Russland bestätigt Angriffe auf ukrainische Energieanlagen – Einwohner von Kiew ohne Strom und Wasser

Von: Bettina Menzel

Am Montag gab Moskau offiziell bekannt, dass die russischen Luftangriffe Energieanlagen treffen sollten. Das zielt wohl auch auf die Moral der Bevölkerung ab.

Moskau - Russland greift seit mehreren Wochen vermehrt die kritische Infrastruktur der Ukraine an. Zeitweise waren bis zu 40 Prozent der ukrainischen Energieanlagen beschädigt und mehr als eine Million Haushalte ohne Strom. Am Montag (31. Oktober) erfolgten erneut massive Luftangriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur, die das Verteidigungsministerium in Moskau noch am selben Tag bestätigte.

Ukraine-Krieg: Russisches Militär bestätigt Angriffe auf Energieanlagen in der Ukraine

Seit Wochen schon beschießt Russland zum Wochenauftakt die Ukraine im morgendlichen Berufsverkehr mit Raketen. Auch an diesem Montag waren erneut zahlreiche Orte von den massiven russischen Luftangriffen betroffen, darunter neben der ukrainischen Hauptstadt Kiew auch Lwiw im Westen, Saporischschja im Süden und Charkiw im Nordosten des Landes. Allein in Kiew waren demnach 350.000 Haushalte ohne Strom und 80 Prozent der Verbraucher ohne Wasser.

Menschen in Kiew füllen am Montag (31. Oktober) Behälter mit Wasser von öffentlichen Pumpen. Massiver russischer Beschuss von Infrastruktur legte die Wasser- und Stromversorgung lahm. © Sam Mednick/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Humanitäres Völkerrecht: Angriffe auf militärische Ziele beschränken Das humanitäre Völkerrecht schreibt vor, „Angriffe im bewaffneten Konflikt streng auf militärische Ziele zu beschränken.“ Sofern Energieanlagen nicht militärischen Zwecken gewidmet sind, ist ihr Beschuss demnach ein Kriegsverbrechen. Im Detail lässt sich dies in Kriegssituationen jedoch teils nicht nachvollziehen oder beweisen. Die russischen Luftangriffe am Montag werden als Vergeltung auf die jüngsten Drohnenangriffe auf die russische Schwarzmeerflotte gewertet. Die Ukraine wirft Russland „Energieterror“ vor.

Russland bestätigte die massiven Raketenangriffe auf ukrainische Energieanlagen am Montag. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass auch ukrainische Militärobjekte mit Raketen von Bombern aus der Luft und von Kriegsschiffen aus beschossen wurden. „Die Ziele der Schläge wurden erreicht. Alle anvisierten Objekte wurden getroffen“, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow in Moskau. Nach Angaben Kiews schossen die Luftstreitkräfte die Mehrheit der russischen Raketen ab. Dabei sei auch das Flugabwehrsystem Iris-T aus Deutschland zum Einsatz gekommen, das zu 100 Prozent Ziele zerstört habe. Die Ukraine forderte erneut mehr solcher Systeme.

Schon am 17. Oktober wurde die ukrainische Hauptstadt von Luftangriffen getroffen. Im Bild besichtigt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko die Schäden (Archivbild). © IMAGO / Cover-Images

Russland schlägt nach eigenen Angaben einzelne Angriffe der Ukraine in Luhansk und Cherson zurück

Nach Darstellung des russischen Ministeriumssprechers Konaschenkow wurden einzelne Angriffe der ukrainischen Streitkräfte in den Gebieten Luhansk und Cherson zurückgeschlagen. In den Gebieten Donezk und Cherson seien vier Munitionsdepots und mehrere Drohnen „vernichtet“ worden. Von unabhängiger Seite überprüfbar waren diese Angaben nicht. Militärexperten gehen davon aus, dass die ukrainische Artillerie in Cherson derzeit - auch dank westlicher Waffen - die Oberhand hat. Ursprünglich hatte Russland dort einen Rückzug angekündigt und Zivilisten evakuiert.

Allerdings werden nun Zweifel laut, ob es sich bei dem angekündigten Abzug um einen Trick Russlands handeln könnte. Die US-Experten des Institute for the Study of War berichten davon, dass Russland möglicherweise plant, die evakuierten Gebiete in Cherson mit Soldaten in Zivilkleidung neu zu besiedeln. Mit dieser perfiden Taktik würde Putin die Voraussetzungen dafür schaffen, die Ukraine zu beschuldigen, zivile Ziele anzugreifen.