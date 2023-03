Ukraine-Krieg: Russland gehen die Raketen aus – hohe Verluste bei Offensive

Von: Daniel Dillmann

Die Truppen Moskaus erleiden im Ukraine-Krieg hohe Verluste. Viele Raketen soll Russland nicht mehr übrig haben. Der News-Ticker.

Russland Verluste im Überblick: Mehr als 150.000 russische Soldaten sollen im Ukraine-Krieg gefallen sein.

Kaum noch Raketen : Russland soll einen Großteil seiner Raketen bereits verbraucht haben

: Russland soll einen Großteil seiner Raketen bereits verbraucht haben Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 10. März, 17.12 Uhr: Sowohl Großbritannien als auch Frankreich wollen die Ukraine durch Ausbildung ihrer Soldaten im Kampf gegen Russland unterstützen. Das verkündeten die Regierungschefs beider Länder, Rishi Sunak und Emannuel Macron, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. „Wir haben uns bereit darauf geeinigt, ukrainische Marinesoldaten auszubilden, um der Ukraine einen entscheidenden Vorteil auf dem Schlachtfeld zu verschaffen und den Krieg zu gewinnen“, so Sunak während eines Treffens in Paris.

Kaum noch Raketen: Russland muss hohe Verluste hinnehmen

Erstmeldung vom 10. März: Kiew - Russland soll im Ukraine-Krieg bereits rund 20 seiner Hyperschallraketen des Typs Kinschal eingesetzt haben. Das geht auf Aussagen von Juri Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, zurück. „Nach Informationen unserer Geheimdienste haben sie nur etwas mehr als 50 solcher Raketen insgesamt“, sagte Ihnat im ukrainischen Fernsehen. Der Luftabwehr sei es im Verlauf des Krieges zudem gelungen, mindestens sechs solcher Hyperschallraketen abzuschießen. „Sie haben also nicht mehr viele“, schlussfolgerte der Sprecher.

In der Nacht auf Freitag (10.3.) hatte Russland erneut einen großflächigen Raketenangriff auf die Ukraine ausgeübt. Westliche Beobachter sehen darin vor allem den verzweifelten Versuch Moskaus, die eigenen, hohen Verluste in den Stellungskämpfen rund um Bachmut zu kompensieren.

Ein Soldat der Ukraine neben einem mobilen Raketenwerfer nahe der Front. © Evgeniy Maloletka/dpa

Russlands Verluste: Moskau gehen im Ukraine-Krieg die Raketen aus

Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete den Raketenangriff dagegen als „massiven Vergeltungsschlag“ und als Reaktion auf den Vorfall in Brjansk. In der russischen Stadt hatten Partisanen Angriffe auf russische Militäreinrichtungen durchgeführt. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte die Vorfälle als „terroristische Attacken“ bezeichnet. Insgesamt sollen allein in dieser Nacht 81 Raketen auf die Ukraine abgeschossen worden sein. 34 davon habe die eigene Luftabwehr abgeschossen, so das ukrainische Verteidigungsministerium.

Dass Russland im Ukraine-Krieg deutlich höhere Verluste hinnehmen muss als wohl zu Beginn kalkuliert, steht außer Frage. Doch wie hoch diese Verluste wirklich sind, das mag niemand mit Sicherheit sagen. Moskau selbst gibt keine Zahlen bekannt. Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium sollen bereits mehr als 628.000 russische Soldaten im Ukraine-Krieg ausgeschaltet worden sein. 156.000 Soldaten seien getötet worden, 470.000 verwundet und mehr als tausend sollen sich in ukrainischer Gefangenschaft befinden. Das entspräche rund 70 Prozent der russischen Streitkräfte insgesamt.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg im Überblick

Soldaten: 156.990 (+870)

156.990 (+870) Flugzeuge: 304 (+1)

304 (+1) Hubschrauber: 289

289 Panzer: 3.448 (+7)

3.448 (+7) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6.742 (+6)

6.742 (+6) Artilleriesysteme: 2.475 (+10)

2.475 (+10) Flugabwehrsysteme: 256 (+2)

256 (+2) Mehrfachraketenwerfer: 491 (+3)

491 (+3) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5.337 (+6)

5.337 (+6) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2.107 (+9)

2.107 (+9) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 10. März

Nicht ganz so dramatisch schätzen die westlichen Geheimdienste und die Nato die Verluste Russlands im Ukraine-Krieg ein. Aber auch im Westen geht man von tausenden toten russischen Soldaten aus. Der britische Geheimdienst berichtet von bis zu 60.000 gefallenen Soldaten. (dil)