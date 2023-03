Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Krankenhäuser voll mit Schwerverletzten

Von: Stefan Krieger

Im Ukraine-Krieg muss Russland enorm hohe Verluste hinnehmen. Jeden Tag verlieren angeblich mehrere Hundert Soldaten im Kampf ihr Leben. Der News-Ticker.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Die aktuellen Zahlen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs

im Die aktuellen Zahlen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 5. März, 5.00 Uhr: Die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Maljar, teilte auf Telegram mit, dass „Information über die tatsächlichen Verluste der russischen Armee“ die Besatzer schwer demoralisiert.

„Die russischen Besatzungstruppen erleiden weiterhin schwere Verluste an Personal. Die Gesundheitseinrichtungen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine sind voll mit Schwerverletzten, die fast nie zur Behandlung in das russische Hoheitsgebiet evakuiert werden“, schrieb Maljar. „Gleichzeitig verbreiten sich die Informationen über die tatsächlichen Verluste schnell unter den russischen Militärangehörigen und demoralisieren sie.“

Hanna Maljar, stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine. © dpa

Verluste im Ukraine-Krieg: Kiew wehrt russische Angriffe ab

Update vom 5. März, 4.00 Uhr: Die ukrainischen Soldaten haben in den vergangenen 24 Stunden mehr als 150 russische Angriffe abgewehrt. Das teilte der Generalstab in seinem Lagebericht mit. Zudem flog die ukrainische Luftwaffe den Angaben zufolge in dieser Zeit zwei Angriffe auf Stellungen der russischen Flugabwehrsysteme. Außerdem wurden ein Kampfflugzeug Suchoi Su-34 und acht Drohnen abgeschossen.

Kiew – Die Zahl der russischen Verluste im Ukraine-Krieg bleibt enorm hoch. So sollen binnen 24 Stunden erneut knapp 930 russische Soldaten im Kampf gefallen sein. Das geht aus den aktualisierten Daten des Generalstabs der Ukraine hervor. Die Daten lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Über die eigenen Verluste machte die Ukraine keine Angaben. Die Zahlen im Überblick:

Soldaten: 153.120 (+930)

153.120 (+930) Flugzeuge: 302

302 Hubschrauber: 289

289 Panzer: 3.414 (+5)

3.414 (+5) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6.629 (+9)

6.629 (+9) Artilleriesysteme: 2.426 (+12)

2.426 (+12) Flugabwehrsysteme: 248 (+1)

248 (+1) Mehrfachraketenwerfer: 488 (+1)

488 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5.299 (+10)

5.299 (+10) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2.071 (+5)

2.071 (+5) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 5. März

(Redaktion mit Agenturmaterial)