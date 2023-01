Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Erdoğan spricht mit Putin und Selenskyj

Ukraine soll vom Westen Panzer erhalten - Erdogan fordert „einseitigen Waffenstillstand“ von Putin

Von: Caspar Felix Hoffmann

Frankreich sichert Kiew neue Kampfpanzer zu. Türkeis Präsident Erdogan stellt in einem Telefonat konkrete Forderungen an Putin. Der Newsticker.

+++ 11.00 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte von Wladimir Putin, seine Friedensbemühungen durch einen einseitigen Waffenstillstand zu untermauern. Auf dessen Basis könnten die Konfliktparteien dann eine „Vision für eine faire Lösung“ erarbeiten, sagte Erdogan laut der Nachrichtenagentur Reuters. Putin und Erdogan hatten am Mittwoch telefoniert.

Update vom 5. Januar, 08.55 Uhr: Frankreich will der Ukraine für Kampf gegen Russland nun auch „leichte Kampfpanzer“ liefern. Das habe der französische Präsident Emmanuel Macron seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj versichert, gab die französische Regierung bekannt. Konkret geht es um den Spähpanzer AMX-10 RC. Wie viele Modelle die Ukraine geliefert bekommen wird, ist bislang nicht klar. Laut der französischen Regierung seien es die ersten Kampfpanzer, die aus dem Westen an Kiew geliefert werden würden.

Frankreich will der Ukraine den Radpanzer AMX-10 RC für den Kampf gegen Russland zur Verfügung stellen. (Archivbild) © EMMANUEL DUNAND/AFP

Baerbock ruft zu Solidarität mit Ukraine im Kampf gegen Russland auf

+++ 20.20 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat Europa und den Westen aufgerufen, auch 2023 eng und solidarisch an der Seite der Ukraine zu stehen. Angesichts der russischen Aggression liege die stärkste Reaktion in der gemeinsamen Antwort der Partner, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch (4. Januar) bei einer Konferenz in Lissabon. Der größte Wunsch für das neue Jahr sei Frieden in 2023.

Zugleich kritisierte Baerbock die russischen Angriffe auf die Ukraine über die Feiertage scharf. Jetzt sei nicht die Zeit für theoretische Fragen. Angesichts der Zeitenwende müssten sich alle Partner zusammensetzen, um zu sehen, wie man die Probleme gemeinsam lösen könne. Bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten sprach sich die Ministerin für pragmatische Lösungen aus.

Russischer Diplomat: Nordkorea „unterstützt entschieden“ den Ukraine-Krieg

+++ 17.30 Uhr: Ein hochrangiger russischer Diplomat hat Nordkorea dafür gelobt, dass es Moskaus Invasion in der Ukraine, die in der internationalen Gemeinschaft nur wenige Befürworter gefunden hat, „entschlossen“ unterstützt. Der stellvertretende russische Außenminister Andrej Rudenko sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, dass die Unterstützung Pjöngjangs für den Angriff des Kremls auf sein Nachbarland zur weiteren Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern beitragen wird. „Nordkorea gehörte zu den Ländern, die die Entscheidung der Russischen Föderation, eine militärische Spezialoperation in der Ukraine durchzuführen, nachdrücklich unterstützt haben, auch bei den Vereinten Nationen“, sagte Rudenko.

Gemeinsamer Beschluss: Russland und China wollen stärker zusammenarbeiten

Update vom 4. Januar, 16.05 Uhr: China und Russland haben einen gemeinsamen Beschluss gefasst, ihre Zusammenarbeit im neuen Jahr zu verstärken. Der chinesische Präsident Xi Jinping sprach Ende vergangenen Monats mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Während Xi die „objektive und gerechte“ Haltung Chinas zu Russlands Krieg in der Ukraine betonte – einen Krieg, den Peking weder verurteilt noch unterstützt –, bekräftigten beide Führer ihren Wunsch, die Beziehungen bis 2023 weiter auszubauen. Putin seinerseits lud Xi auch zu einem Besuch nach Moskau im Frühjahr ein.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums erklärte am Dienstag (3. Januar) gegenüber Reportern auf die Frage, ob solche Pläne bereits in die Wege geleitet worden seien, dass „China und Russland als strategische Partner verpflichtet sind, eine neue Art von Beziehungen aufzubauen, die sich durch gegenseitigen Respekt und eine Zusammenarbeit auszeichnen, von der beide Seiten profitieren“.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Erdoğan spricht mit Putin und Selenskyj

Erstmeldung vom Mittwoch, 4. Januar: Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will mit seinen ukrainischen und russischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin telefonieren. Dies kündigte Ibrahim Kalin, ein Berater des türkischen Präsidenten, am Dienstag (3. Januar) im türkischen Fernsehen an.

Kalin machte keine weiteren Angaben dazu, worüber Erdoğan sprechen will. Russische Medien hatten bereits über die Pläne für das Telefongespräch zwischen den Präsidenten der Türkei und Russlands berichtet. Erdoğan hatte zuletzt am 11. Dezember mit Selenskyj gesprochen, als sie über die humanitäre Hilfe der Türkei für die Ukraine, die Situation im Kernkraftwerk Saporischschja und einen Frieden diskutierten.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Die Türkei sieht sich in der Rolle eines Vermittlers

Die Türkei hat sich seit Beginn der Invasion geweigert, Sanktionen gegen die Russische Föderation zu verhängen, und erklärt, ihre Rolle sei die eines Vermittlers zwischen den beiden Konfliktparteien. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sagte Anfang Dezember, Ankara erwarte bis zum Frühjahr 2023 ein „klareres Bild“ über einen möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg oder eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. (cas)