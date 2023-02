Putins Vasall lädt Biden nach Belarus ein, um „Krieg zu beenden“

Von: Teresa Toth

Teilen

Lukaschenko lädt seine russischen und US-amerikanischen Amtskollegen Putin und Biden zu Verhandlungen über den Ukraine-Krieg nach Belarus ein.

Update vom Samstag, 18. Februar, 14.16 Uhr: Biden will bei seiner Reise nach Polen zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs Putin eine klare Botschaft senden: In einer Rede am Dienstag (21. Februar) wolle deutlich machen, dass „die Vereinigten Staaten weiterhin an der Seite der Ukraine stehen werden, solange es nötig ist“, so der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby gegenüber Reportern. Zu Lukaschenkos Einladung zu Gesprächen in Belarus hat sich der US-Präsident bislang nicht geäußert.

Putins Vasall lädt Biden nach Belarus ein, um „Krieg zu beenden“

Minsk – Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat US-Präsident Joe Biden und Kreml-Chef Wladimir Putin zu einem Treffen nach Minsk eingeladen, um den „Krieg zu beenden“. Die Einladung erfolgte, nachdem Biden angekündigt hatte, zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs vom 20. bis 22. Februar nach Polen zu reisen.

„Warum reist Biden nach Polen? Warum Polen?“ sagte Lukaschenko laut der belarussischen Nachrichtenagentur BelTA. Polen warf er vor, maßgeblich an der Eskalation des Kriegs beteiligt zu sein. Er forderte den US-Präsidenten auf, auch nach Belarus zu reisen. „Wir sind bereit, ihn in Minsk zu empfangen und ein ernsthaftes Gespräch zu führen, wenn er Frieden in der Ukraine will“, so Lukaschenko weiter. „Sogar Putin wird zu dem Treffen nach Minsk fliegen.“

Putin soll dem Treffen in Minsk mit Lukaschenko und Biden bereits zugesagt haben. © Vladimir Astapkovich/dpa

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Einladung nach Belarus

Er werde für Bidens „Sicherheit, Schutz und Komfort“ sorgen und versprach, dass er das Treffen für Verhandlungen im Ukraine-Krieg nicht bereuen werde. „Wir drei werden uns zusammensetzen und das Problem lösen“, behauptete Lukaschenko. Weiter schlug er sogar vor, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu den geplanten Gesprächen einzuladen – „wenn Biden dazu bereit ist“. Zuversichtlich, dass Biden die Einladung annehmen wird, ist Lukaschenko nicht. Er glaube, dass Biden „nicht kommen wird“, betonte aber, dass „er kommen sollte, um den Krieg zu beenden und weitere Todesopfer zu verhindern“.

Belarus gilt als treuer Verbündeter des Kremls. Russland nutzte das Land, um seine Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 zu starten. Schon vor Beginn des Kriegs durften russische Truppen Übungen auf belarussischem Gebiet durchführen – Russland sei „rechtlich, moralisch und politisch ein Verbündeter“, wie Lukaschenko erneut betonte. Auch deshalb will sich der belarussische Machthaber wohl als Vermittler für Verhandlungen im Ukraine-Krieg inszenieren.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Was macht Belarus?

In den laufenden Ukraine-Krieg aktiv eingemischt hat sich Belarus bislang jedoch nicht. Sollte das Land aber angegriffen werden, werde es sich der russischen Invasion in der Ukraine anschließen, warnte Lukaschenko. Nach Einschätzungen des Institute for the Study of War (ISW) sind diese Drohungen lediglich Teil einer seit langem laufenden russischen Informationskampagne. „Wir schätzen weiterhin ein, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass belarussische Streitkräfte in die Ukraine einmarschieren.“ (tt)