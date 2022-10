Selenskyj-Berater rechnet mit Eskalation in Cherson – „schwerste aller Schlachten“ steht bevor

Von: Felix Durach

Die Ukraine bereitet sich auf „die schwerste aller Schlachten“ um Cherson vor. Derweil sabotieren russische Kriegsgegner die Versorgungslinien. Der News-Ticker.

Moskau - Die ukrainische Armee rückt weiter auf die strategisch wichtige Stadt Cherson vor. Seitdem die Militärführung in Kiew vor wenigen Monaten ihre großangelegte Gegenoffensive im Ukraine-Krieg gestartet haben, gilt die Stadt am Fluss Dnepr als erklärtes Zwischenziel der ukrainischen Streitkräfte. Die Hauptstadt der gleichnamigen Region wurde von Russland als annektiert erklärt und soll aus Sicht des Kremls um jeden Preis verteidigt werden. Für die Ukraine wäre die Rückeroberung jedoch ein erster wichtiger Schritt, die russischen Streitkräfte in der Südukraine weiter zurückzuschlagen.

Da beide Kriegsparteien mit Blick auf Cherson wohl nicht klein beigeben werden, droht die große Eskalation. So sieht es auch Oleksiy Arestovych. Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geht davon aus, dass Russland keine Anstalten machen werde, die Stadt aufzugeben. „Bei Cherson ist alles klar. Die Russen verstärken ihre Gruppen vor Ort“, erklärte der Berater in einem Online-Video am Dienstag. „Das bedeutet, dass niemand einen Rückzug vorbereitet“, so Arestovych weiter. „Im Gegenteil, die schwerste aller Schlachten wird in Cherson stattfinden.“

Ukrainische Soldaten überprüfen die von russischen Soldaten ausgehobenen Schützengräben in der Region Cherson. © Leo Correa/dpa

In Vorbereitung auf einen ukrainischen Angriff hat die russische Besatzungsmacht bereits am Montag eine Heimatwehr in der Region ins Leben gerufen. Diese solls ich aus ukrainischen Bürgern in der annektierten Region zusammensetzen und wichtige Brücken oder Straßen verteidigen. Offizielle erklärten jedoch auch, dass die Heimatwehr im Ernstfall an den Frontlinien eingesetzt werden könne. Dann würden sie ihrer eigenen Armee gegenüberstehen.

Explosion nahe der Grenze: Russische Anti-Kriegsgruppe sabotiert Schienennetz

Während sich Kiew und Moskau auf die Schlacht um Cherson vorbereiten, hat Russland weiter mit Widerstand in den eigenen Reihen zu kämpfen. Wie das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Ukraine-Report berichtet, soll bei einer Explosion am Montag die Bahnschienen nahe der russisch-belarussischen Grenze beschädigt worden sein. Diese Strecke bildet die Hauptverbindung zwischen Russland und seinem Nachbarland.

Wie das Ministerium weiter berichtet, soll sich die russische Anti-Kriegsgruppe „Stop the Wagons“ zu der Sabotage bekannt haben. Die Gruppierung soll seit Juni mindestens sechs Sabotageaktionen am russischen Schienennetz durchgeführt haben. „Stop the Wagons“ lehnt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ab und versucht mit ihren Angriffen auf die Infrastruktur, die Nachschub-Routen der Streitkräfte zu schwächen.

Nachschubrouten geschwächt? Russische Führung besorgt über radikale Gruppen

Die russische Armee sei enorm abhängig von dem mehr als 33 000 Schienenkilometer umfassenden Netz in Russland, um ihre Einheiten in die Ukraine zu transportieren. Da viele Strecken isoliert durch kaum besiedelte Gegenden führten, sei es schwierig, sie gegen Sabotage abzusichern, hieß es von den Briten. Die russische Führung werde zunehmend besorgt darüber sein, dass selbst eine kleine Gruppe von Bürgern den Krieg so vehement ablehne, dass sie auf physische Sabotage zurückgreife. (fd mit dpa)