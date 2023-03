Selenskyj gibt Bachmut nicht auf

Von: Moritz Serif, Nail Akkoyun, Stefan Krieger

Die Kämpfe um die Stadt Bachmut dauern an. Kiew gesteht Gespräche über einen möglichen Rückzug ein. Der News-Ticker.

Mutmaßliche Hinrichtung : Selenskyj reagiert auf Kriegsgefangenen-Video

: Selenskyj reagiert auf Kriegsgefangenen-Video Schlacht um Bachmut : Die Ukraine will ihre Stellungen verstärken

um : Die Ukraine will ihre Stellungen verstärken Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im News-Ticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 7. März, 5.15 Uhr: Nach Spekulationen über einen Abzug aus der heftig umkämpften Stadt in der Ostukraine erklärte das ukrainische Präsidialamt am Montag (6. März), die Armeespitze wolle die Stellungen in Bachmut sogar verstärken. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montagabend, „kein Teil der Ukraine“ könne „aufgegeben“ werden.

Der Chef der am Kampf um Bachmut maßgeblich beteiligten russischen Söldnertruppe Wagner beschwerte sich unterdessen erneut über eine mangelnde Belieferung seiner Kämpfer mit Munition.

Ukrainische Soldaten feuern eine Panzerhaubitze auf russische Stellungen in der Nähe von Bachmut. © LIBKOS/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine hat in Bachmut „Ziele erreicht“

Update vom 6. März, 22.10 Uhr: Dem ukrainischen Präsidentenberater Mykhailo Podoljak zufolge habe die Armee in Bachmut „ihre Ziele erreicht“ – trotz anhaltender Kämpfe mit russischen Truppen. Die ukrainischen Streitkräfte hätten „einerseits die wichtigste kampfbereite Gruppierung des Feindes zerstört“ und „andererseits die Ausbildung und das Training von Zehntausenden ukrainischer Truppen zur Vorbereitung eines Gegenangriffs ermöglicht“.

Selbst im Falle eines Rückzuges würde es sich daher um einen „großen strategischen Erfolg“ Kiews handeln, sagte Podoljak. Er wies jedoch darauf hin, dass eine solche Entscheidung noch nicht gefallen sei. Vielmehr bestehe unter den militärischen Führern der Ukraine der Konsens, dass man die strategisch wichtige Kleinstadt weiterhin verteidigen wolle.

News zum Ukraine-Krieg: Pistorius betont Engagement in Litauen

Update vom 6. März, 20.26 Uhr: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat dem Nato-Verbündeten Litauen bei seinem ersten Besuch weitere militärische Unterstützung aus Deutschland zugesichert. „Wir stehen fest an der Seite unserer Partner und Freunde“, sagte Pistorius am Montagabend in einer von Nato-Truppen genutzten Kaserne in Rukla. „Die Sicherheit Litauens ist auch unsere Sicherheit, und deswegen ist dieses Engagement so wichtig.“

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj reagiert auf Kriegsgefangenen-Video

Update vom 6. März, 18.21 Uhr: Mit Entsetzen hat die ukrainische Führung auf ein Video von einer mutmaßlichen Erschießung eines Kriegsgefangenen durch russische Soldaten reagiert. „Kriegsverbrechen werden in Russland kultiviert“, schrieb der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, am Montag im Nachrichtenkanal Telegram.

Es sei ein Beispiel für die Schwäche der Russen. „Für jedes dieser Kriegsverbrechen wird es eine Strafe geben. Niemand kann sich dieser entziehen“, sagte der Vertraute von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Außenminister Dmytro Kuleba sagte Journalisten, er sei nach Ansehen des Videos niedergeschlagen.

Ukraine-News: Russland droht großes Haushaltsloch

Update vom 6. März, 16.34 Uhr: Russland droht ein noch größeres Haushaltsloch in diesem Jahr als ohnehin befürchtet. Der russische Staatshaushalt weise nach den Monaten Januar und Februar bereits ein Defizit von 2,581 Billionen Rubel (32,3 Milliarden Euro) auf, teilte das Finanzministerium am Montag der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit.

Ukraine-News: Selenskyj will Bachmut verstärken

Update vom 6. März, 15.13 Uhr: Die ukrainische Armee will ihre Stellungen in der seit Monaten heftig umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine verstärken. Armeechef Walerij Saluschnyj und der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, hätten sich bei einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag für eine „Fortsetzung des Verteidigungseinsatzes“ und eine „Stärkung unserer Stellung in Bachmut“ ausgesprochen, erklärte das Präsidialamt in Kiew nach Spekulationen über einen möglichen Abzug der ukrainischen Soldaten.

Ukraine-News: Wagner-Chef klagt über Munitionsmangel

Update vom 6. März, 13.17 Uhr: Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner hat sich erneut über eine mangelnde Belieferung seiner Kämpfer in der Ukraine mit Munition beschwert. Obwohl es Anweisungen für eine Munitionslieferung am 23. Februar gegeben habe, sei diese bis heute nicht erfolgt, erklärte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in einer am Sonntagabend im Internet verbreiteten Botschaft. Für diese Verzögerung gebe es zwei mögliche Erklärungen: „die übliche Bürokratie oder Verrat“.

Ukraine-News: Bachmut nur von symbolischer Bedeutung

Update vom 6. März, 12.00 Uhr: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte, die ostukrainische Stadt Bachmut sei eher von symbolischer als von operativer Bedeutung. Ein Fall von Bachmut bedeute nicht zwangsläufig, dass Moskau in seinen einjährigen Kriegsanstrengungen wieder in Schwung gekommen sei.

„Ich denke, sie hat mehr symbolischen als strategischen und operativen Wert“, sagte Austin vor Reportern während seines Besuchs in Jordanien und fügte hinzu, er könne nicht vorhersagen, ob oder wann Bachmut von den russischen Streitkräften eingenommen werde. „Der Fall von Bachmut bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Russen die Wende in diesem Kampf herbeigeführt haben“, fügte Austin hinzu.

Ukraine-News: Schoigu besucht Truppen in Mariupol

Update vom 6. März, 11.15 Uhr: Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat nach Angaben seines Ministeriums die zerstörte Stadt Mariupol im Süden der Ukraine besucht. Er sei in die Hafenstadt gereist, um die Wiederaufbauarbeiten zu überwachen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag mit. Schoigu habe die vom Verteidigungsministerium ausgeführte Arbeit „zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Donbass (…) inspiziert“. Ein Datum des Besuchs nannte das Ministerium nicht.

Der Erklärung zufolge besuchte Schoigu ein vom Militär errichtetes medizinisches Zentrum, eine Einsatzzentrale des Ministeriums für Notfallsituationen und einen neu errichteten Stadtteil mit einem Dutzend fünfstöckiger Gebäude. Die russischen Streitkräfte hatten Mariupol im vergangenen Jahr mehrere Monate lang belagert und das Asow-Stahlwerk zerstört, das der letzte Rückhalt der ukrainischen Streitkräfte in der Stadt war. Im Mai fiel Mariupol.

Ukraine-News: „Begrenzter Rückzug“ aus Bachmut

Update vom 6. März, 10.10 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte scheinen einen „begrenzten Rückzug“ aus den Kämpfen im östlichen Bachmut zu vollziehen, fügen aber den vorrückenden russischen Streitkräften weiterhin hohe Verluste zu, so das in den USA ansässige Institute for the Study of War in seinem jüngsten Bericht.

Obwohl es nach Ansicht des Instituts noch zu früh ist, um die Absichten der Ukraine zu erkennen, bleibt die Verteidigung von Bachmut „strategisch vernünftig“. Es könnte sein, dass die Ukraine einen „allmählichen Rückzug anstrebt, um die russischen Streitkräfte durch fortgesetzte urbane Kriegsführung zu ermüden“, so die Einschätzung der Experten.

Es ist unwahrscheinlich, dass die russischen Streitkräfte bei einem Krieg in den Städten schnell nennenswerte Gebietsgewinne erzielen, da dieser in der Regel den Verteidiger begünstigt und es den ukrainischen Streitkräften ermöglichen kann, den vorrückenden russischen Einheiten hohe Verluste zuzufügen – selbst wenn sich die ukrainischen Streitkräfte aktiv zurückziehen.

Altes Material: Russland setzt auf Panzer aus den 50er Jahren

Update vom 6. März, 9.10 Uhr: Wegen Materialmangel ersetzt Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine nach britischer Einschätzung zerstörte Fahrzeuge durch jahrzehntealte Modelle. Zuletzt seien sogar Transportpanzer des sowjetischen Typs BTR-50 in der Ukraine eingesetzt worden, die seit 1954 hergestellt wurden, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

Zerstörte Kampfpanzer würden bereits seit Monaten durch alte Modelle des Typs T-62 ersetzt. Selbst die 1. Gardepanzerarmee, eine der prestigeträchtigsten Einheiten, habe solche Panzer erhalten, um ihre Verluste an modernen Panzern auszugleichen. „Seit Sommer 2022 wurden etwa 800 T-62 aus den Lagern geholt“, hieß es in London weiter. „Einige haben verbesserte Visiersysteme erhalten, die ihre Wirksamkeit bei Nacht höchstwahrscheinlich verbessern.“ Allerdings hätten die Fahrzeuge viele Schwachstellen, so fehle eine moderne Reaktivpanzerung.

Ukraine-News: Kämpfe im Osten gehen weiter

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach eigener Aussage fest davon überzeugt, dass die Verantwortlichen für den Krieg gegen sein Land zur Rechenschaft gezogen werden. Der Weg für die Bestrafung der russischen Täter sei bei einer internationalen Konferenz im ukrainischen Lwiw geebnet worden, sagte Selenskyj am Sonntag (5. März) in seiner abendlichen Videoansprache. Die Kämpfe im Osten der Ukraine gehen indes unvermindert weiter.

Selenskyj zum Ukraine-Krieg: Alle Mörder müssen bestraft werden – News zum Krieg mit Russland

„Alle russischen Mörder, jeder Organisator dieser Aggression, jeder, der in irgendeiner Weise für den Krieg gegen unser Land und den Terror gegen unser Volk sorgt, sie alle müssen bestraft werden“, sagte Selenskyj. Der Grundstein dafür sei bereits bei der internationalen Konferenz „United for Justice“ (Vereint für Gerechtigkeit) in den vergangenen Tagen in Lwiw gelegt worden.

Die gerechte Bestrafung der Verantwortlichen für den Krieg sei „nicht nur ein Traum“, unterstrich Selenskyj. „Das ist eine Arbeit, die bereits im Gange ist.“ Die Welt sei „stark genug“, um Russland für den Krieg zu bestrafen. „Und wir werden der Welt den Mut und die Mittel geben, um die Bestrafung zu vollziehen.“

Russische Truppen setzen Angriffe auf Bachmut fort – aktuelle Entwicklungen und News zum Ukraine-Krieg

Das russische Militär setzte derweil auch am Sonntag seinen Kampf zur Eroberung der ostukrainischen Stadt Bachmut fort. „Sie (die russischen Truppen) hören nicht auf, gegen Bachmut und die umliegenden Siedlungen anzustürmen“, teilte der ukrainische Generalstab in Kiew in seinem Lagebericht am Abend mit. Zahlreiche Siedlungen rund um Bachmut seien mit Mörsern und Artillerie beschossen worden. Die Generalität in Kiew machte keine Angaben zu etwaigen Geländegewinnen oder -verlusten.

Bisher wird Bachmut von drei Seiten bedrängt, lediglich eine Seite im Westen ist noch offen und bietet den ukrainischen Truppen einen Korridor für einen möglichen Rückzug. „Die Verteidiger halten ihre Stellung“, sagte Sehij Tscherewaty, Sprecher der ukrainischen Heeresgruppe Ost. „Und wir haben die Möglichkeit, Munition, Proviant und Medizin zu liefern sowie Verwundete abzutransportieren.“

Ukraine-Krieg: Putin hat Einigkeit des Westens unterschätzt

Kremlchef Wladimir Putin hat aus Sicht von Scholz den Zusammenhalt des Westens bei der Unterstützung der Ukraine unterschätzt. „Er hat die Einigkeit Europas, der Vereinigten Staaten und aller Freunde der Ukraine sowie die ständige Lieferung von Waffen, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen, falsch eingeschätzt“, sagte der Kanzler in einem auf Englisch geführten Interview des US-Senders CNN, das am Sonntag ausgestrahlt wurde. So seien die Ukrainer in der Lage gewesen, ihr Land zu verteidigen. „Und sie werden auch in Zukunft in der Lage sein, dies zu tun“, sagte Scholz.

„Wir sind jetzt der stärkste Unterstützer der Ukraine in Kontinentaleuropa, und das werden wir auch weiterhin sein“, betonte Scholz. „Und das liegt auch an den Waffen, bei denen wir uns mit den Vereinigten Staaten und anderen Freunden abstimmen.“ Deutschland habe im vergangenen Jahr 14 Milliarden Euro für verschiedene Formen der Unterstützung zugunsten der Ukraine ausgegeben.

Scholz war vor dem Interview in Washington mit US-Präsident Joe Biden zusammengekommen. Dabei hatten sie über das weitere Vorgehen in der Ukraine-Krise beraten und Kiew anhaltende Unterstützung bei der Abwehr des russischen Angriffs zugesagt. (Redaktion mit Agenturen)