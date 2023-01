„Tragödie von Makijiwka“ - Russland meldet schwere Verluste im Ukraine-Krieg

Von: Helena Gries

Teilen

Russland muss im Ukraine-Krieg weiter schwere Verluste hinnehmen. Ukrainische Raketen zerstören ein Gebäude, in dem russische Soldaten Neujahr feiern.

Verluste Russlands im Überblick: Kiew veröffentlicht im Ukraine-Konflikt jeden Tag neue Zahlen.

Kiew veröffentlicht im Ukraine-Konflikt jeden Tag neue Zahlen. Hinweis der Redaktion: Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Moskau/Kiew – Eine Minute nach Neujahr haben ukrainische Streitkräfte einen folgenschweren Angriff ausgeübt. Mit Himars-Raketen zerstörten sie eine Unterkunft, in der sich nach russischen Angaben mehr als 600 jüngst mobilisierte eigene Soldaten aus dem Gebiet Saratow befanden. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte am Montag (2. Januar) 63 Todesopfer. Kiew spricht von 700 Toten und Verletzten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Russische Staatsmedien beklagen den ukrainischen Angriff als die „Tragödie von Makijiwka“. Der kremlnahe Telegram-Dienst Rybar berichtet außerdem von der Lagerung von russischer Munition auf dem Gelände, welche als Folge des Beschusses detonierte.

Ukrainische Soldaten feuern eine französische Panzerhaubitze vom Typ CAESAR auf russische Stellungen. © Libkos/dpa

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Tödlicher Angriff zeugt von russischer Gleichgültigkeit

Medienberichten zufolge habe der ukrainische Militärgeheimdienst die Ansammlung von russischen Soldaten im besetzten Teil der Region Donezk über die gedankenlose Verwendung der Mobiltelefone der Russen lokalisiert.

Nach Ansicht von Militärbeobachtern zeuge der tödliche Angriff des ukrainischen Militärs von der Gleichgültigkeit der russischen Generäle den eigenen Leuten gegenüber, da eine so große Zahl an Soldaten und Militärmaterial nur wenige Kilometer von der Front in einem kaum geschützten Gebäude stationiert worden war. Moskau hatte in den vergangenen drei Monaten bereits 538 mobilisierte russische Wehrpflichtige verloren. (hg)