko könnte eine neue Phase des Ukraine-Kriegs einleiten. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Institute for the Study of War (ISW) hervor (18. Dezember). Demnach will der russische Präsident bei dem Treffen eine breitere Beteiligung belarussischer Streitkräfte an den Kämpfen erörtern - was übrigens auch die Ansicht der ukrainischen Regierung sei.

Weitere Anzeichen für erneute Offensivoperationen gegen die Ukraine in den kommenden Monaten sind laut ISW das vorausgegangene Treffen Putins mit dem militärischen Kommando und der Besuch des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu an der ukrainischen Südfront.

Russische und belarussische Streitkräfte sind nach Ansicht des ISW nicht zu gemeinsamen, großangelegten Offensiven fähig. Hier nehmen russische Truppen an Übungen in Belarus teil. (Foto vom 19. Dezember 2022) © Russian Defense Ministry Press Service/dpa/picture alliance

Doch das ISW sieht weder die russischen noch die belarussischen Streitkräfte in der Lage, großangelegte Angriffe durchzuführen. Dazu seien Russlands Reservisten noch nicht ausreichend ausgebildet und es fehle an Ausrüstung. Der Thinktank erwartet auch nicht, dass Lukaschenko seine Soldaten, die ebenfalls schlecht ausgerüstet sind, in die Ukraine einmarschieren lässt. Dennoch könnte Putin noch im Winter Offensivoperationen befehlen, die allerdings wenig erfolgversprechend wären.

China und Russland halten gemeine Marineübung ab

Update vom 19. Dezember 2022, 11.58 Uhr: Russland will noch in dieser Woche gemeinsam mit China eine Marineübung abhalten. Das Manöver soll vom 21. bis 27. Dezember im ostchinesischen Meer stattfinden, sagte das Verteidigungsministerium am Montag in Moskau: „Der Hauptzweck der Übungen ist die Stärkung der maritimen Zusammenarbeit zwischen Russland und China und die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region.“ Beteiligt seien vier russische und sechs chinesische Schiffe, zudem mehrere Flugzeuge und Hubschrauber.

Die russisch-chinesischen Marineübungen finden seit 2012 jährlich statt, dürften wegen des Ukraine-Krieges dieses Mal aber unter besonderer internationaler Beobachtung stehen. Denn obwohl China auf eine Verhandlungslösung in der Ukraine drängt, hält das Land weiterhin an seiner „felsenfesten“ Freundschaft zum Kreml fest. Wohl noch in diesem Jahr wollen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin zudem zu erneuten Gesprächen zusammenkommen, sagte unlängst der Kreml-Sprecher Dmitry Peskov – ob persönlich oder per Video, ist noch nicht bekannt. Eine chinesische Kurskorrektur ist dabei nicht zu erwarten.

China und Russland hatten zuletzt im September eine große gemeinsame Militärübung abgehalten: Rund 50.000 Soldaten aus beiden Ländern sowie aus Indien, Belarus, Tadschikistan und der Mongolei probten beim Manöver „Wostok 2022“ in Ostsibirien sowie im Japanischen Meer den militärischen Ernstfall.

Erstmeldung vom 19. Dezember 2022: Moskau/Minsk – Alexander Lukaschenko ist stark von Russland abhängig, nicht erst seit 2020 – doch damals wurden die Proteste gegen die umstrittene Wiederwahl des belarussischen Machthabers mit Billigung aus Moskau unterdrückt. Zuletzt schlossen beide Staaten neue Abkommen zur wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit. Russland und Belarus sind seit 2021 sogar offiziell in einem Unionsstaat verbunden, wobei der kleinere Partner weitgehend von Moskau abhängig ist.

Einen Anschluss an Russland schließt Lukaschenko allerdings aus. Und auch vor einem Treffen mit Wladimir Putin bemüht sich der belarussische Präsident, Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Wladimir Putin trifft Alexander Lukaschenko: Staatschefs wollen über „strategische Partnerschaft“ reden

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben die beiden Ex-Sowjetrepubliken ihre militärische Zusammenarbeit deutlich ausgebaut. Belarus stellt etwa seine Militärbasen für Angriffe auf die Ukraine zur Verfügung. Belarussische Streitkräfte haben aber bisher nicht in die Kämpfe eingegriffen. Lukaschenko hat auch wiederholt erklärt, er plane keine Entsendung von Soldaten in die Ukraine.

Russlands Präsident Putin reiste im Juni 2019 nach Belarus, um sich mit Alexander Lukaschenko zu treffen. (Archivfoto) © Sergey Bobylev/dpa/picture alliance

Nun wird Wladimir Putin das erste Mal seit Jahren in das westliche Nachbarland reisen. An diesem Montag wird er sich in Minsk mit Lukaschenko treffen. Die beiden Langzeit-Staatschefs wollen bei dem Arbeitstreffen über die „strategische Partnerschaft“ ihrer Länder sprechen, teilten der Kreml und der Pressedienst des belarussischen Präsidenten mit. Weitere Themen sind regionale und internationale Fragen.

Lukaschenko äußerte sich schon vor dem Termin. Und deutete einen Drahtseilakt an: „Ja, wir stehen Russland bei. Dabei bleiben wir ein souveräner und unabhängiger Staat“, sagte er laut einem Bericht der Staatsagentur Belta am Freitag (16. Dezember). „Niemand regiert Belarus außer uns“, betonte Lukaschenko demnach – nach den Gesprächen werde dennoch „jeder sagen, dass es keine Macht mehr in Belarus gibt und dass die Russen hier das Land regieren“. Die Situation werde „künstlich angeheizt“, behauptete er.

Putin reist nach Minsk: Ukraine besorgt über gemeinsame Übung russischer und belarussischer Truppen

Parallel zum Besuch von Putin in Minsk halten russische Truppen in Belarus ein Manöver ab. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht zum Montag mit, wie die Agentur Interfax meldete. Geübt werde auf Bataillonsebene. Nach Beendigung der Übungen solle „die Kampffähigkeit und Kampfbereitschaft der Einheiten“ abschließend bewertet werden. Wann und wo genau die Übungen abgehalten werden sollen, wurde nicht mitgeteilt.

Die russischen Einheiten gehören demnach zu einer gemeinsamen Kampftruppe mit Belarus, die neu aufgestellt wird. Ihr sollen nach früheren Angaben der belarussischen Seite bis zu 9000 russische Soldaten angehören.

Das Treffen und die gemeinsame Übung haben die Ukraine alarmiert. Aus Kiew heißt es, man bereite alle möglichen Verteidigungsszenarien vor. „Egal, was in Minsk geplant wird, es wird ihnen genauso wenig helfen wie alle anderen kranken Ideen in diesem Krieg gegen die Ukraine und die Ukrainer“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj.