Ukraine ein Teil von „Großrussland“: Medwedew warnt den Westen

Von: Christian Stör

Für Ex-Präsident Medwedew ist die Ukraine ein Teil Russlands. Die Ukraine fügt den russischen Streitkräften schwere Verluste in Bachmut zu. Der News-Ticker.

: Russland muss erhebliche Verluste hinnehmen Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Moskau - Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew fällt seit Beginn des Ukraine-Kriegs immer wieder mit extrem scharfen und teils bizarr anmutenden Aussagen auf. Das ist auch jetzt wieder der Fall. In einem am Donnerstag (23. März) veröffentlichten Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Tass hat Medwedew die Ukraine rundheraus als Teil von „Großrussland“ bezeichnet. Die Ukraine sei Teil Russlands, sein Land könne deshalb nicht zulassen, dass die Ukraine der Nato beitrete, damit diese dann eine Operation gegen Russland starte.

Zudem erklärte Medwedew, dass eine Festnahme von Wladimir Putin im Ausland infolge des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs eine Kriegserklärung an sein Land wäre. „Stellen wir uns vor - natürlich ist dies eine Situation, die nie eintreten wird, ja - aber stellen wir uns vor, dass sie tatsächlich passiert ist. Ein amtierender Präsident einer Atommacht kommt zum Beispiel nach Deutschland und wird verhaftet. Was ist das? Eine Kriegserklärung an die Russische Föderation“, sagte Medwedew.

Dmitri Medwedew (Mitte) ist im Ukraine-Krieg zum Einpeitscher geworden. © Yekaterina Shtukina/Imago

Ukraine-Krieg: Selenskyj macht Landsleuten nach Frontbesuch Mut

Unterdessen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Besuch der Frontgebiete im Osten des Landes von großem Leid, aber auch von Hoffnung, gesprochen. Er hatte die Region um die umkämpfte Kleinstadt Bachmut und die Großstadt Charkiw besucht, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

„Es ist schmerzhaft, die Städte im Donbass zu sehen, über die Russland schreckliches Leid und Ruinen gebracht hat“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. „Wir werden alles tun, damit die blauen und gelben Farben ihre Befreiungsbewegung fortsetzen und das normale Leben in unser ganzes Land zurückkehren kann, von Donezk bis zur Grenze“, sagte er weiter unter Anspielung auf die Farben der ukrainischen Flagge.

Ukraine-Krieg: Russland muss erhebliche Verluste hinnehmen

In Bachmut wehrten die ukrainischen Streitkräfte nach eigener Darstellung neue Angriffe russischer Truppen ab. Wie der Generalstab in Kiew erklärte, hatten russische Einheiten versucht, die Zange um die Stadt von Norden und Süden zu schließen. „Der Gegner setzte seine Bemühungen fort, die Stadt zu erobern, und das mit erheblichen Verlusten an Truppen und Waffen“, schrieb der Generalstab in seinem täglichen Lagebericht. Inzwischen sei ein „Nachlassen des Angriffsschwungs“ der russischen Kräfte erkennbar geworden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Bereits zuvor hatte das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse von einer nachlassenden Dynamik russischer Angriffe bei Bachmut berichtet. Zudem hätten ukrainische Truppen mit eigenen Vorstößen für Entlastung gesorgt, hieß es. (cs/dpa)