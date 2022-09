Gegenoffensive der Ukraine: Selenskyj fordert Tempo – Neue Details zum Massengrab bei Isjum

Von: Franziska Schwarz

Aufnahme vom 19. September: Forensiker am Massengrab bei Isjum © Sergey Bobok/AFP

Die Ukrainer erobern im Osten ihr Land zurück. Selenskyj mahnt jedoch schnelles Handeln an. Der News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg.

Kiew - Die Gegenoffensive der Ukraine scheint weiterhin voranzugehen. Nach der Beratung mit seinen Militärs sagte Wolodymyr Selenskyj nun, die ukrainischen Kräfte hätten die Lage in den befreiten Gebieten bei Charkiw im Osten fest im Griff. Er dankte einzelnen Brigaden der Armee, aber auch dem Geheimdienst SBU, dessen Führung er im Juli ausgetauscht hatte. Mittlerweile trage der SBU Sorge dafür, „dass die Besatzer sich nirgends auf ukrainischem Boden halten können“.

Russische Besatzer im Ukraine-Krieg: Selenskyj drängt bei Befreiung zur Eile

Zugleich mahnte der ukrainische Präsident schnelles Handeln an: Tempo sei wichtig bei der Stabilisierung der befreiten Regionen, bei der Normalisierung des Lebens dort und beim Vorrücken der Truppen von Kremlchef Wladimir Putin. Die Unterstützung aus dem Ausland müsse ebenfalls mit diesem Tempo mithalten, forderte er. Der ukrainische Generalstab teilte mit, russische Truppen hätten am 19. September zivile Objekte in 24 Orten beschossen.

Massengrab bei Isjum: Die meisten der Toten laut Kiew offenbar Zivilisten

Am Vortag hatte die ukrainische Seite gemeldet, dass die meisten der Toten im Massengrab bei Isjum offenbar Zivilisten waren. Unter den bislang 146 Leichen seien zwei Kinder gewesen, teilte Charkiw-Gouverneur Oleh Syniehubow mit. Vorherigen Berichten zufolge weisen viele Leichen offenbar „Anzeichen eines gewaltsamen Todes“ auf. Derzeit laufen gerichtsmedizinische Untersuchungen, um die Todesursachen zu ermitteln.



Schläge gegen zivile Ziele gehören aber womöglich zur neuen Kriegstaktik Russlands, wie der britische Geheimdienst und das US-Militär vermuten. Der Kreml bezeichnet Kiews Vorwürfe zu Kriegsverbrechen als „Lüge“. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. (dpa/AFP/frs)