China überrascht auf Siko mit Friedensplan für Ukraine-Krieg

Von: Teresa Toth, Andreas Apetz

Auf der Münchener Siko keimt die Hoffnung für Verhandlungen im Ukraine-Krieg. Doch es gibt Hindernisse. Der News-Ticker.

Update vom 19.02.2023, 06.23 Uhr: Die Friedensinitiative der Volksrepublik China für den Ukraine-Krieg ist bislang die überraschendste Entwicklung auf der Münchener Sicherheitskonferenz. Der ehemalige Leiter der Siko, Wolfgang Ischinger, dämpfte aber die Erwartungen an den Plan Pekings. „Es wäre schon eine große Überraschung, wenn China sich dazu durchringen würde (...) einen kompletten Fahrplan zum Frieden vorzustellen“, sagte Ischinger im Interview mit der ARD. Sehr realistisch sei dies nach seiner Einschätzung aber „eher nicht“.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: USA attackieren China

+++ 22 Uhr: US-Beamte sollen Informationen über „beunruhigende“ Tendenzen über die chinesische Unterstützung des russischen Militärs festgestellt haben. Darüber berichtet CNN mit Bezug auf interne Quellen. Angeblich gebe es Anzeichen dafür, dass Peking sich an die Grenzen der Militärhilfe für Russland heranschleichen wolle, ohne dabei erwischt zu werden. Die Hinweise auf die jüngsten Veränderungen in der Haltung Chinas waren so beunruhigend, dass die US-Offiziellen ihre Bündnispartner auf der Münchner Sicherheitskonferenz darüber informierten.

Auch die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris spielte in ihrer Rede auf das russisch-chinesische Verhältnis an: „Wir sind auch beunruhigt darüber, dass Peking seine Beziehungen zu Moskau seit Beginn des Krieges vertieft hat“, sagte Harris am Samstag. „Mit Blick auf die Zukunft würde jeder Schritt Chinas, Russland tödliche Unterstützung zu gewähren, nur die Aggression belohnen, das Töten fortsetzen und eine auf Regeln basierende Ordnung weiter untergraben.“



Kamala Harris, Vizepräsidentin der USA, nimmt an der 59. Münchner Sicherheitskonferenz teil. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Nach CNN-Informationen würden die USA beobachten, wie China versuche, sich öffentlich als Befürworter des Friedens darzustellen und die Beziehungen zu Europa aufrechtzuerhalten, während es gleichzeitig im Stillen die Kriegsanstrengungen Russlands unterstütze und die Bereitstellung militärischer Hilfe in Erwägung ziehe.

Am Samstagabend haben sich US-Außenminister Antony Blinken und der chinesische Diplomaten Wang Yi am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu einem Gespräch an einen geheimgehaltenen Ort zurückgezogen. Dies teilte ein hochrangiger US-Vertreter mit.

Pistorius auf Münchner Sicherheitskonferenz: „Ukraine muss diesen Krieg gewinnen“

+++ 21.30 Uhr: Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat am Samstagabend der Ukraine die westliche Militärhilfe als Teil der Abschreckung gegen den russischen Angriff erklärt. Russland führe einen „brutalen Krieg der Aggression und der Eroberung“, so der Pistorius. Bekäme „Wladimir Putin seinen Willen, wäre das nur der Anfang“, warnte er auf der Sicherheitskonferenz in München. Weil weder Diplomatie noch harte Wirtschaftssanktionen die Richtung von Putin verändert hätten, sei „unsere Demonstration der Stärke die richtige Antwort.“

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Niederlande verweist russische Diplomaten des Landes

+++ 20.35 Uhr: Das russische Außenministerium will in Kürze auf die Entscheidung der Niederlande reagieren, die Zahl der Diplomaten in der russischen Botschaft in Den Haag zu begrenzen. Darüber informierte Sky News. Die niederländische Regierung kündigte am Samstag an, etwa zehn russische Diplomaten auszuweisen.

+++ 19 Uhr: Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra hat Russland vorgeworfen, „unter dem Deckmantel der Diplomatie zu versuchen, Geheimdienstagenten in die Niederlande einzuschleusen“. Darüber berichtet Sky News am Samstagabend. „Das können und werden wir nicht zulassen“, wird Hoekstra zitiert. Die niederländische Regierung erklärte am Samstag, sie werde die Zahl der russischen Diplomaten in der russischen Botschaft in Den Haag begrenzen. Nach den Worten des Außenministers müsse es ein zahlenmäßiges Gleichgewicht von Diplomaten geben.

Wie viele Russen genau ausgewiesen werden müssen, konnte Hoekstra nicht sagen. Auch das russische Handelsbüro in Amsterdam müsse schließen. Die Niederlande würden zugleich ihr Generalkonsulat in Sankt Petersburg schließen, teilte der Außenminister dem TV-Sender NOS mit.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: G7 kündigen härtere Sanktionen gegen Russland an

+++ 18.20 Uhr: Die Außenminister der G7-Staaten haben in München härtere Sanktionen gegen Russland sowie gegen Staaten angekündigt, die Russlands „illegalen Krieg gegen die Ukraine“ materiell unterstützen. Von Drittstaaten werde erwartet, dass diese nicht die Strafmaßnahmen gegen Moskau untergraben. Unterstützungen der russischen Armee würden „hohe Kosten“ folgen, heißt es in einer veröffentlichten Erklärung des japanischen G7-Vorsitzenden.

Die Staaten verurteilten außerdem die Drohungen des Kreml hinsichtlich eines nuklearen Angriffs: „Russlands unverantwortliche nukleare Rhetorik ist inakzeptabel und jedem Einsatz von chemischen, biologischen oder nuklearen Waffen oder ähnlichen Stoffen würde mit schwerwiegenden Konsequenzen begegnet.“

Zudem hat China nun angekündigt zum ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs am 24. Februar eine Friedensinitiative vorzulegen. Dies kündigte der oberste chinesische Außenpolitiker Wan Yi auf der Münchener Sicherheitskonferenz an. Peking wolle in den Friedensgesprächen eine unterstützende Rolle einnehmen.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Ukraine hofft auf schnelles Beitrittsangebot der Nato

+++ 17.15 Uhr: Die Ukraine hofft Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk zufolge bereits im Sommer auf ein Beitrittsangebot der Nato. „Wir erwarten, dass die Ukraine beim Gipfel in Vilnius eine Einladung bekommt und ihren Weg in die Allianz beginnt“, sagte Stefantschuk am Samstag im ukrainischen Fernsehen.

Den von Russland als Sicherheitsrisiko empfundenen möglichen Nato-Beitritt der Ukraine hatte der Kreml vor einem Jahr als einen der Gründe für seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland angeführt.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Sunak kündigt weitere Waffenhilfe an

+++ 16.20 Uhr: Während China eine Friedensinitiative für die Ukraine plant, hat der britische Premierminister Rishi Sunak auf der Münchner Sicherheitskonferenz weitere Waffenhilfe für die Ukraine im Krieg gegen Russland angekündigt. „Jetzt ist der Moment gekommen, unsere militärische Unterstützung zu intensivieren“, sagte Sunak am Samstag (18 Februar).

„Gemeinsam müssen wir der Ukraine helfen, ihre Städte vor russischen Bomben und iranischen Drohnen zu schützen. Und deshalb wird Großbritannien das erste Land sein, das der Ukraine Waffen mit größerer Reichweite zur Verfügung stellt.“ Details dazu nannte er nicht. Der einzige Weg, das durch Russland ausgelöste Leiden zu beenden und Frieden herzustellen, sei, dass die Ukraine den Krieg gewinne. Dafür brauche sie Panzer, Flugabwehr und Artillerie.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: China kündigt Friedensinitiative für die Ukraine an

+++ 15.11 Uhr: China plant eine Friedensinitiative für den Ukraine-Krieg. Im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz stellte Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi am Samstag (18. Februar) Vorschläge seines Landes für ein Ende des Kriegs in Aussicht. „Wir werden etwas vorlegen. Und zwar die chinesische Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise“, so Wang Yi laut offizieller Übersetzung. „Wir werden auf der Seite des Friedens und des Dialoges standfest stehen.“

Kritik übte der Chefdiplomat an Kräften, die bei der Intervention im Ukraine-Krieg lediglich geopolitische Interessen verfolgten – sie würden dem Leid der Menschen in der Ukraine weniger Bedeutung gäben. Ob Wang Yi damit auf die militärische Unterstützung westlicher Staaten anspielte, blieb unklar.

Annalena Baerbock lobte die angekündigte Friedensinitiative Chinas: Es müsse „jede Chance“ auf Frieden genutzt werden. Ein gerechter Frieden sei jedoch nur möglich, wenn „derjenige, der die territoriale Integrität verletzt hat, nämlich Russland, seine Truppen aus dem besetzten Land abzieht“, betonte die Grünen-Politikerin auf der Münchner Sicherheitskonferenz. „Der Weltfrieden basiert eben darauf, dass wir alle die territoriale Integrität und Souveränität eines jeden Landes anerkennen.“

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Biden mit klarer Botschaft

Update vom Samstag, 18. Februar, 14.16 Uhr: Biden will bei seiner Reise nach Polen zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs Putin eine klare Botschaft senden: In einer Rede am Dienstag (21. Februar) wolle deutlich machen, dass „die Vereinigten Staaten weiterhin an der Seite der Ukraine stehen werden, solange es nötig ist“, so der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby gegenüber Reportern. Zu Lukaschenkos Einladung zu Gesprächen in Belarus hat sich der US-Präsident bislang nicht geäußert.

Putins Vasall lädt Biden nach Belarus ein, um „Krieg zu beenden“

Erstmeldung vom Samstag, 18. Februar: Minsk – Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat US-Präsident Joe Biden und Kreml-Chef Wladimir Putin zu einem Treffen nach Minsk eingeladen, um den „Krieg zu beenden“. Die Einladung erfolgte, nachdem Biden angekündigt hatte, zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs vom 20. bis 22. Februar nach Polen zu reisen.

„Warum reist Biden nach Polen? Warum Polen?“ sagte Lukaschenko laut der belarussischen Nachrichtenagentur BelTA. Polen warf er vor, maßgeblich an der Eskalation des Kriegs beteiligt zu sein. Er forderte den US-Präsidenten auf, auch nach Belarus zu reisen. „Wir sind bereit, ihn in Minsk zu empfangen und ein ernsthaftes Gespräch zu führen, wenn er Frieden in der Ukraine will“, so Lukaschenko weiter. „Sogar Putin wird zu dem Treffen nach Minsk fliegen.“

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Einladung nach Belarus

Er werde für Bidens „Sicherheit, Schutz und Komfort“ sorgen und versprach, dass er das Treffen für Verhandlungen im Ukraine-Krieg nicht bereuen werde. „Wir drei werden uns zusammensetzen und das Problem lösen“, behauptete Lukaschenko. Weiter schlug er sogar vor, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu den geplanten Gesprächen einzuladen – „wenn Biden dazu bereit ist“. Zuversichtlich, dass Biden die Einladung annehmen wird, ist Lukaschenko nicht. Er glaube, dass Biden „nicht kommen wird“, betonte aber, dass „er kommen sollte, um den Krieg zu beenden und weitere Todesopfer zu verhindern“.

Belarus gilt als treuer Verbündeter des Kremls. Russland nutzte das Land, um seine Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 zu starten. Schon vor Beginn des Kriegs durften russische Truppen Übungen auf belarussischem Gebiet durchführen – Russland sei „rechtlich, moralisch und politisch ein Verbündeter“, wie Lukaschenko erneut betonte. Auch deshalb will sich der belarussische Machthaber wohl als Vermittler für Verhandlungen im Ukraine-Krieg inszenieren.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Was macht Belarus?

In den laufenden Ukraine-Krieg aktiv eingemischt hat sich Belarus bislang jedoch nicht. Sollte das Land aber angegriffen werden, werde es sich der russischen Invasion in der Ukraine anschließen, warnte Lukaschenko. Nach Einschätzungen des Institute for the Study of War (ISW) sind diese Drohungen lediglich Teil einer seit langem laufenden russischen Informationskampagne. „Wir schätzen weiterhin ein, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass belarussische Streitkräfte in die Ukraine einmarschieren.“ (tt)