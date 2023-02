Schwere Verluste für Russland: Ukraine wehrt Attacken in Donezk und Luhansk ab

Von: Helena Gries, Nadja Austel, Christian Stör

Russland erleidet im Ukraine-Krieg hohe Verluste. In den Oblasten Donezk und Luhansk verzeichnet das ukrainische Militär Erfolge. Der News-Ticker.

Offensive angeblich gescheitert: Putins Drohungen bleiben unbeachtet

Hohe Verluste: Russland verliert zahlreiche Panzer

Zahlen und Daten: Verluste für Russland im Überblick

Verluste für Russland im Überblick Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Mittwoch, 22. Februar, 6.50 Uhr: In seinem regelmäßigen Morgen-Update am 22. Februar berichtet der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte, dass das ukrainische Militär russische Angriffe in den Oblasten Donezk und Luhansk abgewehrt habe. Die ukrainische Luftwaffe habe demnach acht Angriffe auf provisorische Stützpunkte russischer Truppen und zwei Angriffe auf Stellungen russischer Flugabwehr-Raketensysteme gestartet, so der der Generalstab.

Ukrainische Soldaten verfolgen eine Drohne nahe der Frontlinie. © Libkos/dpa

Am Abend des 21. Februar habe es zudem Explosionen in der von Russland besetzten Stadt Mariupol gegeben. Wie der Stadtrat von Mariupol über Telegram mitteilt, gebe es vorläufige Informationen über zwei Treffer, wahrscheinlich an Orten, an denen sich russische Streitkräfte aufhalten. Berichten des Nachrichtenportals Ukrainska Pravda zufolge seien etwa 10 bis 11 Explosionen in der Stadt am Asowschen Meer zu hören gewesen.

Ukraine-News: Leere Drohungen und gescheiterte Offensiven

+++ 22.02 Uhr: Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Oleksij Danilow, resümiert in einer ukrainischen Nachrichtensendung, dass die russischen Streitkräfte mit ihrer Offensive im Osten des Landes keine Gewinne verzeichnen können: „Die ‚große Offensive’, die die Russen geplant haben, dauert seit acht bis zehn Tagen an, und bisher hatten sie keinen Erfolg. Sie haben heute versucht, an fünf Fronten vorzustoßen, aber unsere Truppen (…) verteidigen unser Land mutig.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte bei einer Pressekonferenz seinerseits, dass Drohungen vonseiten Wladimir Putins von niemandem mehr beachtet würden. Er spielte damit auf die Rede des russischen Präsidenten zur Lage der Nation an, in der er unter anderem angekündigt hatte, Russland würde das Newstart-Abkommen mit den USA zur Abrüstung von Atomwaffen verlassen. Kurze Zeit später widersprach das russische Außenministerium dieser Aussage und verkündete, man werde sich bis zum Auslaufen des Vertrages 2026 an die Absprachen halten.

„Ganze Waggons voller Leichen“ – Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg

Update vom Dienstag, 21. Februar, 12.30 Uhr: Um die Zahl seiner Verluste zu verschleiern, bringt Russlands präsidiale Luftflotte die Leichen der in der Ukraine getöteten Soldaten offenbar stillschweigend zurück und schickt sie in örtliche Leichenschauhäuser. Das berichtete der russische Dienst der Moscow Times.

„Ich habe sechs große Leichenwagen gesehen, die nach Fäulnis und Leichen gestunken haben“, sagte der Sohn eines toten Soldaten über seinen Besuch im Krankenhaus von Rostow am Don, wo er seinen Vater identifizieren musste. „Ich habe gesehen, wie sie abgeladen wurden, ganze Waggons voller Leichen, Särge auf Särge. Es war ein erschreckendes Bild für mich, obwohl ich auf der Intensivstation arbeite und Leichen gesehen habe. Aber so viele habe ich noch nie gesehen“, sagte er.

Wie viele russische Soldaten im Ukraine-Krieg ihr Leben verloren haben, ist nicht bekannt. Das russische Verteidigungsministerium gab im September die Zahl von 5937 an. Westliche Fachleute sind der Meinung, dass bis zu 180.000 russische Soldaten getötet oder verwundet worden seien.

Ukraine-News: Russland verliert mehr als die Hälfte der Kampfpanzer

Moskau - Die russischen Streitkräfte haben fast ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges mit schweren Verlusten zu kämpfen. So hat Moskau laut einer Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW) etwa die Hälfte ihrer Kampfpanzer vom Typ T-72 verloren.

Die Verluste belaufen sich nach Ansicht der Denkfabrik auf „das Äquivalent von etwa 16 Panzerregimentern“ und „hindern wahrscheinlich Russlands Fähigkeit, seine Panzereinheiten schnell wieder aufzubauen“, hieß es unter Berufung auf jüngste Zahlen der Organisation Oryx und des International Institute for Strategic Studies (IISS).

Ukraine-News: Russland verliert zahlreiche Panzer

Die Zahlen von Oryx sind dramatisch. Demnach hat Russland bisher mehr als 1000 Panzer verloren, zudem konnte die Ukraine den Angaben zufolge fast 550 Panzer erbeuten. Dies „bedeutet wahrscheinlich, dass Russland im ersten Kriegsjahr die Hälfte seiner Panzerflotte aus der Vorkriegszeit verloren hat“. Das IISS bestätigte diese Zahlen in einer Mitteilung vom 15. Februar.

Nach Ansicht des ISW verfügt Russland nur noch über eine geringe Zahl von Panzern, zudem sei das Land nicht in der Lage, Panzer schnell zu produzieren. „Das Fehlen solcher Panzerregimenter und Brigaden entzieht den russischen Bodentruppen jedoch die Schlagkraft, die erforderlich ist, um operativ bedeutende Durchbrüche zu erzielen und auszunutzen“, so das ISW.

Ukraine-News: Verluste für Russland in Zahlen

Der ukrainische Generalstab spricht in seiner Einschätzung von 3326 Panzern, die Russland im Ukraine-Krieg bisher verloren habe. Zudem sollen 6562 gepanzerte Kampffahrzeuge und weiteres Material zerstört worden sein. Die Zahlen im Überblick:

Soldaten: 144.440 (+760)

144.440 (+760) Panzer: 3326 (+10)

3326 (+10) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6562 (+9)

6562 (+9) Flugzeuge: 299 (+1)

299 (+1) Hubschrauber: 287

287 Artilleriesysteme: 2338 (+4)

2338 (+4) Flugabwehrsysteme: 243

243 Mehrfachraketenwerfer: 471 (+2)

471 (+2) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5210 (+1)

5210 (+1) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2018 (+2)

2018 (+2) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 21. Februar

(cs)