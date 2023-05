Ukraine-Krieg: Russischen Einheiten droht Einkesselung

Selenskyj sicher: Putin kalkuliert insgeheim schon mit Niederlage – „In den Köpfen bereits verloren“

Von: Florian Naumann, Bona Hyun, Stefan Krieger

Teilen

Die Ampel-Regierung will offenbar weitere Waffen im Ukraine-Krieg liefern. Laut Selenskyj glaubt der Kreml nicht mehr an einen Sieg. News-Ticker.

Update vom 13. Mai, 8.59 Uhr: Russlands Führung hat sich Aussagen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge insgeheim bereits auf eine Niederlage im Krieg gegen die Ukraine eingestellt. „In ihren Köpfen haben sie diesen Krieg bereits verloren“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Freitag (12. Mai). „Wir müssen täglich Druck auf sie ausüben, damit sich das Gefühl der Niederlage bei ihnen in Flucht, Fehler und Verluste verwandelt.“

Zugleich verkündete der ukrainische Staatschef weitere Sanktionspakete gegen Russland - unter anderem gegen die dortige Rüstungsindustrie.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (l.) ist siegesgewiss im Ukraine-Krieg gegen Wladimir Putins Armee. © Imago (Montage)

Deutschland schnürt Riesen-Waffenpaket für Ukraine

Update vom 13. Mai, 7.45 Uhr: Offenbar erhält die Ukraine bald ein großes Waffenpaket aus Deutschland: Laut Informationen des Spiegel hat die Scholz-Regierung das bisher größte Waffenpaket im Ukraine-Krieg geschnürt. Die Waffenlieferungen sollen in den vergangenen Tagen in Geheim-Verhandlungen beschlossen worden sein.

Geliefert werden sollen offenbar weitere Schützen- und Kampfpanzer, Drohnen, Iris-T-Flugabwehrsysteme und Munition im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro. Es soll sich um das größte Waffenpaket handeln, das Deutschland seit Beginn des Ukraine-Kriegs beschlossen hat.

Deutsche Leopard-Panzer bei einer Übung. Die Ampel-Koalition hat offenbar ein neues Waffenpaket für die Ukraine geschnürt. © Msgt Carl Schulze/Nato Command(Imago

Update vom 13. Mai, 6.41 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba über die laufenden Vorbereitungen für eine ukrainische Gegenoffensive im Ukraine-Krieg gesprochen. In einem Telefonat am Freitag (12. Mai) hätten die beiden erörtert, wie die internationalen Partner am besten zum Erfolg der Offensive beitragen könnten, teilte das US-Außenministerium mit. Blinken habe abermals darauf hingewiesen, dass die Souveränität der Ukraine für Sicherheit und Frieden in Europa von entscheidender Bedeutung sei.

Deutsche Waffen auch für Ziele in Russland? Forderung im Ukraine-Krieg

Update vom 13. Mai, 6.26 Uhr: Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Johann Wadephul fordert, der Ukraine den Einsatz deutscher Waffen auch gegen Ziele auf russischem Territorium zu erlauben. „Weder völkerrechtlich noch politisch gibt es eine Begründung dafür, warum die Ukraine nicht auch Ziele in Russland angreifen darf“, sagte der Außenpolitiker dem Berliner Tagesspiegel.

Die Ukraine müsse „Logistik und Nachschub auch jenseits der Grenze stören können, um den Ukraine-Krieg stoppen zu können“, sagte er. „Deutschland muss der Ukraine wirksam helfen, statt dem Land die Hände zu fesseln.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte vor einiger Zeit über einen „Konsens“ mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen, dass deutsche Waffen nicht für Angriffe auf russisches Gebiet genutzt werden.

Update vom 12. Mai, 22.58 Uhr: In der Stadt Luhansk im Osten der Ukraine soll es am Freitag laut russischen Angaben zwei größere Explosionen gegeben haben. Die von Moskau in der annektierten Region eingesetzte Verwaltung warf der ukrainischen Armee am Freitag vor, Raketen auf die knapp 100 Kilometer von der Front entfernte Stadt abgefeuert zu haben. Der Vorwurf konnte bislang nicht unabhängig bestätigt werden. Kiew äußerte sich offiziell nicht zu den Vorwürfen. Zuvor waren bereits Videos und Bilder einer hohen Rauchsäule in den sozialen Netzwerken geteilt worden.

Erster Einsatz von britischer Super-Rakete in Luhansk? Ukraine dringt weiter in Bachmut vor

Update vom 12. Mai, 22.04: Während Wagner-Chef Prigoschin behauptet, der Kreml habe seine Truppen im Stich gelassen, malen die ukrainischen Streitkräfte ein anderes Bild. „Prigoschin ist ein Lügner. Denn die ersten, die geflohen sind, waren die Wagner-Einheiten“, sagte ein Kommandant der ukrainischen Sturmbataillon beim Interview mit einem CNN-Reporter. Die ukrainischen Truppen seien nicht erfolgreich gewesen, weil die Russen entkamen – sondern, weil sie einen durchgeplanten Angriff durchführten, so der Kommandant.

Ein ukrainischer Soldat hält ein Funkgerät während schwerer Kämpfe an der Front © Oleksandr Ratushniak/dpa

Update vom 12. Mai, 19.50 Uhr: Am Freitag meldeten mehrere Vor-Ort-Reporter in der Ukraine übereinstimmend einen größeren Raketenangriff auf die von den Russen besetzte Region Luhansk. Spannend dabei: Ebenfalls übereinstimmend wird vermutet, dass es sich dabei um den ersten Einsatz der neuen Super-Raketen „Storm Shadow“ handelt. Die Briten hatten der Ukraine die Marschflugkörper bereitgestellt, die über eine sehr große Reichweite verfügen.

Wende im Krieg? Ukraine dringt weiter in Bachmut vor – Prigoschin klagt über „Flucht“

Update vom 12. Mai, 17.40 Uhr: Der ukrainischen Armee sind bei Kämpfen im Gebiet um die ostukrainische Stadt Bachmut mehrere Vorstöße gelungen. Jüngst gelang es ihnen, nahe der Ortschaften Bohdaniwka und Iwaniwske Boden gut zu machen, wie die Karte unten zeigt. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, räumt in diesem Zusammenhang einen Rückzug russischer Einheiten nordwestlich von Bachmut bei Berchiwka ein. „Um die Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen“ hätten russische Einheiten eine neue Linie entlang des Berchiwka-Stausees bezogen, sagt der Armeegeneral.

Russland räumt Rückzug ein - Prigoschin antwortet scharf: „Das nennt man Flucht“

Update vom 12. Mai, 15.50 Uhr: Russland hat zwar die Abwehr ukrainischer Angriffe nahe der Stadt Soledar gemeldet - der Sprecher von Verteidigungsminister Sergei Schoigu räumte nun aber auch einen Rückzug in der Gegend um Bachmut ein. „Um die Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen“ hätten russische Einheiten eine neue Linie entlang des Berchiwka-Stausees nordöstlich der umkämpften Stadt bezogen, sagte der Armeegeneral Igor Konaschenkow.

Der Chef der in Bachmut kämpfenden Söldnereinheit Wagner, Jewgeni Prigoschin, kommentierte die Aussage mit den Worten: „Was Konaschenkow gesagt hat, nennt man leider nicht Umgruppierung, sondern Flucht.“ Übereinstimmenden Berichten russischer und ukrainischer Militärs zufolge sind die moskautreuen Truppen bei Bachmut in die Defensive geraten. Rund um die Stadt haben die Ukrainer kleinere Geländegewinne erzielt. Prigoschin warnte vor einer Einkesselung seiner Söldner, sollte es Durchbrüche an den von regulären russischen Einheiten bewachten Flanken geben.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Putin-TV schürt jetzt Sorge vor „massivem“ Ukraine-Schlag in Russland: News zur Offensive im Ukraine-Krieg

Update vom 12. Mai, 13.35 Uhr: In Russlands Staats-TV sind laut Übersetzung der BBC Sorgen vor einem Angriff der Ukraine auf russischem Territorium zu vernehmen. Michail Chodarjonok, ehemaliger Kommandeur der russischen Luftverteidigung und jetziger TV-Kommentator, warnte demnach, die Ukraine werde „im Zuge einer erwarteten Gegenoffensive zuerst einen massiven Schlag innerhalb Russlands“ durch den Einsatz von „hochpräziser Waffentechnik“ ausüben.

Die Ukraine soll Berichten zufolge eine Frühjahrsoffensive vorbereiten, um ihre von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Russland berichtete auch von Offensivbemühungen nahe der Stadt Soledar am Donnerstag. Am gesamten Frontverlauf bei Soledar in der Region Donezk habe es Offensiveinsätze der ukrainischen Truppen gegeben, berichtet das amtliche Nachrichtenportal Swesda, das zum russischen Verteidigungsministerium gehört. Dabei habe das ukrainische Militär mehr als 1000 Soldaten und bis zu 40 Panzer eingesetzt. Man habe die Attacken aber zurückschlagen können. Diese Angaben sind nicht unabhängig verifizierbar.

Die Ukraine macht wohl Fortschritte beim Kampf um Bachmut. © Adrien Vautier/Imago

Ukraine-News: Selenskyj bestätigt Erfolg bei Bachmut - und reist nach Italien

Update vom 12. Mai, 13.20 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat nun ebenfalls ukrainische Geländegewinne der Armee bei Bachmut bestätigt. „Wir haben den Bericht von General Syrskyj gehört, dessen Einheiten mit übermächtigen Anstrengungen den Feind aufgehalten und sogar an einigen Abschnitten zurückgeworfen haben“, teilte der 45-Jährige nach einer Generalstabssitzung bei Telegram mit. Die Lage sei auch an den übrigen Frontabschnitten unter Kontrolle.

Update vom 12. Mai, 11.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge an diesem Samstag (13. Mai) in Rom erwartet. Staatspräsident Sergio Mattarella werde den Gast aus Kiew empfangen, meldeten am Freitag unter anderem die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos sowie die Zeitung Corriere della Sera. Die Pressestelle des Präsidentensitzes in Rom bestätigte das Treffen zunächst nicht offiziell, teilte aber auf Anfrage zu dem Termin mit, dass noch an Details gearbeitet werde.

Zuvor war ebenfalls berichtet worden, dass Selenskyj bei einer Reise nach Rom Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Papst Franziskus treffen könnte. An entsprechenden Gelegenheiten werde gearbeitet, hieß es. Möglicherweise reist der ukrainische Präsident am Wochenende auch nach Deutschland weiter, wo er unter anderem am Sonntag in Aachen mit dem renommierten Karlspreis ausgezeichnet wird.

Ukraine-Krieg: Wagner Chef verspottet Verteidigungsminister Schoigu

Update vom 12. Mai, 9.50 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach Angaben aus Kiew zwei Kilometer Gebiet in der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut von Russland zurückerobert. Die russische Seite habe „erhebliche Verluste“ erlitten, erklärte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar in Onlinenetzwerken. Die Ukraine habe hingegen in Bachmut seit Wochenbeginn „keine einzige Stellung aufgegeben“.

Unterdessen hat Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin den russischen Verteidigungsminister Schoigu aufgefordert, sich selbst ein Bild von der Lage in Bachmut zu machen. Ein entsprechendes Schreiben wurde auf Twitter veröffentlicht.





„In Anbetracht der schwierigen operativen Lage und Ihrer langjährigen Kampferfahrung bitte ich Sie, nach Bachmut zu kommen, das unter Kontrolle russischer Militäreinheiten ist, und selbständig die Lage einzuschätzen“, so Prigoschin.

Das Verhältnis zwischen Prigoschin und Schoigu gilt als angespannt. Der Söldnerchef beklagte sich in der Vergangenheit mehrfach öffentlich über die seiner Ansicht nach fehlende Unterstützung seitens des Verteidigungsministeriums – und griff dabei Schoigu auch persönlich an. Auch die Einladung kann als Spott verstanden werden – vor allem der Einschub mit der „langjährigen Kampferfahrung“. Schoigu hat zwar den Titel eines Armeegenerals, diente aber nie bei den Streitkräften, was russische Militärblogger mehrfach kritisierten.

Ukraine-Krieg: Russischen Einheiten droht Einkesselung

Update vom 12. Mai, 6.50 Uhr: Bei den in Bachmut kämpfenden russischen Truppen herrscht nach Darstellung eines Kriegskorrespondenten des russischen Staatsfernsehens höchste Alarmstufe. Wegen der ukrainischen Angriffserfolge an den Flanken der in der Stadt kämpfenden Söldnertruppe Wagner drohe eine umfassende Einkesselung, schrieb Jewgeni Poddubny am Donnerstag auf Telegram. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte zuvor mehrfach vor einem drohenden Kessel aufgrund ungesicherter Flanken gewarnt.

Der ukrainische Armeesprecher Serhij Tscherewatyj berichtete am Abend von verzweifelten Versuchen der russischen Einheiten, das weitere Vordringen der Ukrainer mit massiven Artillerieschlägen und Luftangriffen aufzuhalten. Die Intensität der Kämpfe habe zugenommen, sagte Tscherewatyj nach Angaben der Agentur Unian. Allein am Donnerstag seien 165 russische Soldaten getötet und weitere 216 verwundet worden, behauptete er. Seine Angaben konnten ebenso wenig überprüft werden wie die der Gegenseite.

Ukraine mit Erfolgen in Bachmut

Update vom 11. Mai 21.40 Uhr: Die Ukraine scheint beim Kampf um Bachmut Erfolge zu erzielen - und damit auch in Russland für Unruhe zu sorgen. Im Staatsfernsehen sei man höchst beunruhigt über Nachrichten, nach denen die ukrainischen Streitkräfte in Soledar nördlich von Bachmut Erfolge erzielen konnten. Man fürchte nun die Einkesselung der russischen Truppen in der Stadt. Das schrieb der russische Militärblogger Jewgeni Poddubny auf Telegram.

Update vom 11. Mai, 20.03 Uhr: Kiew kann wohl schon auf neue Kampfjets aus dem Westen setzen. Laut der polnischen EU-Botschaft hätten 14 Flugzeuge des Typs MiG-29 die Ukraine bereits erreicht. Das teilte die diplomatische Abteilung via Twitter mit. Insgesamt habe Polen 325 Panzer für den Kampf gegen Russland zur Verfügung gestellt - mehr als jedes andere Land in der EU.

Russland setzt Raketenangriffe fort

Update vom 11. Mai, 17.50 Uhr: Russland hat im Ukraine-Krieg offenbar die Stadt Torezk attackiert. Laut Angaben des Büros von Präsident Wolodymyr Selenskyj seien Raketen in der Stadt im Osten der Ukraine eingeschlagen. Mindestens sechs Zivilisten seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der Ukraine via Telegram mit.

Update vom 11. Mai, 17.10 Uhr: In Istanbul werden die Verhandlungen im Ukraine-Krieg zwischen der Türkei und Russland fortgesetzt. Beide Seiten hoffen auf eine erneute Verlängerung des Getreideabkommens, das erstmals im Juli 2022 vereinbart worden war.

Ukraine erzielt offenbar Erfolge im Kampf um Bachmut

Update vom 11. Mai, 16.19 Uhr: Videos zeigen ukrainische Soldaten im Kampfeinsatz, offenbar ganz in der Nähe von Bachmut. Verbreitet werden sie von der dritten Brigade der ukrainischen Armee. Darüber berichtet n-tv. Die Bilder sollen zeigen, wie die 72. Brigade der russischen Armee in die Flucht getrieben wird. „Leider haben sie noch nicht die gesamte Brigade vernichtet. Zwei Kompanien wurden schwer geschädigt“, sagte Sergji Cherewatji, Sprecher der Osttruppe, in dem Video.

Zuvor wurden vermehrte russischen Angriffe auf Bachmut aus Moskau vermeldet. „Die Sturmabteilungen führen im Gebiet Donezk ihre Angriffe im westlichen Teil der Stadt Artjomowsk (sowjetischer Name von Bachmut) fort. Die Luftlandetruppen haben sie dabei unterstützt und die Einheiten der ukrainischen Streitkräfte an den Flanken gebunden“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Donnerstag.

Update vom 11. Mai, 13.57 Uhr: Das russische Militär wird nach Angaben des Präsidialamtes in Moskau auf eine mögliche Lieferung britischer Marschflugkörper an die Ukraine „angemessen reagieren“. Das erklärt Sprecher Dmitri Peskow laut der Welt auf eine entsprechende Frage zu einem CNN-Bericht, wonach Großbritannien die Ukraine mit mehreren Langstrecken-Raketen vom Typ „Storm Shadow“ beliefert hat. Das britische Verteidigungsministerium hat eine Stellungnahme zu dem Bericht abgelehnt.

London liefert neue Raketen an Kiew – annektierte Krim in Reichweite

Update vom 11. Mai, 12.30 Uhr: Großbritannien hat der Ukraine einem CNN-Bericht zufolge wie angekündigt Raketen mit größerer Reichweite geliefert. Die Geschosse vom Typ „Storm Shadow“ könnten Ziele auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim erreichen, berichtete der US-Sender am Donnerstag (11. Mai). Das britische Verteidigungsministerium wollte sich auf Anfrage nicht äußern und verwies auf eine geplante Stellungnahme im Parlament im Verlauf des Tages. Premierminister Rishi Sunak hatte die Lieferung bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Februar angekündigt.

Die luftgestützten Raketen, die von Großbritannien und Frankreich gemeinsam entwickelt wurden, haben laut CNN eine Reichweite von mehr als 250 Kilometern. Ein ranghoher US-Militär nannte die Waffe auch mit Blick auf die geplante ukrainische Großoffensive einen „Gamechanger“. Ein westlicher Regierungsvertreter sagte dem Sender, die Ukraine habe Großbritannien versichert, die Storm Shadow nur innerhalb ihres eigenen völkerrechtlich anerkannten Territoriums einzusetzen und nicht gegen Ziele in Russland.

Wolodymyr Selenskyj zur Gegenoffensive: „Wir brauchen noch etwas mehr Zeit“

Update vom 11. Mai, 11.15 Uhr: In einem Interview mit mehreren Medien, darunter der BBC, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass das Land mehr Zeit brauche, um sich auf die mit Spannung erwartete Gegenoffensive im Frühjahr vorzubereiten.

„Wir können vorwärtsgehen und erfolgreich sein. Aber wir würden eine Menge Menschen verlieren. Ich denke, das ist inakzeptabel. Wir müssen also abwarten. Wir brauchen noch etwas mehr Zeit“, so Selenskyj. Er betonte weiter, die Armee verfüge über Kampfbrigaden, die bereit seien, aber es fehlten noch die versprochenen gepanzerten Fahrzeuge, die nur langsam einträfen.

Ukraine-Krieg: Drohne trifft russisches Tanklager

Update vom 11. Mai, 10.15 Uhr: In der russischen Grenzregion unweit der Ukraine sind offiziellen Angaben zufolge ein Tanklager sowie ein Verwaltungsgebäude mit Drohnen angegriffen worden. Über dem Lager habe die Drohne einen Sprengsatz abgeworfen, wodurch ein Öltank teilweise beschädigt worden sei, schrieb der Gouverneur der Region Brjansk, Alexander Bogomas, am Donnerstag (11. Mai) auf Telegram. Zu dem Gebäude machte er keine näheren Angaben.

In sozialen Netzwerken hieß es, es solle sich um einen Militärstandort gehandelt haben. Verletzt worden sein soll in beiden Fällen niemand. Bogomas machte die Ukraine für die Angriffe verantwortlich, von dort gab es zunächst keine Reaktion.

Ukraine-Krieg: Kreml-Sprecher Dmitri Peskow spricht von „schwieriger Militäroperation“

Update vom 11. Mai, 8.55 Uhr: Die russische Militäroperation gegen die Ukraine sei „sehr schwierig“, werde aber fortgesetzt, zitierte die Nachrichtenagentur Tass den Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch (10. Mai) gegenüber einem bosnischen Fernsehsender.

Russland sei es gelungen, den ukrainischen Militärapparat schwer zu beschädigen, und diese Arbeit werde fortgesetzt, fügte er in einem langen Interview hinzu, in dem er viele der von Moskau vorgebrachten Argumente zu diesem Konflikt wiederholte. „Die spezielle Militäroperation geht weiter. Dies ist eine sehr schwierige Operation, und natürlich wurden in einem Jahr bestimmte Ziele erreicht“, zitierte so Peskow.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen bei Bachmut zurückgedrängt

Erstmeldung: Kiew – Die ukrainische Armee hat die russischen Truppen bei Bachmut nach eigenen Angaben stellenweise weit zurückgedrängt. „Wir führen dort effektive Gegenangriffe“, teilte der ukrainische Heereskommandeur Olexander Syrskyj am Mittwochabend auf Telegram mit. An einigen Frontabschnitten der seit Monaten schwer umkämpften Stadt im Osten der Ukraine seien die russischen Truppen um bis zu zwei Kilometer zurückgewichen.

Nach Syrskyjs Darstellung sind die bei Bachmut eingesetzten Wagner-Kampfverbände an einigen Abschnitten durch reguläre russische Armee-Einheiten ersetzt worden. Diese weniger gut ausgebildeten Einheiten seien nun geschlagen worden, sagte Syrskyj. Allerdings gehe die Schlacht um Bachmut weiter.

Die Angaben der ukrainischen Militärs zu ihren Erfolgen konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Ukraine-Krieg: Söldner-Chef Prigoschin befürchtet Einkesselung bei Bachmut

Der Chef der Söldnertruppe Wagner befürchtet eine Einkesselung seiner Einheit in den Kämpfen um Bachmut. „Angesichts fehlender Munition droht sich der „Fleischwolf“ nun in umgekehrter Richtung zu drehen“, schrieb Jewgeni Prigoschin am Mittwochabend auf Telegram. Wegen hoher Verluste habe Wagner den Flankenschutz regulären Einheiten der russischen Armee überlassen müssen, die nach den Berichten ukrainischer Militärs deutlich zurückgedrängt wurden. „Es besteht jetzt die ernsthafte Gefahr der Einkesselung von Wagner durch den Zusammenbruch der Flanken“, schrieb Prigoschin. „Und die Flanken weisen bereits jetzt Risse auf und bröckeln.“

Die Ukraine erwehrt sich seit über 14 Monaten einer russischen Invasion. Die von ukrainischen Truppen gehaltene Stadt Bachmut im Gebiet Donezk ist seit Monaten ein Schwerpunkt der Kampfhandlungen. Seit Wochen wird eine größere Gegenoffensive der ukrainischen Armee erwartet.

Ukraine-Krieg: Russen plündern Industriezonen bei Saporischschja

Parallel zur Evakuierung der Zivilbevölkerung in der von ihnen kontrollierten Region Saporischschja im Süden der Ukraine haben die russischen Besatzer nach Angaben aus Kiew auch mit Plünderung und Demontage in den dortigen Industriezonen begonnen. In Enerhodar seien alle medizinischen Einrichtungen der Stadt vollständig geplündert worden, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht mit. Die gesamte medizinische Ausrüstung sei nach Simferopol auf die ebenfalls besetzte Halbinsel Krim gebracht worden, die Russland 2014 annektiert hatte. Auch diese Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

In Erwartung einer ukrainischen Offensive zur Rückeroberung besetzter Gebiete haben die russischen Besatzungsbehörden vor einiger Zeit begonnen, die Zivilbevölkerung aus der Umgebung des von Besatzungstruppen kontrollierten Atomkraftwerks Saporischschja in Richtung Süden zu evakuieren.

Ukraine-Krieg: Tschechien liefert zwei Flugabwehrsysteme an Ukraine

Tschechien überlässt der Ukraine zwei Flugabwehrraketensysteme des sowjetischen Typs 2K12 Kub. Die Lieferung umfasse eine „relativ große Zahl an Raketen“, sagte der tschechische Präsident Petr Pavel. Die Ukraine könne diese Technik sofort einsetzen, da ihre Soldaten mit ihr vertraut seien. Das System kann etwa Panzerverbände vor Angriffen aus der Luft schützen. Als weitere Möglichkeit brachte der Ex-General Überlegungen ins Spiel, Kiew leichte Kampfjets vom Typ Aero L-159 bereitzustellen.

Selenskyj: Russische Tyrannei wird nirgendwo herrschen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versprach seinen Landsleuten, die russischen Besatzer mit ausländischer Unterstützung restlos aus dem Land zu vertreiben. „Wir werden dem Feind nicht ein einziges Stück unseres Landes überlassen - die Tyrannei wird nirgendwo herrschen“, sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache. „Vergessen wir nicht, dass jeder Tag, an dem sich der Besatzer auf unserem Land aufhält, für ihn eine Versuchung darstellt, zu glauben, dass er Erfolg haben wird“, sagte Selenskyj. „Er wird keinen Erfolg haben! Wir müssen Freiheit, Sicherheit und Europa in das gesamte ukrainische Land zurückbringen.“

Schon jetzt werde der Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes mit ausländischer Hilfe vorbereitet, sagte Selenskyj - von Wirtschaft und Industrie über Rüstung, Energie, Infrastruktur und Bildung bis hin zu Sozialem und zum Gesundheitswesen. „Jetzt, im Mai, werden wir die konkreten Punkte dieser staatlichen Programme abschließen, und im Juni werden wir mit unseren (ausländischen) Partnern an unseren Plänen arbeiten“, sagte Selenskyj. „Hier, in der Ukraine, wird die Welt sehen, wozu Europa fähig ist.“ (mit Agenturmaterial)