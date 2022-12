Folterkammern für Kinder in Charkiw und Cherson entdeckt

Von: Helena Gries, Sebastian Richter, Stefan Krieger

In Kiew wird der Luftalarm ausgelöst. In Charkiw und Cherson wurden Folterkammern für Kinder entdeckt. Der Newsticker zum Ukraine-Krieg.

Explosionen in Kiew: Russland fliegt Drohnenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt.

Russland fliegt Drohnenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Soforthilfe aus Paris: Finanzielle Unterstützung soll die Ukraine über den Winter bringen.

Finanzielle Unterstützung soll die Ukraine über den Winter bringen. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 16.22 Uhr: 20 Prozent der Ukrainer:innen haben ihr Land seit Kriegsbeginn im Februar verlassen – also beinahe acht Millionen Menschen. Das gab Dmytro Lubinets, Menschenrechtsbeauftragter des ukrainischen Parlaments am 14. Dezember. 13 Millionen Menschen leben demnach in Gebieten, in denen schwere Kämpfen wüten oder die von Russland besetzt sind.

+++ 15.52 Uhr: In den Gebieten Charkiw und Cherson sind mutmaßliche Folterkammern für Kinder entdeckt worden. Das berichtet Dmytro Lubinets, Menschenrechtsbeauftragter des ukrainischen Parlaments, am 14. Dezember laut der Website pravda. In den Räumen sollen Kinder gefoltert worden sein, die gegen die dem russischen Militär Widerstand leisteten.

Ukraine-Krieg: Folterkammern für Kinder neuer „Tiefpunkt“

„Wir haben die Folterung von Kindern zum ersten Mal dokumentiert“, so Lubinets. „Ich dachte, dass es nicht möglich ist, nach Bucha und Irpin noch einmal einen Tiefpunkt zu erreichen.“ Lubinets gibt an, selbst zwei Folterkammern in Balaklia in der Region Charkiw gesehen zu haben. In einer separaten Zelle sollen die Kinder festgehalten worden sein, die Menschen vor Ort nannten sie laut Lubinets die „Kinderzelle“.

Weiter erklärte Lubinets, dass die Besatzer den Kindern nur jeden zweiten Tag Wasser gaben, zu essen habe es fast nichts gegeben. Auf die Kinder wurde zudem psychologischer Druck ausgeübt. Ihnen wurde gesagt, dass ihre Eltern sie verlassen hätten und niemals zurückkommen würden. Einer der Insassen soll ein 14 Jahre alter Junge gewesen sein, der Fotos von russischem Gerät gemacht habe. „Dies sind Kinder, die nach Ansicht der Besatzer Widerstand geleistet haben“, fügte Lubinets hinzu.

Ein Puzzle in den Trümmern nach einem Artillerieangriff auf Charkiw. (Archivbild) © IMAGO/Alex Chan Tsz Yuk

News zum Ukraine-Krieg: Russland beschießt weitere Städte mit Raketen

+++ 14.20 Uhr: Aus Cherson werden im Ukraine-Krieg erneut Raketenangriffe gemeldet. Die russischen Streitkräfte sollen dabei ein Gebäude der Regionalverwaltung getroffen haben. Mindestens zwei Stockwerke seien vernichtet worden. Das meldet das Nachrichtenportal Kyiv Independent unter Berufung auf eine Meldung der örtlichen Behörden. Insgesamt sechs Menschen sollen verletzt worden sein.

+++ 12.50 Uhr: In einem weiteren Gefangenenaustausch mit Russland sind 64 ukrainische Soldaten freigekommen. „Es gelang ebenfalls, einen Bürger der USA zu befreien, der unseren Leuten geholfen hat“, schrieb der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, am Mittwoch im Nachrichtendienst Telegram. Dem Koordinationsstab für Gefangene zufolge war der US-Amerikaner in der südukrainischen Großstadt Cherson wegen der „Teilnahme an proukrainischen Versammlungen“ festgenommen worden. Die Soldaten hätten in den Gebieten Donezk und Luhansk gekämpft. Darunter seien Offiziere und einfache Soldaten.

Auf russischer Seite war über den Austausch eines orthodoxen Priesters und die Überführung der Leichen von zwei bei Bachmut getöteter Piloten der Söldnertruppe „Wagner“ berichtet worden. Ob es sich um den gleichen Austausch handelte, blieb zunächst unklar.

Ein Screenshot aus einem Video soll den russischen Raketenangriff auf ein Gebäude der Regionalverwaltung in Cherson zeigen. © imago

News zum Ukraine-Krieg: Russische Armee attackiert Donezk mit S-300-Raketen

+++ 11.55 Uhr: Die russische Armee hat das Zentrum und den Norden der Region Donezk in der Nacht und am Morgen beschossen. Kurakhove wurde mit S-300-Raketen angegriffen, wie Pavlo Kyrylenko, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, auf Telegram postete. Dies berichtet das Nachrichtenportal Ukrinform.

„Es gibt keine Opfer in Richtung Donezk, aber es gibt Zerstörung. Nach Mitternacht griffen die Russen Kurakhove mit S-300 an und beschossen Kurakhivka – zwei Häuser und ein Firmengebäude wurden beschädigt. Maryinka, Krasnohorivka, Novomykhailivka und Heorhiivka standen unter Artilleriebeschuss. In Krasnohorivka wurde ein Haus getroffen“, schrieb Kyrylenko.

+++ 10.50 Uhr: Die russischen Drohnenangriffe auf Kiew und die Region um die ukrainische Hauptstadt am Mittwoch (14. Dezember) haben nach Angaben des nationalen Stromnetzbetreibers Ukrenergo keine Energieanlagen beschädigt. „Dank der hervorragenden Arbeit der Luftverteidigungskräfte wurden die Energieinfrastrukturanlagen [am Mittwoch] nicht beschädigt – alle 13 Drohnen wurden abgeschossen“, teilte Ukrenergo über die Nachrichten-App Telegram mit.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Kriegsstrategie wird intern deutlich kritisiert

+++ 9.30 Uhr: Unstimmigkeiten über die Art der russischen Kriegsführung in der Ukraine sollen nach Einschätzung britischer Geheimdienste bis in die Führungsebene des Militärs reichen. Kürzliche Kommentare des russischen Ex-Geheimdienstoffiziers und ehemaligen Separatistenführers Igor Girkin seien ein Zeichen für die angespannte Debatte, hieß es am Mittwoch (14. Dezember) im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums.

Girkin, der unter anderem für den Abschuss eines Passagierflugzeugs über dem Donbass verantwortlich gemacht wird, habe nach eigenen Angaben freiwillig zwei Monate lang in einem Bataillon an der Front in der Ukraine verbracht, hieß es von den Briten. Danach habe er Moskau eine „Krise in der strategischen Planung“ bescheinigt. Außerdem habe er den derzeitigen Fokus des Kremls auf den Aufbau von Verteidigungsstellungen verspottet und deren Nutzen infrage gestellt.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainischer Außenminister erwartet russische Offensive

+++ 9.05 Uhr Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba erwartet nach eigenen Worten eine neue russische Großoffensive im Januar oder Februar. „Ich denke, dass Russland seine Fähigkeit zu einer großen Offensive wahrscheinlich Ende Januar oder Anfang Februar wiederhergestellt haben wird - sie werden es versuchen und wir werden versuchen, es zu verhindern“, sagte er am Dienstagabend (13. Dezember) bei einem Gespräch mit Pressevertretern in Kiew. Die Ukraine werde alles unternehmen, um diese Pläne der russischen Militärs zu durchkreuzen.

+++ 8.05 Uhr: Bei dem Angriff auf die ukrainische Hauptstadt am Mittwochmorgen hat das ukrainische Militär elf russische Shahed-Drohnen über Kiew und dem Oblast Kiew abgeschossen. Trümmer der Drohnen sollen zwei Verwaltungsgebäude im Bezirk Shevchenkivskyi beschädigt haben, heißt es in Berichten des Nachrichtenportals Kyiv Independent mit Bezug auf die Militärverwaltung der Stadt Kiew. Der Luftalarm in der Region sei immer noch aktiv.

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen nach russischen Drohnenangriffen in Kiew

Erstmeldung vom Mittwoch, 14. Dezember 2022, 6.55 Uhr: Kiew – In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es am Mittwochmorgen (14. Dezember) mehrere Explosionen gegeben. Dies bestätigte Bürgermeister Vitali Klitschko im Nachrichtendienst Telegram, ohne Details zu nennen. Russlands Streitkräfte sollen ukrainischen Medienberichten zufolge Drohnenangriffe auf die Drei-Millionen-Metropole und deren Umgebung geflogen haben.

Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilten die Behörden mit. Luftalarm soll es in der Hauptstadt, dem umgebenden Gebiet und in Schytomyr und Winnyzja gegeben haben. Über mögliche Schäden und Opfer ist bislang nichts bekannt.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj will Stromnetz wieder aufbauen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich unterdessen für die bei einer Konferenz in Paris in die Wege geleitete Winter-Soforthilfe für sein Land bedankt. Damit könne unter anderem das schwer beschädigte Stromnetz wiederaufgebaut werden, sagte er am Dienstagabend (13. Dezember).

Die Hilfe solle jedoch nicht nur der Instandsetzung der stark beschädigten Strom- und Wärmeversorgung zugute kommen, sondern auch der Wasserversorgung, dem Transport- und Gesundheitswesen sowie der Versorgung mit Lebensmitteln. Das russische Militär nahm zuletzt die gesamte Energie-Infrastruktur der Ukraine ins Visier, um die Bevölkerung im Winter zu zermürben und die Führung des Landes unter Druck zu setzen.

News zum Ukraine-Krieg: USA will Luftabwehrsysteme an Kiew liefern

Die USA erwägen die Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen an Kiew. Wie der Sender CNN unter Berufung auf nicht namentlich genannte Regierungsquellen berichtete, könnten die Pläne noch diese Woche offiziell gemacht werden. Die von Russland angegriffene Ukraine dringt immer wieder auf eine bessere Flugabwehr. (Redaktion mit Agenturen)