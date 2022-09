Manipulationsvorwürfe überschatten Regionalwahlen in Russland – Truppen ziehen aus Ostukraine ab

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Die Regionalwahlen in Russland stehen bevor. Fachleute gehen aufgrund von Manipulationsvorwürfen davon aus, dass die Kreml-Partei den Sieg holen wird.

Moskau – In Russland steht am Sonntag (11. September) der dritte und letzte Tag von Regional- und Kommunalwahlen an. Dabei sollen in mehr als 80 Regionen Gouverneure, örtliche Parlamente und Stadtteilvertretungen neu bestimmt werden. Das ist damit die erste Abstimmung seit Beginn des Ukraine-Krieges. Insgesamt sollen rund 4700 Wahlen auf unterschiedlicher Ebenen stattfinden. Mehr als 45 Millionen Menschen in der Föderation sind wahlberechtigt, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Überschattet werden die Regionalwahlen in Russland allerdings von Manipulationsvorwürfen. Unabhängige Wahlbeobachter:innen warnten, dass kaum von einer freien politischen Willensbekundung die Rede sein könne. Der Grund: Echte Oppositionelle würden von vornherein ausgeschlossen.

Regionalwahlen in Russland: Fachleute gehen von Sieg der Kreml-Partei aus

Beobachter:innen gehen schon jetzt davon aus, dass die Kreml-Partei „Geeintes Russland“ einen Sieg mit weitem Vorsprung einfahren wird. Politiker:innen, die sich offen gegen den Krieg in der Ukraine positionierten, sind in den vergangenen sechs Monaten immer wieder festgenommen worden. Anfang März hatte Kreml-Chef Wladimir Putin ein Gesetz erlassen, das drakonische Haftstrafen bei „Falschinformationen“ über die russische Armee in der Ukraine vorsieht. Hohe Strafen drohen auch denjenigen, die den Krieg als solchen bezeichnen.

In einem Wahllokal während der Regionalwahlen in Russland. Vom 9. bis 11. September finden in 81 Regionen des Landes Wahlen auf verschiedenen Ebenen statt. © Alexey Suhorukov/imago

Ukraine-Krieg: Russland zieht eigene Truppen aus Ostukraine ab

Währenddessen gerät Russland zunehmend unter Druck. Moskau zieht seine Truppen aus strategisch wichtigen Orten ab, vor allem aus der Region Charkiw. Expert:innen werten dies als Reaktion auf die massive Gegenoffensive der ukrainischen Verteidiger, die auch mithilfe westlicher Waffen Erfolge erzielen konnte. Die russische Armee soll unter anderem aus den Städten Isjum und Balaklija abzogen werden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag (10. Spetember) in Moskau.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Und damit nicht genug. Die Ukraine soll offenbar eine „mehrstufige Offensive“ zur Befreiung der umkämpften Region Donezk starten, berichtete Ukraine Reporter bei Twitter unter Berufung auf russische Medienberichte. In der Nähe der gleichnamigen Stadt im Bereich des Flughafens würde es Kämpfe geben. Zudem sei eine Ansammlung ukrainischer Truppen an mehreren Orten südlich und nördlich der Stadt beobachtet worden.

Zum Schutz der eigenen Soldaten will Kiew erst später offizielle Informationen bekannt geben. „Die Befreiung von Ortschaften, die temporär von den russischen Besatzern im Gebiet Charkiw und im Südabschnitt erobert waren, wird fortgesetzt“, hieß es in einem Bericht des ukrainischen Generalstabs. (kas/dpa)