US-Geheimdienst sicher: Ukraine verfehlt wichtiges Ziel im Krieg mit Russland

Von: Sandra Kathe

Die ukrainische Gegenoffensive geht mit hohen Verlusten auf beiden Seiten einher. Auch wenn es Erfolgsmeldungen gibt, steht die Ukraine vor Problemen.

Kiew/Washington – Auch wenn ukrainischen Truppen in ihrer Gegenoffensive jüngst die Befreiung einiger weiterer Gebiete gelungen ist, geht die Militäroperation, die die Befreiung von Russland besetzter Gebiete zum Ziel hat, nur langsam voran. Nach einem Bericht der US-Zeitung Washington Post sind einige der erklärten Kriegsziele der Ukraine sogar in weiter Ferne.

Dazu zitiert die Zeitung einen aktuellen US-amerikanischen Geheimdienstbericht, der besagt, dass es nahezu unmöglich für ukrainische Truppen sei, die ukrainische Stadt Melitopol, die unweit des Asowschen Meeres liegt und als wichtiger Übergang zur von Russland besetzten Krim gilt, bis Jahresende zu erreichen. Die Befreiung der Stadt war laut des Berichts eines der Hauptziele des Militärs der Ukraine für das Jahr 2023.

Nach der Einschätzung eines US-Generals kam der langsame Fortschritt der Gegenoffensive der Ukraine wenig überraschend. (Symbolfoto) © Nicolas Cleuet/imago-images.de

Befreiung von Melitopol: US-Geheimdienst bezweifelt baldige Erreichbarkeit der Stadt

Begründet wird die Geheimdienstprognose damit, dass das russische Militär bei der Verteidigung seiner besetzten Gebiete bislang erstaunliche Leistungsfähigkeit bewiesen hat. Noch dazu gebe es gerade in der südlichen Region Saporischschja, zu der Melitopol zählt, eine große Menge an Minen und Schützengräben. Aktuell verlaufe die Kriegsfront noch gut 80 Kilometer weiter nördlich, unweit der Ortschaft Robotyne. Doch es gibt auch noch weitere Gründe, warum die Gegenoffensive in Richtung Melitopol stockt.

So zitiert die Washington Post etwa den Militärexperten Rob Lee von der US-amerikanischen Denkfabrik Foreign Policy Research Institute mit Sitz in Philadelphia. Gerade in Richtung Melitopol hätte Russland nach Erkenntnissen von Geheimdiensten „drei große Verteidigungslinien und dahinter eigens befestigte Städte“. Darum genüge es für die Ukraine nicht, nur eine oder zwei dieser Verteidigungslinien zu durchbrechen. Zudem sei nach den Verteidigungslinien immer noch eine große Menge Militärpersonal vonnöten um die Melitopol vorgelagerten Städte, etwa Tokmak, zu befreien.

Kriegsfront in Saporischschja: Blutige Kämpfe und Verluste auf beiden Seiten

Während kritische Stimmen im Parlament bereits der US-Regierung und den zögerlichen Waffenlieferungen des Westens die Schuld an der langsamen Entwicklung geben, sei diese nach Einschätzung des US-Generalstabsvorsitzenden Mark A. Milley jedoch absehbar gewesen. „Ich hatte das schon vor Monaten gesagt: Diese Offensive wird lang, sie wird blutig und sie wird langsam“, zitiert die Washington Post aus einem Interview. Das erschwere jedoch nicht nur für die Ukrainer die Lage: „Die Russen sind in keinem guten Zustand“, so Milley: „Sie haben viele Leute verloren, ihre Moral ist alles andere als gut.“

Für die Ukraine gilt die schon zu Beginn des Ukraine-Kriegs besetzte Stadt Melitopol vor allem deswegen als bedeutsam, weil hier wichtige Transportrouten zusammenlaufen, vor allem auch in und aus Richtung der besetzten Halbinsel Krim. Auch viele besetzte Gebiete in den Regionen Saporischschja und Cherson werden laut Washington Post über die hier verlaufenden Hauptstraßen versorgt. (saka)