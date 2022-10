„Sanfterer“ Putin? Erdogan überrascht mit Einschätzung – Kreml-Botschafter äußert sich zu Atom-Sorgen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Laut Sprecher Peskow ist Wladimir Putin „immer“ offen für Verhandlungen. Erdogan verspricht indes „Telefondiplomatie“ im Ukraine-Krieg. Der News-Ticker.

Erdogan als Vermittler : Laut dem türkischen Staatschef zeigt sich Putin nun „sanfter“ zu Verhandlungen.

als : Laut dem türkischen Staatschef zeigt sich Putin nun „sanfter“ zu Verhandlungen. Kreml äußert sich zu Verhandlungen : Laut Peskow ist Putin immer noch „offen“ für Gespräche.

äußert sich zu : Laut Peskow ist Putin immer noch „offen“ für Gespräche. Dieser News-Ticker zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 21. Oktober, 13.05 Uhr: Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, hat sich zu Sorgen vor einem möglichen Atomschlag Russlands geäußert. „Wir, russische Diplomaten, russische Politiker tun alles, um einen Atomkrieg zu verhindern“, erklärte Antonow laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass im Sender Rossija-24.

Ein Atomkrieg dürfe nicht stattfinden und ein solcher Krieg werde keine Gewinner hervorbringen, unterstrich Antonow. Diese Position sei nicht nur von Kreml-Chef Wladimir Putin, sondern von allen fünf Atommächten der Welt gebilligt worden, erklärte er. Dazu verpflichte man sich nun.

Erdogan als Vermittler — türkischer Staatschef sieht „sanfteren“ Putin

Erstmeldung vom 21. Oktober: Moskau/Ankara — Die schweren Gefechte im Ukraine-Krieg dauern an. Doch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist nach eigenen Angaben „nicht ohne Hoffnung“ für Gespräche zwischen den Kriegsparteien. Der russische Machthaber Wladimir Putin sei nun „viel sanfter, viel offener für Verhandlungen“ eingestellt, betonte Erdogan laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu beim Rückflug aus Aserbaidschan gegenüber Journalisten.

Ukraine-News: Erdogan macht Hoffnung auf Gespräche — und will Putin-Selenskyj-Treffen

Nach eigenen Angaben will der türkische Staatschef in den nächsten Tagen per „Telefondiplomatie“ Möglichkeiten für neue Initiativen besprechen. Erdogan hat sich im Krieg mehrmals als Vermittler angeboten. Am Donnerstag (20. Oktober) habe er ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geführt und gespürt, „dass auch er diese Sache überwinden will“.

Der Wunsch der Türkei sei es unter anderem, die beiden Staatschefs zusammenzubringen. In Verbindung damit äußerte Erdogan seine Hoffnung auf Frieden. Beide Seiten würden „hohe Verluste“ erleiden, sagte er und fügte hinzu: „Ich bin mir sicher, dass es keinen Verlierer im Frieden geben wird.“

Kreml äußert sich zu Verhandlungen — Putin laut Peskow „von Anfang an offen für Verhandlungen“

Unmittelbar nach den Aussagen von Erdogan meldete sich auch der Kreml zu möglichen Verhandlungen. „Putin war tatsächlich von Anfang an immer offen für Verhandlungen“, kommentierte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Worte des türkischen Staatschefs laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Immerhin habe Putin selbst „mehrmals“ darüber gesprochen, so Peskow.

Putins Sprecher behauptete außerdem, der Kreml-Chef habe noch vor der Invasion der Ukraine, die von Moskau als „militärische Sonderoperation“ bezeichnet wird, versucht, Verhandlungen mit der Nato, den USA und der OSZE aufzunehmen. „Putin war offen für Verhandlungen, als der Text des Dokuments tatsächlich zwischen den Verhandlungsführern Russlands und der Ukraine vereinbart wurde“, unterstrich er. Hinsichtlich dieser Bereitschaft habe sich nichts geändert. (bb)