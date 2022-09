News zum Ukraine-Krieg: Hunderte russische Soldaten in AKW – Selenskyj warnt vor Explosion

Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland durch Mobilmachung? Attentat in Rekrutierungsbüro

Von: Tim Vincent Dicke, Vincent Büssow, Lucas Maier, Jan-Frederik Wendt, Christian Stör, Sarah Neumeyer

Teilen

Russland kann die geplante Mobilmachung militärisch wohl nicht umsetzen. In einem Rekrutierungsbüro kommt es zu einem Attentat: die Lage im News-Ticker.

Gegenoffensive: Kiew meldet weitere Geländegewinne der Ukraine.

Kiew meldet weitere Geländegewinne der Ukraine. Kriegsverbrechen: Die Vereinten Nationen finden Beweise.

Die Vereinten Nationen finden Beweise. Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 09.00 Uhr: In der russischen Stadt Ust-Ilimsk (Oblast Irkutsk) ist es am Montagmorgen zu einer Schießerei in einem Büro für militärische Registrierung und Rekrutierung gekommen. Wie das Nachrichtenportal Nexta mit Verweis auf lokale Medien berichtet, wurde der 25-jährige Schütze bereits festgenommen. Es soll sich um einen jungen Mann aus Ust-Illimsk handeln. Er schoss dem Bericht zufolge auf den Leiter des Wehrersatzamtes. Die Informationen sind nicht unabhängig verifizierbar.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 08.30 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass die russische Armee vor der Herausforderung steht, die eingezogenen Männer kriegsbereit zu machen. Es fehle unter anderem an militärischen Ausbildern, um die Mobilmachung in der geforderten Eile umzusetzen, hieß es in einem Lagebericht. Die minimale Vorbereitung der Soldaten legen demnach weitere hohe Verluste im Ukraine-Krieg nahe. Die genannten Angaben sind nicht auf unabhängige Weise prüfbar.

Update vom Montag, 26. September, 08.00 Uhr: Die USA haben Russland sowohl öffentlich als auch in vertraulichen Gesprächen vor „katastrophalen“ Konsequenzen eines Atomwaffen-Einsatzes in der Ukraine gewarnt. „Wir haben den Russen sehr deutlich öffentlich und auch unter vier Augen gesagt, dass sie das Geschwätz über Atomwaffen sein lassen sollen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken in einem Interview mit den CBS News. Jeder Einsatz von Atomwaffen „hätte natürlich katastrophale Auswirkungen für das Land, das sie einsetzt, aber auch für viele andere“ und die USA hätten Pläne, entsprechend zu reagieren sagte Blinken.

Soldaten im Einsatz. (Archivfoto) © Kostiantyn Liberov/dpa

Am Mittwoch (21. September) hatte Wladimir Putin bei einer Ansprache zur Teilmobilisierung der russischen Streitkräfte indirekt mit dem Einsatz atomarer Waffen gedroht. Russland werde alle „verfügbaren Mittel“ einsetzen, um sein Territorium zu schützen, sagte Putin.

News zum Ukraine-Krieg: Russland will Grenzen schließen

+++ 22.53 Uhr: Russland plant offenbar, seine Grenzen für Männer im Mobilisierungsalter zu schließen. Wie die unabhängige russische Nachrichtenseite Meduza berichtet, soll dies nach Abschluss der Scheinreferenden am Dienstagabend (27. September) geschehen. Die betroffenen Männer sollen daraufhin die Erlaubnis des Militärs benötigen, um Russland verlassen zu können. Zwei anonyme Quellen, die dem Kreml nahestehen, sollen dies bestätigt haben.

Seitdem Wladimir Putin die Teilmobilisierung am Mittwoch (21. September) angekündigt hat, gibt es große Proteste in Russland gegen die Maßnahme sowie Berichte über massenhafte Fluchten wehrfähiger Männer.

+++ 19.04 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat deutlich gemacht, dass er die Atomdrohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin ernst nimmt. „Vielleicht war es gestern ein Bluff. Jetzt könnte es Realität sein“, sagte Selenskyj dem US-Sender CBS News in einem am Sonntag veröffentlichten Interview. Selenskyj verwies auf die Gefechte um das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja und sagte: „Er (Putin) will die ganze Welt erschrecken. Dies sind die ersten Schritte seiner nuklearen Erpressung. Ich glaube nicht, dass er blufft.“

„Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht wird, werden wir zum Schutz Russlands und unseres Volkes unbedingt alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen. Das ist kein Bluff“, sagte Putin am Mittwoch als er die Mobilisierung von 300.000 Reservisten für den Angriffskrieg gegen die Ukraine ankündigte. Beobachter sehen darin eine Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen.

Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte dem Sender am Sonntag, die US-Regierung habe dem Kreml „direkt, privat, auf sehr hoher Ebene“ mitgeteilt, dass jeder Einsatz von Atomwaffen katastrophale Folgen für Russland haben werde. Russland sei auch gewarnt worden, dass die USA und ihre Verbündeten entschlossen reagieren würden.

Ukraine-Krieg: „Wir sind kein Fleisch“ – Widerstand gegen Teilmobilisierung in Russland wächst

+++ 18.30 Uhr: Mit dem Beginn der Teilmobilisierung von Reservisten betrifft der Krieg gegen die Ukraine nun so gut wie jede Familie in Russland. Bei vielen herrscht blanke Panik. Viele Russen sind überzeugt: Sie sind nur Kanonenfutter, sollen schlicht verheizt werden für die Ziele eines Kriegs, an denen selbst ihre Berufsarmee scheitert. „Wir sind kein Fleisch!“, rief eine junge Frau bei einer Demonstration in Moskau am Samstag (24. September) und brachte so zum Ausdruck, was aktuell offenbar viele Russinnen und Russen befürchten.

Etwa 100 Menschen versammelten sich am Samstag in der russischen Hauptstadt, um gegen die von Wladimir Putin angeordnete Teilmobilisierung zu demonstrieren. Auch in anderen Städten gab es an diesem Wochenende zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Proteste. Es sind die größten Anti-Kriegs-Proteste seit Russlands Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar. Laut dem Politologen Abbas Galljamow könnte die Proteststimmung in Russland noch deutlich zunehmen.

Am Samstagabend zählt die Bürgerrechtsorganisation OVD-Info landesweit mehr als 700 Festnahmen. Am Sonntag zeigte die Organisation dann Videos aus der Teilrepublik Dagestan im Kaukasus, auf denen Polizisten bei Protesten Schüsse in die Luft abfeuern.

Widerstand gegen Teilmobilisierung in Russland wächst – Polizei schießt bei Protest

+++ 16.25 Uhr: Die russische Bevölkerung begehrt scheinbar immer mehr gegen die Teilmobilmachung von Russlands Präsident Wladimir Putin auf. In der russischen Teilrepublik Dagestan im Kaukasus haben Aktivistinnen und Aktivisten mit einer Straßenblockade versucht, die Teilmobilisierung zu behindern, wie die unabhängige Organisation OVD-Info am Sonntag (25. September) mitteilte.

In den dagestanischen Medien hieß es, dass der Protest eine Reaktion darauf sei, dass 110 Männer in den Krieg gegen die Ukraine gezwungen wurden, schreibt die dpa. In einem von OVD-Info übermittelten Video ist zu sehen, wie die Polizei mit Warnschüssen gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten vorgeht. Augenscheinlich schossen die Beamten mit Gewehren in die Luft. Auch Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Bevölkerung sind in dem Video zu sehen.

Dagestan gehört zu den muslimisch geprägten Regionen Russlands. Beobachtenden zufolge, sollen hier besonders viele Männer an die Front in der Ukraine beordert werden, schreibt die dpa. Aktivistinnen und Aktivisten werfen Russland aufgrund dieser Selektion „ethnische Säuberungen“ vor.

Ukraine-Krieg: Russische Angriffe haben Konsequenzen für den Iran

+++ 11.30 Uhr: Im Süden und Osten gehe die Scheinreferenden der Truppen aus Russland weiter. Auch der ukrainische Beschuss sorgt nicht für Unterbrechungen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt. In der Region Cherson sind am Sonntag (25. September) laut russischen Angaben zwei Menschen durch einen Raketenangriff der Ukraine ums Leben gekommen.

In der Region Luhansk wird teilweise in Bombenschutzkellern abgestimmt. Aufgrund des Beschusses musste in der Stadt Enerhodar im Gebiet Saporischschja ein Wahllokal umquartiert werden. International ist die Annexion durch die Scheinreferenden nicht anerkannt und doch könnte Russland noch in dieser Woche die besetzten Gebiete in die Russische Föderation eingliedern, wie dpa schreibt. Wladimir Putin hat bereits angekündigt, Angriffe auf die besetzten Gebiete, künftig genauso zu werten wie direkte Angriffe auf Russland.

Update vom Sonntag, 25. September, 6.16 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat russische Kämpfer zum Aufgeben aufgefordert. „Vor dieser verbrecherischen Mobilmachung wegzulaufen ist besser, als verstümmelt zu werden“, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Es sei besser, die Einberufung zum Dienst abzulehnen, als auf fremder Erde als Kriegsverbrecher zu sterben.



Zugleich bot er an, dass sich russische Soldaten freiwillig in Kriegsgefangenschaft begeben könnten. Dort würden sie zivilisiert behandelt. „Wenn ihr Angst habt zurückzukehren und keinen Gefangenenaustausch wollt, dann werden wir einen Weg finden, auch das sicherzustellen.“

News zum Ukraine-Krieg: Hunderte russische Soldaten in AKW – Selenskyj warnt vor Explosion

+++ 18.33 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eindringlich vor der Lage im AKW Saporischschja gewarnt. Die Mitarbeitenden des Kernkraftwerks müssten unter widrigsten Bedingungen arbeiten, sagte der Staatschef in einem Interview mit der französischen Presse.

„Russland hat dieses Atomkraftwerk beschlagnahmt. Die ukrainischen Techniker sind jetzt dort, aber sie sind wie Geiseln, weil 500 Kämpfer und Ausrüstung stationiert sind. Dies wurde bereits von der IAEO bestätigt“, erklärte Selenskyj. Die IAEO ist die Internationale Atomenergie-Organisation, sie kümmert sich um die Sicherheit der kerntechnischen Anlagen auf der ganzen Welt.

News zum Ukraine-Krieg: Politiker bewerben sich für Kriegseinsatz

+++ 16.30 Uhr: Der Ukraine-Krieg hat immer mehr Auswirkungen auf das Leben in Russland. Seit dem 21. September, an dem die Teilmobilmachung angekündigt wurde, sind rund 1500 Aktivistinnen und Aktivisten festgenommen worden, das berichtet CNN unter Berufung auf die unabhängige Protestbeobachtungsgruppe OVD-Info. Einige der Festgenommenen sollen direkt in das Militär eingezogen worden sein.

Doch nicht nur aus der Bevölkerung wird seit Mittwoch rekrutiert. Aus der Staatsduma selbst haben sich jetzt einige Abgeordnete für den Dienst im Ukraine-Krieg gemeldet, wie CNN berichtet. Es haben sich lediglich Abgeordnete der Putin-Partei „Einiges Russland“ für den Einsatz gemeldet. Diese Abgeordneten haben sich gemeldet:

Oleg Kolesnikov: Mitglied des Staatsduma-Ausschusses zum Schutz des Wettbewerbs;

Mitglied des Staatsduma-Ausschusses zum Schutz des Wettbewerbs; Dmitry Khubezov: Vorsitzender des Staatsduma-Ausschusses für Gesundheitsschutz;

Vorsitzender des Staatsduma-Ausschusses für Gesundheitsschutz; Dmitry Sablin: Stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses;

Stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses; Vitaly Milonov: Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Frauen und Kinder;

Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Frauen und Kinder; Sergei Sokol: Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaftspolitik und Sekretär der Regionalabteilung von „Einiges Russland“ in Chakass.

Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaftspolitik und Sekretär der Regionalabteilung von „Einiges Russland“ in Chakass. Quelle: CNN

News zum Ukraine-Krieg: Mobilmachung reicht nicht für Putins Pläne

+++ 8.32 Uhr: US-Präsident Joe Biden drohte Russland für den Fall von Annexionen bereits mit harten Sanktionen. „Russlands Referenden sind eine Farce - ein Vorwand für den Versuch, Teile der Ukraine gewaltsam zu annektieren, was eine eklatante Verletzung des Völkerrechts darstellt“, erklärte Biden am Freitag (23. September). Die USA arbeiteten gemeinsam mit ihren Verbündeten und Partnern daran, in diesem Fall weitere „schnelle und harte“ wirtschaftliche Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen.

Update vom Samstag, 24. September, 6.20 Uhr: Seit Beginn ihrer Gegenoffensive hat die ukrainische Armee rund 9000 Quadratkilometer Fläche zurückerobert und 400 Ortschaften aus russischer Kontrolle befreit, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Hilfe der ukrainischen Bevölkerung habe dabei eine wichtige Rolle gespielt.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew meldet weitere Geländegewinne

Erstmeldung vom Freitag, 23.09.2022: Kiew – Während die blutigen Kämpfe in der Ukraine weitergehen, haben in vier russisch kontrollierten Gebieten die sogenannten Referenden zur Annexion durch Russland begonnen. Abstimmungen finden in den Separatistengebieten Donezk und Luhansk im ostukrainischen Donbass sowie in den südukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja statt. Die „Referenden“ sollen bis Dienstag (27.09.2022) laufen, danach wird mit einer raschen Annexion durch Moskau gerechnet.

Nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen begannen die Abstimmungen am Freitagmorgen um 7 Uhr. Demnach werden sie wegen der kurzen Vorbereitungszeit nicht per elektronischem Votum, sondern mit Wahlzetteln auf Papier stattfinden. Pro-russische Behördenvertreter werden in den ersten Tagen von Tür zu Tür gehen, um Stimmen einzusammeln.

News im Ukraine-Krieg: „Werden nicht zulassen, dass Putin damit durchkommt“

US-Außenminister Antony Blinken hatte die „Referenden“ am Donnerstag im UN-Sicherheitsrat scharf kritisiert. „Wir können und werden nicht zulassen, dass Putin damit durchkommt“, sagte er. Putin hatte vor Beginn der Abstimmungen eine Teilmobilmachung in Russland angekündigt und sprach eine nukleare Drohung aus. „Im Falle einer Bedrohung der territorialen Integrität unseres Landes und zur Verteidigung Russlands und unseres Volkes werden wir mit Sicherheit von allen uns zur Verfügung stehenden Waffensystemen Gebrauch machen. Dies ist kein Bluff“, sagte der Kreml-Chef in einer TV-Ansprache am Mittwoch (21.09.2022). Mit der Betrachtung der vier ukrainischen Regionen als russisches Staatsgebiet kann Putin ein größeres Atom-Bedrohungsszenario aufbauen. (vbu/jfw/tvd/cs/lm/sne/tu mit dpa/AFP)