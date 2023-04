Ukraine-Krieg: Luftalarm in Kiew – Russen bombardieren Städte

Von: Bettina Menzel, Jens Kiffmeier, Felix Durach

Der Verteidigungsminister der Ukraine äußert sich zu einer möglichen Frühjahrsoffensive. Putin unterzeichnet offenbar ein neues Dekret. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 28. April, 05.45 Uhr: Mehrere Städte in der Ukraine sind in der Nacht zum Freitag nach ukrainischen Angaben von den russischen Streitkräften bombardiert worden. In der Stadt Dnipro wurden durch die Angriffe mindestens zwei Menschen getötet, wie der Bürgermeister der Stadt, Borys Filatow, im Onlinedienst Telegram mitteilte. Raketen „töteten erneut Zivilisten in Dnipro“, erklärte er. Die Todesopfer seien eine junge Frau und ein drei Jahre altes Kind.

In der Hauptstadt Kiew wurden in einer Mitteilung der Stadtverwaltung auf Telegram die Bewohner aufgerufen, Schutz zu suchen und nicht auf die Straßen zu gehen. Die Luftabwehr sei aktiviert worden und habe elf Marschflugkörper zerstört, hieß es. Auch aus der zentralukrainischen Stadt Uman wurde ein Raketenangriff gemeldet.

Ein ukrainischer Soldat steht vor zerstörten Gebäuden im Ukraine-Krieg. © Anatolii Stepanov/AFP

Während des Winters hatten die russischen Streitkräfte regelmäßig die Städte und die Infrastruktur der Ukraine bombardiert. Zuletzt wurden diese Angriffe etwas seltener. Hauptschauplatz der Kämpfe ist der Donbass mit seinen Industrieregionen im Osten der Ukraine und vor allem die Stadt Bachmut, die inzwischen fast vollständig zerstört ist.

Putin unterzeichnet neues Dekret im Ukraine-Krieg

Update vom 27. April, 22.59 Uhr: Einwohner der im Ukraine-Krieg völkerrechtswidrig von Russland annektierten Gebiete können künftig deportiert werden, wenn sie sich weigern, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das berichtete die ukrainische Zeitung Kyiv Independent am Donnerstag und berief sich dabei auf russische Staatsmedien. Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete demnach am Donnerstag ein entsprechendes Dekret. Wer bis zum 1. Juli 2024 nicht die russische Staatsbürgerschaft annehme, sei von der Regelung betroffen.

Telefonat zwischen Erdogan und Putin im Ukraine-Krieg: Auch Getreide-Abkommen offenbar Thema

Update vom 27. April, 20.55 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan befindet sich mitten im Wahlkampf. Am Donnerstag telefonierte er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Einem Bericht der staatsnahen türkischen Zeitung Daily Sabah zufolge sei auch das Getreideabkommen Thema gewesen. Details wurden zunächst nicht bekannt. Moskau hatte zuletzt am Montag gedroht, das Abkommen Mitte Mai auslaufen zu lassen. „Terrorattacken des Kiewer Regimes bedrohen eine erneute Verlängerung des „Getreide-Deals“ nach dem 18. Mai“, so das russische Verteidigungsministerium in der Nacht zum Dienstag.

Ukraine dämpft Erwartungen an Frühjahrsoffensive: „Alle möchten nächsten Sieg“

Update vom 27. April, 19.15 Uhr: Mit der möglicherweise kurz bevorstehenden ukrainischen Frühjahrsoffensive sind in dem von Russland angegriffenen Land große Hoffnungen verbunden. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat nun aber vor zu hohen Erwartungen gewarnt. „Sie sind definitiv überhöht, alle möchten den nächsten Sieg“, sagte der 56-Jährige am Donnerstag in einem Interview der Nachrichtenagentur RBK-Ukrajina. Resnikow erinnerte daran, dass anfänglich nur gehofft wurde, dass das Land irgendwie überlebt. „Doch als die Streitkräfte der Ukraine Erfolge zeigten, begannen alle an den Sieg zu glauben“, führte der Minister aus.

Zuversichtlich äußerte sich unterdessen Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der Westen habe der Ukraine in den vergangenen Monaten 230 Panzer und mehr als 1550 gepanzerte Fahrzeuge für mehr als neun Panzerbrigaden geliefert. Sie bestehen jeweils aus mehreren Tausend ukrainischen Soldatinnen und Soldaten. „Damit wird die Ukraine in eine starke Position versetzt, besetztes Territorium zurückzuerobern“, sagte Stoltenberg am Rande eines Treffens mit dem luxemburgischen Regierungschef Xavier Bettel in Brüssel. Auch drei Patriot-Flugabwehrsysteme waren in der vergangenen Woche an die Ukraine geliefert worden.

Russische Behörden klagten bisher mindestens 1000 Soldaten wegen Fahnenflucht an

Update vom 27. April, 18.50 Uhr: Seit Beginn der Mobilmachung in Russland im vergangenen Herbst haben die Behörden Medien zufolge mehr als 1000 Soldaten wegen Fahnenflucht, unerlaubter Entfernung von der Truppe oder Befehlsverweigerung angeklagt. „Stand letzte Aprilwoche sind 1064 Fälle bei Militärgerichten eingegangen“, berichtete das unabhängige Portal Mediazona am Donnerstag. Das Medium verweist darauf, dass die Strafen für solche Vergehen nach der Mobilmachung verschärft wurden.

Insbesondere seit Anfang März lasse sich ein rapider Anstieg von Verfahren gegen unwillige Mobilisierte beobachten. Im März wurden demnach rund 400 solcher Fälle aufgerollt - die bisher vorliegenden Zahlen für April deuten auf ein ähnlich hohes Ergebnis hin. In über 90 Prozent der Fälle geht es laut Mediazona um das unerlaubte Entfernen von der Truppe. Zwar ist nur ein kleiner Teil der Urteile zugänglich, aber demnach werden die Rekruten von den Gerichten zumeist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt - und können damit wieder an die Front versetzt werden.

Russland reagiert zurückhaltend auf Telefonat von Xi Jinping und Selenskyj

Update vom 27. April, 17.22 Uhr: Russland hat zurückhaltend auf das erste Telefonat zum Ukraine-Krieg zwischen Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping und Präsident Wolodymyr Selenskyj reagiert. Moskau fordert etwa einen Verzicht der Ukraine auf einen Nato-Beitritt und besteht vor möglichen Verhandlungen etwa darauf, dass die Ukraine auf ihre von russischen Truppen besetzten Gebiete verzichtet.

Auf die Frage, ob Präsident Wladimir Putin und Xi bei dessen letztem Besuch in Moskau über die Rückgabe der ukrainischen Grenzen von 1991 gesprochen hätten, antwortete Kremlsprecher Dmitri Peskow nun: „Das wurde nicht besprochen.“ Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Ukraine-News: Vorerst kein Besuchsrecht mehr für US-Reporter Evan Gershkovich

Update vom 27. April, 15.05 Uhr: Die russischen Behörden haben der US-Botschaft in Moskau vorläufig das Besuchsrecht für Evan Gershkovich entzogen. Sie begründeten den Schritt mit der Nichtvergabe von Visa für russische Journalisten, die Außenminister Sergej Lawrow zur UN-Sicherheitsratssitzung in New York begleiten sollten. Lawrows Ministerium sprach diesbezüglich von einer Provokation, „die nicht unbeantwortet bleibt“.

„Derzeit sind noch andere mögliche Reaktionsmaßnahmen in Arbeit, über die die amerikanische Seite angemessen informiert wird“, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Lawrow selbst konnte in New York auftreten und leitete Anfang der Woche die von Russland einberufene Sitzung.

Gershkovich, Reporter des Wall Street Journal, wurde Ende März im Ural vom russischen Geheimdienst FSB festgenommen. Die Behörden werfen ihm Spionage im Auftrag der US-Regierung vor. Bei einer Verurteilung drohen dem 32-Jährigen bis zu 20 Jahre Haft.

Ukraine-News: Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Krieg

Update vom 27. April, 14.47 Uhr: Erneut hat Russland binnen 24 Stunden etwa 500 Soldaten verloren, entweder, weil sie in den Gefechten getötet oder verwundet wurden. Das geht aus den jüngsten Zahlen des ukrainischen Generalstabs hervor, die sich allerdings nicht unabhängig prüfen lassen. Eine Auswahl der Angaben:

Soldaten: bislang insgesamt etwa 188.920 (+510)

bislang insgesamt etwa 188.920 (+510) Panzer: 3694 (+2)

3694 (+2) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7178 (+16)

7178 (+16) Artilleriesysteme: 2887 (+10)

2887 (+10) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2461 (+21)

2461 (+21) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5805 (+13)

5805 (+13) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 27. April. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-News: Schwedens Ex-Premier zerlegt DeSantis‘ Aussage zum Ukraine-Krieg

Update vom 27. April, 13.55 Uhr: Ron DeSantis hatte vergangenen Monat erklärt, es sei kein „zentrales nationales Interesse“ der USA, in Form von Militär-Hilfen weiter in einen „territorialen Konflikt“ zwischen Russland und der Ukraine verwickelt zu werden. Das twitterte zumindest der konservative TV-Moderator Tucker Carlson. Carl Bildt, Ex-Premier von Schweden, nahm diese Einschätzung in einem Gastbeitrag für den Kyiv Independent nun unter die Lupe. Bildt störte vor allem die Formulierung „territorialer Konflikt“.

„Mit historischen Parallelen sollte man natürlich immer vorsichtig sein“, schrieb Bildt, „aber die Ähnlichkeiten zwischen Hitler im Jahr 1939 und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin heute sind offensichtlich. Wo Hitler seine Besorgnis um Deutschsprachige in Danzig zum Ausdruck brachte, tut Putin dasselbe für Russischsprachige im Donbass. In beiden Fällen lässt sich niemand täuschen.“

Putin hatte den Einmarsch in die Ukraine auch damit begründet, einem Schlag der ukrainischen Streitkräfte gegen die russischsprachige Bevölkerung im Donbass zuvorkommen zu wollen. DeSantis ist möglicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner.

Ukraine-News: Putin-Truppen behaupten Gepard-Abschuss

Update vom 27. April, 12.06 Uhr: Die russische Armee hat offenbar einen der Gepard-Panzer, die Deutschland der Ukraine zur Verfügung gestellt hat, in der Region Cherson durch einen Bombenangriff zerstört. Außerdem hätten die russischen Truppen vier ukrainische S-300-Raketenwerfer vernichtet, heißt es in einer Meldung der russischen Nachrichtenagentur Tass. 14 ukrainische Soldaten seien dabei getötet und zehn weitere verwundet worden, teilte ein Sprecher des Rettungsdienstes mit.

Update vom 27. April, 11.11 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat vor zu hohen Erwartungen im In- und Ausland an die geplante Frühjahrsoffensive gewarnt. „Sie sind definitiv überhöht, alle möchten den nächsten Sieg“, sagte er in einem Interview für die Nachrichtenagentur RBK-Ukrajina.

Resnikow erinnerte daran, dass anfänglich nur gehofft wurde, dass das Land irgendwie überlebt. „Doch als die Streitkräfte der Ukraine Erfolge zeigten, begannen alle an den Sieg zu glauben“, führte der Minister aus.

Ukraine-News: Schwerste Raketenangriffe seit Monaten in Südukraine - Sechs Tote

Update vom 27. April, 10.23 Uhr: Russland hat die schwersten Raketenangriffe seit langem auf die Südukraine gestartet. Mindestens sechs Menschen wurden dabei offenbar getötet und mehr als 20 Personen verletzt. Wie die ukrainischen Behörden melden, schlugen in der Stadt Mykolajiw vier Raketen vom Typ Kalibr ein. Dabei kam ein Mensch ums Leben, 23 weitere wurden verletzt.

In den Gebieten Saporischschja und Donezk sind nach Angaben der Ukraine bei russischen Angriffen am Mittwoch (26. April) fünf Menschen getötet und vier weitere verletzt worden.

Update vom 27. April, 10.11 Uhr: Die russische Armee hat offenbar drei Angriffe der ukrainischen Armee im Bereich Saporischschja abgewehrt. Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldet, hätten Soldaten der russischen Flugabwehr drei Attacken durch Mehrfachraketenwerfer HIMARS, die der Ukraine von den USA geliefert wurden, verhindert und dabei neun Raketen zerstört. Die Angaben lassen sich nicht offiziell prüfen.

Ukraine-News: Russland baut Verteidigungsanlagen auf AKW-Dach

Update vom 27. April, 9.49 Uhr: Gibt es bald Kämpfe um das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine? Nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten bereiten sich die russischen Besatzungskräfte darauf vor. Auf Satellitenbildern sei zu sehen, dass auf den Dächern der Reaktoren teilweise Verteidigungsstellungen mit Sandsäcken geschaffen wurden, hieß es im täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London.

„Russland hat diese Stellungen wahrscheinlich errichtet, weil es zunehmend besorgt ist über die Aussicht auf eine große ukrainische Offensive“, hieß es in der Mitteilung. Das Risiko von Schäden an dem Sicherheitssystem des Atomkraftwerks steige, sollten dort Kämpfe stattfinden. Katastrophale Schäden an den Reaktoren seien aber in den meisten plausiblen Szenarien mit Infanterie-Waffen unwahrscheinlich, da die Gebäudestrukturen sehr gut bewehrt seien.

Update vom 27. April, 7:32 Uhr: Die italienische Tageszeitung La Repubblica trauert um ihren Berichterstatter im Ukraine-Krieg: Russische Scharfschützen sollen den ukrainischen Reporter Bogdan Bitik erschossen haben. Der Journalist war den Angaben zufolge zusammen mit dem Korrespondenten Corrado Zunino unter Beschuss geraten. Beide seien in den Außenbezirken von Cherson „Opfer eines Hinterhalts“ geworden, teilte das Blatt mit. Während Zunino verletzt und gerettet werden konnte, sei Bitik an seinen Verletzungen gestorben. Er hinterlässt eine Frau und einen Sohn.

Zerstörung von Mariupol: Kartenmaterial aus Ukraine-Krieg dokumentiert Ausmaß

Update vom 27. April, 6:40 Uhr: Einst war sie ein Wirtschaftszentrum, jetzt sind 90 Prozent der Stadt kaputt: Neue Satellitenbilder zeigen das Ausmaß der Zerstörung von Mariupol im Ukraine-Krieg. So hat der Onlinedienstleister Google Maps sein Kartenmaterial aktualisiert. Die neuen Aufnahmen zeigen unter anderem neue Massengräber, das bombardierte Theater, in dem sich Zivilisten tagelang verschanzt hatten, oder auch das ausradierte Stahlwerk. Unbestätigten Angaben zufolge starben bei den Gefechten am Asowschen Meer mehr als 20.000 Menschen.

Ukraine-News: Wagner-Boss Prigoschin rechnet mit baldiger Gegenoffensive

Update vom 27. April, 5.46 Uhr: Jewgeni Prigoschin, der Anführer der Privatarmee Gruppe Wagner, rechnet mit einem zeitnahen Beginn der Gegenoffensive durch die ukrainischen Streitkräfte. „Heute marschieren bereits gut ausgebildete feindliche Einheiten in Bachmut ein. Eine Gegenoffensive der Ukrainer ist unvermeidlich“, sagt Prigoschin in einer Videobotschaft. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Prigoschin, der auch als „Putins Koch“ bekannt ist, kündigte bedingungslose Gegenwehr durch die Wagner-Söldner an. Seine Truppen werden die ukrainische Armee am Vorrücken hindern und sie „zermalmen“, sagte Prigoschin weiter.

Ukraine-News: Putin entkommt offenbar Attentat

Update vom 26. April, 21.20 Uhr: Laut Medienberichten soll ein Attentat auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin gescheitert sein. Demzufolge soll der ukrainische Geheimdienst mithilfe einer mit Sprengstoff besetzten UJ-22-Drohne versucht haben, einen Industriepark bei Moskau zu attackieren, in dem sie Putin erwarteten. Das unbemannte Flugobjekt stürzte jedoch rund 20 Kilometer vor dem Zielort ab.

Inzwischen ist auch ein Bekennerschreiben aufgetaucht, in dem sich der ukrainische Aktivist Jurij Romanenko für das mutmaßliche Attentat verantwortlich erklärt. „Putin, wir kommen dir immer näher“, schrieb Romanenko, dem enge Verbindungen zum ukrainischen Geheimdienst nachgesagt werden.

Ukraine-Krieg: Russischer Kampfjet offenbar bei Übung abgestürzt

Update vom 26. April, 20.30 Uhr: In Russland kam es offenbar zum Absturz eines Militär-Jets. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete, stürzte ein MiG-31-Kampfjet in der Region Murmansk bei einem Trainingseinsatz ab. Das Flugzeug habe Feuer gefangen und sei dann in einer unbesiedelten Region in einen Fluss gestürzt. Die Piloten haben sich retten können, so die Agentur unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

Ukraine-News: Verteidiger wehren sich gegen Einkesslung von Bachmut

Update vom 26. April, 10.17 Uhr: Die ukrainischen Verteidiger der Stadt Bachmut im Osten des Landes wehren sich nach britischer Einschätzung weiter erbittert gegen eine Einkesselung durch russische Truppen. Die Ukraine versuche, die Kontrolle über die wichtigste Versorgungsroute der Truppen in Bachmut, die Straße 0506, zu behalten, teilte das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Geheimdienst-Update am Mittwoch mit.

Dabei gebe es Gefechte vor allem in der Nähe des Dorfs Chromowe westlich der Stadt. „Die anderen Nachschuboptionen der Ukraine nach Bachmut werden wahrscheinlich durch schlammige Bedingungen auf unbefestigten Strecken erschwert.“ Im Westen der Stadt, die seit mehr als elf Monaten von russischen Kräften attackiert werde, tobe weiterhin ein erbitterter Nahkampf, hieß es weiter.

Erstmeldung vom 26. April:

Kiew – Der ukrainische Generalstab hat am Mittwochmorgen (26. April) Zahlen zu den jüngsten Verlusten der russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Innerhalb von 24 Stunden sollen demnach 640 russische Soldaten im Krieg gegen die Ukraine gefallen sein. Das verkündete der Generalstab in einem Beitrag auf Facebook. Zusätzlich hätten die Streitkräfte des Kremls unter anderem vier Panzern und 14 Artilleriesysteme verloren, hieß es. Die Angaben des Generalstabs lassen sich in der aktuellen Situation nicht unabhängig überprüfen. Die Daten im Überblick:

Die ukrainische Militärführung veröffentlicht täglich neue Zahlen zu den Verlusten der russischen Armee im Krieg. Das russische Verteidigungsministerium kommentiert die veröffentlichten Statistiken in der Regel nicht, das ist auch im aktuellen Fall so.

Selenskyj fordert „neue Nürnberger Prozesse“ für Russland im Ukraine-Krieg

Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyj, erklärte derweil am Mittwochmorgen über seinen Telegram-Kanal, dass sich niemand sichern fühlen könne, bis Russland besiegt sei. Selenskyj forderte nach einem möglichen Kriegsende „neue Nürnberger Prozesse“ für die Verantwortlichen im Kreml. „Russland muss verlieren. Die Welt kann kein anderes Ziel haben“, erklärte das ukrainische Staatsoberhaupt weiter. (fd)