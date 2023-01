Nach „Tragödie von Makijiwka“ – Moskau räumt Fehler im Ukraine-Krieg ein

Von: Helena Gries, Andreas Apetz

Ein ukrainischer Raketenangriff trifft die russische Armee im Ukraine-Krieg besonders schwer. Russland gesteht danach Fehler ein. Der News-Ticker.

+++ 08.40 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat Verteidigungsminister Sergej Schoigu beauftragt, einen Bericht über die Bereitstellung von Waffen, Uniformen und anderer Ausrüstung für das an der militärischen Sonderoperation teilnehmende Militärpersonal vorzulegen. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass mit Bezug auf eine Mitteilung aus dem Kreml.

Zudem habe Putin das Gesundheitsministerium zusammen mit dem Verteidigungsministerium beauftragt, die Möglichkeit auszuarbeiten, zivile Krankenhäuser für die Behandlung und Rehabilitation von Verwundeten aus speziellen Militäroperationen einzusetzen.

Update vom Mittwoch, 04. Januar, 06.45 Uhr: Nach den ukrainischen Angriffen auf eine russische Militärunterkunft in Makijiwka hat das Verteidigungsministerium in Moskau die Zahl der getöteten eigenen Soldaten um mehr als 20 auf 89 nach oben korrigiert. Die Männer und auch der stellvertretende Kommandeur seien nach dem Raketenschlag in der Neujahrsnacht in den Trümmern des eingestürzten Gebäudes gefunden worden, teilte Generalleutnant Sergej Sewrjukow in Moskau in der Nacht zum Mittwoch mit. Zuvor war von 63 Toten die Rede gewesen. Die Ukraine hatte die Unterkunft mit dem US-amerikanischen Mehrfachraketenwerfer Himars beschossen.

Sewrjukow räumte erstmals auch Fehler ein und bestätigte damit Medienberichte. Demnach war der Hauptgrund für die „Tragödie“, dass die Soldaten in der Neujahrsnacht trotz eines Verbots massenhaft ihre Mobiltelefone benutzt und damit die ukrainische Seite auf ihren Standort aufmerksam gemacht hätten.

Arbeiter räumen Trümmer nach einem ukrainischen Raketeneinschlag in der von Russland besetzten Stadt Makijiwka weg. Bei einem Angriff in der Silvesternacht wurde eine Unterkunft russischer Soldaten in der Stadt Makijiwka im ostukrainischen Gebiet Donezk zerstört. © dpa

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Kritik an russischer Militärführung

+++ 18.15 Uhr: Nachdem das ukrainische Militär eine russische Soldatenunterkunft im Gebiet Saratow schwer getroffen und dabei mindestens 60 Soldaten getötet hat, steht Russlands Militärführung in der Kritik. Diese kommt vor allem aus dem eigenen Land. Politiker, Kriegsreporter und Blogger attackierten den Kreml für seine fehlerhafte Lagerplanung und fordern interne Untersuchungen. Der amerikanische Militärexperte Rob Lee warf dem Kreml auf Twitter militärisches „Führungsversagen“ vor und kritisierte dabei, dass sich die Soldatenunterbringung direkt neben einem Munitionslager befunden haben soll.

Bislang sprach Russland selbst von 63 getöteten Soldaten – der größte Verlust, den Russland im Ukraine-Krieg bisher selbst anerkannt hat. Igor Girkin, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier, kritisierte auf Telegram, dass noch viele Menschen unter den Trümmern lägen und dass die Zahl der Toten und Verwundeten „viele Hunderte“ betragen könnte. Diese Vermutung deckt sich mit den Zahlen aus Kiew. Dort wird von mehr als 700 Toten gesprochen.

News im Ukraine-Krieg: Weitere Verluste für Russland durch Drohnenangriffe

+++ 15.30 Uhr: Eine Spezialeinheit der ukrainischen Armee hat ein Munitionsdepot der russischen Besatzer in Svatove in der Region Luhansk zerstört. Die Abteilung für strategische Kommunikation der Streitkräfte der Ukraine hatte am Vormittag ein entsprechendes Video auf Telegram veröffentlicht, berichtete die Nachrichtenagentur Ukrinform. Demzufolge befand sich das Depot am Rande der Stadt Svatove und wurde mithilfe einer Drohne in die Luft gesprengt. Nach Angaben des russischen Militärs habe die russische Armee seit mehreren Wochen das Waffenlager mit Munition gefüllt.

+++ 13.40 Uhr: Das ukrainische Militär hat seit dem 11. September 2022 fast 500 russische Drohnen abgeschossen, berichtet Yuriy Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe. 84 dieser Drohnen seien in den ersten beiden Tagen des Jahres 2023 gestartet und alle abgeschossen worden. „100 Prozent der Drohnen wurden von der Luftverteidigung abgeschossen. Wir haben noch nie solche Ergebnisse erzielt“, sagte Ihnat im ukrainischen Fernsehen. Auf die Frage, ob Russland die Vorräte ausgehen, sagte der Sprecher, dass „alles von der iranischen Kapazität und Bereitschaft abhängen wird, solche Drohnen weiterhin zu liefern“.

News im Ukraine-Krieg: Durchbruch Russlands laut Experten unwahrscheinlich

+++ 11.55 Uhr: Ein wesentlicher Durchbruch des russischen Militärs nahe der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut ist in den kommenden Wochen nach Ansicht britischer Militärexperten unwahrscheinlich. Das ging aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London hervor. Die ukrainischen Truppen hätten ihre Positionen verstärkt. Die russischen Angriffe ließen demnach zuletzt nach - nachdem sie Mitte Dezember einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatten. „Beide Seiten haben hohe Verluste erlitten“, hieß es in der Mitteilung weiter.

News im Ukraine-Krieg: Russland muss erneut hohe Verluste hinnehmen

+++ Update vom Dienstag, 03. Januar, 10.10 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat die aktuellen Zahlen der russischen Verluste im Ukraine-Krieg bekannt gegeben. Das russische Militär soll demnach seit Kriegsbeginn insgesamt 108.190 Soldaten verloren haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen, die russischen Angaben liegen deutlich unter denen der ukrainischen Stellen.

Soldaten: 108.190 (+750)

108.190 (+750) Flugzeuge: 283 (+0)

283 (+0) Hubschrauber: 270 (+1)

270 (+1) Panzer: 3036 (+5)

3036 (+5) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6100 (+7)

6100 (+7) Artilleriesysteme: 2033 (+6)

2033 (+6) Luftabwehrsysteme: 214 (+1)

214 (+1) Mehrfachraketenwerfer: 424 (+1)

424 (+1) Autos und andere Fahrzeuge: 4735 (+10)

4735 (+10) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1839 (+3)

1839 (+3) (Quelle: Meldung des ukrainischen Generalstabs vom 3. Januar)

Russland meldet schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee mit folgenschwerem Angriff

Erstmeldung: Moskau/Kiew – Eine Minute nach Neujahr haben ukrainische Streitkräfte einen folgenschweren Angriff ausgeübt. Mit Himars-Raketen zerstörten sie eine Unterkunft, in der sich nach russischen Angaben mehr als 600 jüngst mobilisierte eigene Soldaten aus dem Gebiet Saratow befanden. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte am Montag (2. Januar) 63 Todesopfer. Kiew spricht von 700 Toten und Verletzten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russische Staatsmedien beklagen den ukrainischen Angriff als die „Tragödie von Makijiwka“. Der kremlnahe Telegram-Dienst Rybar berichtet außerdem von der Lagerung von russischer Munition auf dem Gelände, welche als Folge des Beschusses detonierte.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Tödlicher Angriff zeugt von russischer Gleichgültigkeit

Medienberichten zufolge habe der ukrainische Militärgeheimdienst die Ansammlung von russischen Soldaten im besetzten Teil der Region Donezk über die gedankenlose Verwendung der Mobiltelefone der Russen lokalisiert.

Nach Ansicht von Militärbeobachtern zeuge der tödliche Angriff des ukrainischen Militärs von der Gleichgültigkeit der russischen Generäle den eigenen Leuten gegenüber, da eine so große Zahl an Soldaten und Militärmaterial nur wenige Kilometer von der Front in einem kaum geschützten Gebäude stationiert worden war. Moskau hatte in den vergangenen drei Monaten bereits 538 mobilisierte russische Wehrpflichtige verloren. (hg/dpa)