Aus für Kadyrow? „Bluthund“ muss „erst Putin fragen“ – Neue Sorgen am AKW Saporischschja

Von: Franziska Schwarz

Teilen

„Putins Bluthund“ Ramsan Kadyrow (Aufnahme vom März 2022) © Yelena Afonina/Itar-Tass/Imago

Soldaten aus Tschetschenien sind laut Kiew besonders brutal - und Ramsan Kadyrow bleibt nun wohl Machthaber des Landes. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Überblick vom 6. September: Kiew/Moskau - Die Lage am AKW Saporischschja bleibt unsicher. Der Betreiber Enerhoatom trat nun Befürchtungen entgegen, die Kontrolle über die Strahlung im Kernkraftwerk sei verlorengegangen. Es seien nur wegen eines Internetausfalls früher am Tag kurze Zeit keine Messdaten zur Strahlung übermittelt worden.

Saporischschja außer Betrieb: Selenskyj beschuldigt Russland für Schäden am AKW

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj führte den Schaden an dem AKW auf Beschuss durch russische Truppen zurück. „Russland interessiert sich nur dafür, dass die Situation möglichst lange möglichst schlimm bleibt“, sagte er an Montag (5. September) in seiner abendlichen Videoansprache. Für den Einschlag von Artilleriegeschossen am AKW machen sich Russland und die Ukraine gegenseitig verantwortlich. Ihre Angaben lassen sich in aller Regel kaum unabhängig überprüfen.

„Putins Bluthund“ im Ukraine-Krieg: Kadyrow ändert „Urlaubs“-Pläne

Im Ukraine-Krieg zieht unterdessen „Putins Bluthund“, wie er auch genannt wird, die Aufmerksamkeit auf sich. Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hatte erst am Wochenende einen „langen und unbefristeten“ Urlaub angekündigt. Nun teilte er laut der russischen Staatsagentur Tass in sozialen Netzwerken eine 180-Grad-Wende mit.

„Ich kann nur gehen, wenn ich das Volk und den Präsidenten Russlands frage. Wir werden die Gespräche über einen unbefristeten Urlaub auf ein anderes Mal verschieben“, schrieb Kadyrow laut der Übersetzung des tschechischen Nachrichtenportals Novinky.cz. Die Ukraine wirft den tschetschenischen Einheiten eine besondere Brutalität in dem russischen Angriffskrieg vor. Kadyrows Truppen in der Ukraine begründen ihre Teilnahme am Angriffskrieg oft mit der „Verteidigung des Islam“.

Putin über „Bluthund“ Kadyrow: „Er bleibt weiter Machthaber“

Zu Kadyrows „Urlaubs“-Plänen ließ Kremlchef Wladimir Putin laut Tass über seinen Sprecher Dmitri Peskow mitteilen, diese hätten sich bislang „in noch keiner Weise verwirklicht, daher gehe man davon aus, dass er weiter Führer Tschetscheniens bleibt“.

Wladimir Putin: Die politische Karriere des russischen Staatschefs in Bildern Fotostrecke ansehen

Auch bei dem Treffen des türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und vergangenen Monat in Sotschi soll Kadyrow dabei gewesen sein. Tschetschenien ist aktuell eine russische Teilrepublik; Moskau führte dort nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bereits zwei Kriege. (frs mit dpa-Material)