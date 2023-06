Dreier-Gipfel zur Ukraine: Scholz und Duda zu Gast bei Macron

Von: Michelle Brey

Macron, Scholz und Duda treffen sich am Montag in Paris. © Carl Court/dpa/Kay Nietfeld/dpa/NurPhoto/Imago

Deutschland, Frankreich und Polen stecken den weiteren Kurs bei der Unterstützung der Ukraine ab. Zentrales Thema ist der Nato-Gipfel im Juli. Der Ticker.

Paris/Frankfurt - Kanzler Olaf Scholz reist heute nach Frankreich. Der französische Präsident Emmanuel Macron lädt zum Treffen mit dem polnischen Staatschef Andrzej Duda. Geplant ist ein Dreier-Gipfel, auch bekannt als „Weimarer Dreieck“, im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens im Élyséepalast in Paris.

Bei dem Treffen soll es um den Ukraine-Krieg, die weitere Unterstützung für Kiew und die Vorbereitung des für die Ukraine wichtigen Nato-Gipfels im Juli gehen, wie es in Berlin hieß. Indes meldete die Ukraine erste Erfolge der Gegenoffensive.

Ukraine-News: Dreier-Gipfel in Paris - Worüber Scholz, Macron und Duda beraten

Zuerst werde Macron mit dem polnischen Präsidenten zusammentreffen, teilte der Élysée mit. Nach der Ankunft von Olaf Scholz würden die Beratungen dann zu dritt fortgesetzt. Absehbar werde es um die militärische Unterstützung der Ukraine für eine erfolgreiche Gegenoffensive gehen sowie um humanitäre Hilfe, insbesondere nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms, die schwere Folgen für Mensch und Umwelt nach sich zieht. Zehntausende Menschen sind davon betroffen.

Des Weiteren seien Sicherheitsgarantien, die der Ukraine langfristig gewährt werden können, um ihre Souveränität und territoriale Integrität zu schützen, Gesprächsthema von Scholz, Macron und Duda. Zentrales Thema sei zudem der Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius am 11. und 12. Juli. Dort will die Ukraine um Präsident Wolodymyr Selenskyj eine konkrete Perspektive auf Aufnahme in das Verteidigungsbündnis bekommen. Wichtige Alliierte bremsen jedoch.

Für die vermutlich noch lange Übergangszeit wird darüber diskutiert, die bestehende Nato-Ukraine-Kommission zu einem neuen Nato-Ukraine-Rat aufzuwerten. Ein solches gemeinsames Beratungsforum wäre ein wichtiger Schritt, um mit der Ukraine auf Augenhöhe Schlüsselfragen der Sicherheit diskutieren zu können. Der neue Nato-Ukraine-Rat gilt als eine Möglichkeit, der Ukraine beim Gipfel in Litauen entgegenzukommen.

„Weimarer Dreieck“ - Hintergrund Die Treffen zwischen Deutschland, Frankreich und Polen werden als „Weimarer Dreieck“ bezeichnet, da das Gesprächsformat im Jahr 1991 in Weimar gegründet wurde. Es diente einst insbesondere der Heranführung Polens und anderer osteuropäischer Staaten an die Europäische Union und an die Nato. Zwischenzeitlich verlor das Format deutlich an Bedeutung. Im Februar 2022 fand erstmals nach vielen Jahren wieder ein Spitzentreffen der drei Länder statt. Zu einem weiteren Dreier-Gipfel kam es am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2023.

Schneller Nato-Beitritt der Ukraine? Selenskyj hofft, Deutschland und USA stellen sich quer

Selenskyj erhofft sich eigentlich eine konkrete Perspektive für einen Nato-Beitritt. Länder wie Deutschland und die USA wollen diese aber bislang nicht geben. Erst kürzlich erteilte Scholz einem schnellen Nato-Beitritt der Ukraine eine Absage.

Als ein Grund gelten Sorgen vor einer unberechenbaren Reaktion Russlands, das mit seinem Krieg gegen die Ukraine einen Nato-Beitritt des Landes zu verhindern versucht. Unterstützung bekommt Selenskyj hingegen von östlichen Bündnisstaaten. (mbr mit dpa)