„Natürlich sind wir schon da“: Rotes Kreuz wehrt sich gegen harte Selenskyj-Kritik

Von: Erkan Pehlivan

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms sind die Menschen auf Hilfe angewiesen. Präsident Selenskyj macht dem Roten Kreuz jedoch schwere Vorwürfe.

Kiew – Der Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuz (DRK), Christian Reuter, hat Vorwürfe des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wegen einer mangelnden Präsenz der Hilfsorganisation in der Region Cherson zurückgewiesen. „Natürlich sind wir schon da, waren schon da“, sagte Reuter am Donnerstag dem TV-Sender Welt mit Blick auf derzeit von der Organisation geleistete Hilfe für die Menschen in dem überfluteten Gebiet.

Nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms am Dnipro oberhalb der Stadt Cherson stehen weite Teile der Region unter Wasser. Die Ukraine macht Russland für die Katastrophe verantwortlich. „Aktuell versuchen gerade über 70 Freiwillige des ukrainischen Roten Kreuzes, Menschen aus den Flutmassen zu retten“, sagte Reuter.

Rotes Kreuz verlangt Sicherheitsgarantien für Mitarbeiter in der Ukraine

Der Einsatz sei gefährlich, sagte der DRK-Generalsekretär angesichts der Gefechte zwischen russischen und ukrainischen Truppen in dem teilweise von Russland besetzten Gebiet. Dennoch arbeiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) auch an der Konfliktlinie. Dies gehe allerdings „natürlich nur, wenn alle an diesem Konflikt Beteiligten Sicherheitsgarantien abgeben“. Dies sei aber nicht immer der Fall.

Der ukrainische Präsident Selenskyj beim Besuch des Flutgebiets nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms. © Ukrainian Presidential Press Office/AP

Kachowka-Staudamm: DRK schickt ersten Hilfstransport in Überflutungsgebiet

In einer Erklärung des DRK hieß es am Donnerstag zudem, am Freitag solle ein erster Hilfstransport aus Deutschland gezielt in die von der Flutwelle betroffenen Gebiete starten. Geladen seien 34 Paletten mit etwa 13,3 Tonnen Hilfsgütern wie 5400 Zehn-Liter-Trinkwasserkanistern und 1000 Hygiene Kits. Weitere Hilfsmaßnahmen für die Region würden vorbereitet. Dafür rief das DRK zu Spenden auf.

Selenskyj wirft UNO und Rotem Kreuz mangelnde Hilfe für die Ukraine vor

Am Mittwoch hatte der ukrainische Präsident der UNO und dem Roten Kreuz vorgeworfen, den Menschen im Katastrophengebiet nach der Teilzerstörung des Staudamms nicht zu Hilfe gekommen zu sein. Auf Anfragen habe sein Land entweder keine Antwort bekommen oder diese sei „sehr diplomatisch“ ausgefallen, sagte Selenskyj. Laut DRK sind mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IKRK derzeit in der Ukraine im Einsatz. Seit dem russischen Angriff auf das Land im Februar vergangenen Jahres hielten sich auch regelmäßig mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes dort auf. „Also dass wir nichts machen, ist sicherlich definitiv nicht der Fall“, sagte der DRK-Generalsekretär.

Das DRK war auch nach der verheerenden Erdbebenkatastrophe am 6. Februar in der Türkei in Kritik geraten. Damals hatte die Schwesterorganisation „Türkischer Roter Halbmond“ Zelte an Hilfsorganisationen verkauft, die vor Ort den Menschen geholfen hatten. Das DRK nahm damals seine Schwesterorganisation in Schutz und erntete dafür heftige Kritik. (erpe/AFP)