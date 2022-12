Kämpfe um Cherson - Russland macht Ukraine für zivile Opfer verantwortlich

Von: Daniel Dillmann

Rund um Cherson kommt es an Weihnachten zu heftigen Gefechten zwischen Russland und der Ukraine. Moskau verstärkt seine Einheiten. Der Newsticker.

Russland schickt im Ukraine-Krieg weitere Truppen nach Belarus Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 22.01 Uhr: Der von Russland eingesetzte Gouverneur in Cherson hat die Angriffe auf zivile Einrichtungen den ukrainischen Streitkräften zugeschoben. Es handele sich um eine „Operation unter falscher Flagge“, schrieb Wladimir Saldo auf Telegram. Es sei eine „widerliche Provokation, die ein offensichtliches Ziel verfolgt: den Streitkräften der Russischen Föderation die Schuld zuzuschieben“, so Saldo.

+++ 20.14 Uhr: Aus Cherson werden weiter heftige Kämpfe gemeldet. Russland soll in der Region um die ukrainische Großstadt acht Siedlungen angegriffen haben. Das meldet der Generalstab der ukrainischen Armee. 16 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein.

+++ 19.42 Uhr: Ein Kampfjet des Typs MiG-31K der russischen Luftwaffe soll auf einer Militärbasis in Belarus in Flammen aufgegangen sein. Das meldet die Ukrainska Pravda in Bezug auf die Beobachtungsstelle Belaruski Hajun aus Belarus. Der Kampfjet sei nicht mehr funktionstüchtig. Ob es sich bei dem Unfall um einen Sabotageakt oder einen Angriff aus der Ukraine gehandelt habe, darüber gibt es bislang keine Erkenntnisse.

Ukraine-Krieg: Ex-Kommandeur kritisiert Militärführung

Update, 18.54 Uhr: Ein ehemaliger Kommandeur der russischen Armee hat die Pläne des Kreml im Ukraine Krieg stark kritisiert. Die Führung um Wladimir Putin zeichne sich durch eine „dumme Sturheit“ aus, schrieb Igor Girkin auf seinem Telegram-Kanal. Girkin ist überzeugter russischer Nationalist und ehemaliger Befehlshaber der Separatisten in der abtrünnigen Region Donezk. Er steht eigentlich hinter dem Angriff Russlands auf die Ukraine, hatte aber zuletzt die Militärführung in Moskau immer wieder stark kritisiert.

Seine aktuelle Kritik entzündete sich laut eines Berichts des Nachrichtenportal Newsweek an Plänen Russlands, eine neue Offensive in der Donbass-Region zu starten. „Meine Vorhersage: Dieser Versuch, die seit langem gut befestigten Linien des Gegners zu durchbrechen, wird scheitern.“

Russland baut Truppen in Belarus aus

Erstmeldung: Minsk – In einer Ölraffinerie in Belarus ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der „Naftan Ölraffinerie“ nahe der Stadt Wizebsk im Nordwesten des Landes sei am Sonntagmorgen (25.12.2022) festgestellt worden. Das meldete das belarussische Notfallministerium.. Darüber berichtet hatte das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda aus der Ukraine.

Das Feuer konnte demnach kurz nach Ausbruch wieder gelöscht werden. Es sollen keine Menschen bei dem Unglück verletzt worden sein. Eine Ursache für den Brand wurde bislang nicht bekannt gegeben. Eine eingesetzte Kommission kümmere sich nun um die Ermittlungen.

Ukraine News: Wird Belarus doch noch Kriegspartei?

Belarus war aufgrund des andauernden Ukraine-Kriegs zuletzt wieder in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Das Land nördlich der Ukraine gilt als enger Verbündeter Russlands. Dessen Präsident Wladimir Putin hatte Machthaber Alexander Lukaschenko unlängst in der belarussischen Hauptstadt Minsk besucht.

Mittlerweile verstärkt Russland im Ukraine-Krieg seine in Belarus stationierten Truppen. Das melden übereinstimmend das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) und das ukrainische Militär. Moskau verlege demnach weitere Bataillone in die ukrainische Grenze zu Belarus. Während das ISW einen Angriff Russlands auf die Ukraine von belarussischem Boden aus weiterhin für unwahrscheinlich hält, müsse die Gefahr aber ernst genommen werden. Als Indiz für eine geplante Offensive wird die Errichtung eines Feldlazaretts gesehen. Russland hatte solche Lazarette auch kurz vorm Beginn der Kampfhandlungen im Ukraine-Konflikt im Februar 2022 grenznah errichtet. „Feldhospitäler sind nicht notwendig für Übungen und können ein Hinweis auf die Vorbereitung von Kampfhandlungen sein“, teilte das ISW mit. Lukaschenko hatte seine Militärbasen im Februar den Kreml-Truppen für ihren Angriff auf die Ukraine zur Verfügung gestellt.

Ukraine News: Lukaschenko trifft Putin in Moskau

Der Machthaber in Minsk wiederum traf am Samstag in Moskau zum Staatsbesuch ein. Dort betonte Lukaschenko erneut, dass sich sein Land nicht an einem Krieg gegen die Ukraine beteiligen würde. Aufgrund der zahlreichen Kooperationen mit Moskau sieht man in Kiew Belarus aber ebenso als Kriegspartei wie man in Moskau die Rolle des Westens einschätzt.

Der Staatsbesuch Lukaschenkos findet im Rahmen eines informellen Gipfels der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GuS) statt. Der Staatenverbund früherer Sowjetrepubliken ist aus dem Zusammenbruch der UdSSR vor gut 30 Jahren hervorgegangen. Ende des Monats jährt sich auch der 100. Jahrestag der Gründung der Sowjetunion. (dil/dpa)