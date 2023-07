Bislang keine Belege für geplante Sprengung von AKW Saporischschja

Von: Stefan Krieger

Teilen

Die Lage am Schwarzen Meer spitzt sich weiter zu. Russland muss hohe Verluste hinnehmen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

US-Regierung warnt: Russland könnte Ukraine Angriffe auf zivile Schiffe vorwerfen

Aktuelle Zahlen aus dem Ukraine-Krieg : Kiew meldet hohe Verluste Russlands

aus dem : Kiew meldet hohe Verluste Russlands Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 21. Juli, 5.15 Uhr: Die US-Regierung warnte zudem erneut davor, dass Russland seine Angriffe nach dem Ausstieg aus dem internationalen Getreideabkommen auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer ausweiten und diese dann der Ukraine zur Last legen könnte. „Unsere Informationen weisen darauf hin, dass Russland weitere Seeminen in den Zufahrten zu ukrainischen Häfen gelegt hat“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. „Und gestern haben wir beobachtet, dass Russland ein Video der Entdeckung und Detonation einer - wie sie behaupteten - ukrainischen Seemine veröffentlicht hat.“ Es sei möglich, dass dieses Video ein „Vorbote“ für einen Angriff unter falscher Flagge sein könnte.

Warten auf Zugang zu Dächern von AKW Saporischschja

Kiew – Experten der Internationalen Atomenergiebehörde warten weiterhin auf Zugang zu den Dächern des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja. Die Spezialisten hätten Anfang der Woche weitere Inspektionen der Anlage vorgenommen, dabei aber bisher keine sichtbaren Anzeichen von Sprengstoff oder Minen entdeckt, sagte IAEA-Direktor Rafael Grossi laut einem Bericht der Behörde vom Donnerstag. Die IAEA verlange aber weiterhin Zugang zu den Dächern der Reaktoren und ihrer Turbinenhallen, so Grossi.

Ein russischer Soldat bewacht einen Bereich des besetzten AKW Saporischschja im Südosten der Ukraine. © dpa

Der Chef der russischen Atombehörde Rosatom, Alexej Lichatschow, hatte vor gut einer Woche Vorwürfe einer angeblich von Moskau geplanten Sprengung des Atomkraftwerks Saporischschja zurückgewiesen.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Aktuelle Zahlen aus dem Ukraine-Krieg: Kiew meldet hohe Verluste Russlands

Russland muss im Ukraine-Krieg weiter hohe Verluste hinnehmen. Laut Angaben der Ukraine sollen mittlerweile mehr als 240.000 russische Soldaten gefallen und etwa 4100 Panzer vernichtet worden sein. Diese aktuellen Angaben der ukrainischen Militärführung lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Soldaten : 240.010 (+530 zum Vortag)

: 240.010 (+530 zum Vortag) Panzer : 4129 (+6)

: 4129 (+6) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8065 (+6)

: 8065 (+6) Artilleriesysteme : 4592 (+19)

: 4592 (+19) Mehrfach-Raketenwerfersysteme : 692 (+3)

: 692 (+3) Fahrzeuge und Tanklaster : 7134 (+29)

: 7134 (+29) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 3918 (+33)

: 3918 (+33) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 20. Juli 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien sind bisher im Ukraine-Krieg mindestens 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das habe eine Datenanalyse ergeben, die sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit im vergangenen Jahr stützt, berichtete das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza Anfang Juli. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

Ukrainischer Kulturminister tritt zurück

Nach Unmut über den Umgang mit staatlichen Geldern hat der ukrainische Kulturminister Olexander Tkatschenko seinen Rücktritt eingereicht. Es habe „eine Welle von Missverständnissen über die Bedeutung der Kultur in Kriegszeiten“ gegeben, führte Tkatschenko am späten Donnerstagabend bei Telegram als Erklärung für seinen Schritt an. Danach habe ihn eine Aussage des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu diesem Thema überrascht.

Selenskyj hatte in seiner abendlichen Videoansprache am Donnerstag gesagt, er habe Regierungschef Denys Schmyhal gebeten, eine Ersetzung Tkatschenkos in Betracht zu ziehen.

Selenskyj fordert Begrenzung bei nicht militärischen Ausgaben

Der ukrainische Präsident fordert seine Regierung auf, die Ausgaben in Kriegszeiten zu begrenzen. „In einer Kriegszeit wie dieser sollte das Maximum an staatlicher Aufmerksamkeit und damit an staatlichen Ressourcen in die Verteidigung fließen“, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Er drängt, alternative Finanzierungsmöglichkeiten für wirklich notwendige Projekte zu finden. „Dies gilt für verschiedene Bereiche, auch für die Kultur. Museen, Kulturzentren, Fernsehserien sind wichtig, aber wir haben andere Prioritäten“. (Mit Agenturmaterial)