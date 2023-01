Russland erleidet weiter Verluste – Selenskyj zweifelt: „Ist Putin noch am Leben?“

Von: Daniel Dillmann

Trotz großer Verluste bereitet Russland wohl die nächste Offensive gegen die Ukraine vor. Derweil gibt es eine Debatte darüber, ob Putin noch lebt. Der News-Ticker.

Ansprache in Davos: Wolodymyr Selenskyj spricht über Wladimir Putin

Wolodymyr Selenskyj spricht über Wladimir Putin Angriffe intensiviert: Moskau plant im Ukraine-Krieg neue Offensive trotz hoher Verluste

Moskau plant im Ukraine-Krieg neue Offensive trotz hoher Verluste Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 14.30 Uhr: Nachdem der ukrainische Präsident Selenskyj Zweifel an der Existenz Putins geäußert hat, erklärte Dmitri Peskow, Putins Pressesprecher, dass Putin „existiert und existieren wird“. „Es ist klar, dass sowohl Russland als auch Putin ein großes Problem für die Ukraine und für Selenskyj darstellen. Und es ist klar, dass Herr Selenskyj rein psychologisch gesehen es vorziehen würde, dass weder Russland noch Putin existieren.“

Soldaten der russischen Armee an Bord eines Militärhubschraubers. © dpa

Peskow ergänzte, je früher die Behörden „begreifen, dass Russland und Putin existieren und existieren werden“, und dass sie „alles Antirussische aufgeben müssen“, desto besser sei es für die Ukraine.

Russland erleidet Verluste im Ukraine-Krieg - Selenskyj zweifelt: „Ist Putin noch am Leben?“

Erstmeldung, 19. Januar: Kiew - In einer Videoansprache auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj neue Hilfen für sein Land im Kampf gegen Russland gefordert. Möglichen Friedensverhandlungen mit Moskau erteilte Selenskyj eine Absage: „Ich weiß nicht genau, mit wem ich reden soll und worüber.“

Selenskyj äußerte sich in seiner Ansprache in Davos auch zu seinem Amtskollegen in Moskau, Wladimir Putin. „Ich bin mir nicht sicher, ob der russische Präsident, der manchmal vor einem grünen Bildschirm erscheint, tatsächlich der [richtige] ist. Ich verstehe nicht ganz, ob er am Leben ist oder ob er die Entscheidungen trifft, oder wer auch immer sonst dort Entscheidungen trifft“, so Selenskyj. Es gebe Zeugen, dass er am Leben ist. Das könne man von Putin nicht behaupten.

Russland intensiviert Angriffe trotz hoher Verluste

Währenddessen hat Russland seine Angriffe auf die Ukraine trotz hoher Verluste in den eigenen Reihen fortgesetzt. Aus vielen Teilen des Landes wurden Luftangriffe der russischen Armee gemeldet. Die Kampfjets sollen dabei vor allem von Militärbasen in Belarus gestartet sein. Russland bewege auch Teile seiner schweren Artillerie weiter in Grenznähe.

Weiterhin meldete das ukrainische Verteidigungsministerium die Zerstörung von sechs Panzern Russlands innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Auch ein Kampfhubschrauber soll abgeschossen worden sein. Außerdem seien 760 russische Soldaten getötet worden sein.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg in der Übersicht

Soldaten: 118.530 (+760)

118.530 (+760) Panzer: 3136 (+6)

3136 (+6) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6235 (+10)

6235 (+10) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 4896 (+7)

4896 (+7) Artilleriesysteme: 2122 (+14)

2122 (+14) Mehrfachraketen: 442 (+0)

442 (+0) Luftabwehrsysteme: 220 (+0)

220 (+0) Flugzeuge: 287 (+0)

287 (+0) Hubschrauber: 277 (+1)

277 (+1) Drohnen: 1882 (+6)

1882 (+6) Boote: 17 (+0)

17 (+0) (Quelle: Bericht des ukrainischen Generalstabs vom 18. Januar)

Insgesamt sollen laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium bereits mehr als 475.000 russische Soldaten verletzt oder getötet worden sein. Rund 1000 Soldaten aus Russland sollen sich in Kriegsgefangenschaft befinden. Die Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums lassen sich nicht unabhängig überprüfen. (dil)