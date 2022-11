Ukraine-Krieg: Russland zeigt sich offen für neue Verhandlungen - Kiew sendet deutliche Antwort

Von: Marcus Giebel

Teilen

Klare Forderungen für Verhandlungen: Die Ukrainer um Präsident Wolodymyr Selenskyj erwarten einen kompletten Rückzug der Invasoren. © IMAGO / ZUMA Wire

Im Ukraine-Krieg werden weiter Menschen und Material verheizt. Wann ist die Zeit für Gespräche gekommen? Kiew sieht ein Angebot aus Russland als „Nebelkerze“. Der Verhandlungsticker.

Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau ? Russland zeigt sich offen für Gespräche

zwischen und ? Russland zeigt sich offen für Gespräche Antwort aus der Ukraine : Außenamtssprecher traut dem Angebot aus Russland nicht

aus der : Außenamtssprecher traut dem Angebot aus Russland nicht Reaktion auf Rückzug aus Cherson ? Kiew vermutet Zusammenhang zu „Niederlagen auf Schlachtfeld“

auf aus ? Kiew vermutet Zusammenhang zu „Niederlagen auf Schlachtfeld“ Dieser News-Ticker zu den diplomatischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

München - Gesprochen wird seit Monaten nur noch übereinander. Im Zuge des Ukraine-Kriegs werfen sich Russland und die Ukraine gegenseitig Kriegsverbrechen vor. Der Kreml wähnt Kiew in den Planungen für den Einsatz einer schmutzigen Bombe. Auf der anderen Seite bezeichnet Wolodymyr Selenskyj den großen Nachbarn und Aggressor offen als Terrorstaat. Eine diplomatische Lösung im Konflikt scheint nach mehr als acht Monaten Kampfhandlungen weiter entfernt als je zuvor.

Auch wenn Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu via TV den Rückzug der Truppen aus Teilen des annektierten Gebiets Cherson verkündete, will sich die ukrainische Führung auf ein neues Gesprächsangebot nicht einlassen. Vielmehr spricht Kiew von einer „neuen Nebelkerze“. Außenamtssprecher Oleh Nikolenko schrieb auf Facebook: „Russische Beamte beginnen, Gesprächsangebote immer dann zu unterbreiten, wenn die russische Truppen Niederlagen auf dem Schlachtfeld erleiden.“

Video: Ukrainische Kinder nach Deutschland ausgeflogen

Ukraine-Krieg: Russisches Gesprächsangebot nur als Vorbereitung einer neuen Aggressionswelle?

Vielmehr spiele Russland mit dem Dialogangebot lediglich auf Zeit, um seine Truppen neu zu sortieren und zu verstärken, ehe „neue Wellen der Aggression“ eingeleitet werden würden, mutmaßt Nikolenko. Selenskyj hatte zuletzt mehrmals betont, Voraussetzung für neue Verhandlungen zwischen den beiden Kriegsparteien sei ein vollständiger Rückzug der vom Kreml entsandten Truppen hinter die russischen Grenzen aus der Zeit vor der Krim-Annexion vor acht Jahren.

Nikolenkos Reaktion erfolgte auf Aussagen seiner russischen Amtskollegin Maria Sacharowa, wonach Moskau zu Gesprächen „auf Grundlage der aktuellen Realitäten“ bereit sei. Dabei spielte sie auf den aktuellen Stand an der Front an, die allerdings seit Wochen im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive in Richtung Russland verschoben wird. „Wir sind weiterhin zu Gesprächen bereit, wir haben sie nie verweigert“, ergänzte Sacharowa. Ob sie wirklich mit einer positiven Antwort gerechnet hat, bleibt ihr Geheimnis. (mg, dpa)