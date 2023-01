Leopard-Streit: Polen will Scholz um Erlaubnis bitten – Regierungschef droht aber mit „kleinerer Koalition“

Laut Pistorius wird es bald eine Entscheidung über Kampfpanzer-Lieferungen geben. Moskau warnt vor einer „Katastrophe“. News-Ticker zur Kriegsdiplomatie im Ukraine-Krieg.

Update vom 23. Januar, 11.28 Uhr: Lettland erhöht in der Leopard-Frage den Druck auf Kanzler Scholz: „Es muss alles Erforderliche getan werden, damit die Ukraine sich verteidigen kann“, sagte Staatspräsident Egils Levits nun im Deutschlandfunk. Die Lieferung sei gleichzeitig auch für die europäische Sicherheit erforderlich. Das sei eine „fast einhellige Haltung Europas“.

„Wenn ein Staat dann nicht mitmacht, das ist natürlich ein Problem“, fuhr er fort. Dass Scholz möglicherweise die Skepsis der deutschen Bevölkerung in seine Entscheidung einbeziehe, könne er nicht verstehen. Die Ukraine stehe „dramatisch unter Druck“, dem Land könnten die Kampfpanzer deshalb nicht vorenthalten werden.

Leopard-Lieferung an Kiew: Morawiecki will Genehmigung bei Scholz beantragen

Update vom 23. Januar, 10.29 Uhr: Polen will Deutschland um die Erlaubnis bitten, Leopard-Panzer an Kiew liefern zu können. Das sagte laut übereinstimmenden Medienberichten nun der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Wann dies geschehen solle, konkretisierte der Regierungschef jedoch nicht.

Noch am Sonntag (22. Januar) sagte Morawiecki der Nachrichtenagentur PAP: „Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Ukraine ausblutet. Die Ukraine und Europa werden diesen Krieg gewinnen - mit oder ohne Deutschland.“ Wenn es mit Deutschland keine baldige Einigung gebe, werde Polen mit anderen Ländern eine „kleinere Koalition“ bilden. Diese Länder würden dann ohne deutsche Zustimmung beginnen, einige ihrer Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Eigentlich ist dafür die Zustimmung Deutschlands nötig.

Update vom 23. Januar, 7.26 Uhr: Die Entscheidung über eine Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine ist nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) weiter offen. „Der Entscheidungsprozess läuft und den werden wir jetzt abwarten müssen“, sagte Pistorius am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. Die Entscheidung hänge „von vielen Faktoren ab“ und werde „im Kanzleramt getroffen“. Jeder verstehe, in welcher Not die Ukraine aktuell sei. Deswegen werde es „auch bald eine Entscheidung geben, wie immer sie aussieht“.

Verteidigungsminister Pistorius sagte bei „Anne Will“, dass die Entscheidung über Leopard-Lieferung im Kanzleramt getroffen wird © Thomas Trutschel/photothek.de/imago

„Dass es Panzer braucht, dass es Offensivbewegung braucht im Hinblick auf Donbass und Luhansk, ist völlig klar“, sagte der Minister. Für Deutschland gehe es einerseits um die Abstimmung mit den Partnerländern. Dies sei „vor allem“ die Abstimmung mit den USA. Gleichzeitig handele es sich um eine „schwere Panzerwaffe, die eben auch für Offensivzwecke genutzt werden kann“. Deshalb müsse die Bundesregierung hier „sehr sorgfältig abwägen“ und könne „nicht übereilt und leichtfertig“ entscheiden.

Außenministerin Baerbock: Keine Blockade von Leopard-Lieferungen aus Drittstaaten

Update vom 22. Januar, 22.10 Uhr: Deutschland würde sich Außenministerin Annalena Baerbock zufolge nicht gegen Panzerlieferungen aus Drittstaaten an die Ukraine stellen: „Im Moment ist die Frage noch nicht gestellt worden, aber wenn wir gefragt würden, würden wir nicht im Weg stehen“ sagte die Grünen-Politikerin am Sonntagabend dem französischen Sender LCI. Baerbock antwortete damit auf die Frage, was geschehe, wenn Polen Leopard-Panzer an die Ukraine liefern würde. Um deutsche Panzer an anderen Länder zu liefern, muss Deutschland das eigentlich genehmigen. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte angekündigt, notfalls auch ohne Zustimmung Deutschlands Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern.

Ukraine-News: SPD-Fraktionschef Mützenich geht FDP-Politikerin an

Update vom 22. Januar, 21.30 Uhr: Im Streit um mögliche Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine hat SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sich erneut hinter Bundeskanzler Olaf Scholz gestellt. Aussagen auch von Koalitionsmitgliedern in den vergangenen Wochen über den Kanzler schwächten die Politik der Bundesregierung, sagte Mützenich am Sonntagabend im ZDF-„heute journal“. „Ich habe mich lange zurückgehalten, aber ich fand am Wochenende war diese Kritik, insbesondere auch einer Kollegin, die immerhin Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist, maßlos gewesen.“

FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hatte Scholz im Streit um die Kampfpanzer öffentlich scharf angegriffen. So bezeichnete sie die Kommunikation des Kanzlers in der Panzer-Frage als „Katastrophe“. Mützenich wies die Vorwürfe anschließend zurück. „Eine Politik in Zeiten eines Krieges in Europa macht man nicht im Stil von Empörungsritualen oder mit Schnappatmung, sondern mit Klarheit und Vernunft“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Kampfpanzer des Typs Leopard 2A4 aus Deutschland. © Peøina Ludìk/dpa

Ukraine-News: Macron schließt Lieferungen von Panzern nicht aus

Update vom 22. Januar, 19.51 Uhr: Der französische Präsident Emmanuel Macron schließt die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine nicht aus. Er habe Verteidigungsminister Sébastien Lecornu gebeten, sich mit dieser Frage zu befassen, sagte Macron am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Paris. „Nichts ist ausgeschlossen“, fügte er hinzu. Mögliche Panzer-Lieferungen müssten aber gemeinsam mit den Verbündeten beschlossen und koordiniert werden.

Auch Scholz verwies mit Blick auf Kampfpanzer des Typs Leopard aus deutscher Produktion erneut darauf, dass eine Lieferung an Kiew nur in Abstimmung mit internationalen Partnern wie den USA, Frankreich und anderen europäischen Ländern möglich sei: „So wie wir in der Vergangenheit vorgegangen sind, immer eng abgestimmt mit all unseren Freunden und Verbündeten, die konkrete Lage besprechend, werden wir auch in der Zukunft vorgehen“, betonte der Kanzler. „Wir handeln nur eng miteinander abgestimmt.“

Ukraine-News: Grünen-Chef Nouripour fordert schnelle Positionierung zu Leoparden

Update vom 22. Januar, 19.10 Uhr: Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour dringt auf eine rasche Positionierung der Bundesregierung zu Panzer-Lieferwünschen anderer Staaten an die Ukraine. Wenn es von Staaten in der Europäischen Union eine Bitte um Liefererlaubnis gebe, „dann verdienen sie eine schnelle Antwort“, sagte Nouripour am Sonntagabend im ARD-„Bericht aus Berlin“. Er betonte zugleich die Bedeutung internationaler Abstimmung in der Frage der Waffenlieferungen.

Ukraine-News: Selenskyj betont Bedeutung von Nato-Beitritt seines Landes

Update vom 22. Januar, 16.25 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich erneut mit Nachdruck für einen Nato-Beitritt seines Landes zum Schutz vor Russlands Aggression ausgesprochen. Selenskyj habe bei einem Treffen mit dem früheren britischen Premierminister Boris Johnson eine Mitgliedschaft in der Allianz als „beste Sicherheitsgarantie“ für das Land genannt, teilte der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, mit.

Es sei wichtig, das Ziel einer Nato-Mitgliedschaft aktiv voranzutreiben. Nach Darstellung von Jermak sprachen Selenskyj und Johnson auch über den von der Ukraine vorgeschlagenen Friedensgipfel. Einen Termin für ein solches Treffen gibt es bisher nicht. Johnson betonte in Kiew in einem von Selenskyj bei Telegram veröffentlichten Video, dass er gekommen sei, um dem Land in schwierigen Zeiten zu helfen. Der Politiker hatte zuvor die Kiewer Vororte Butscha und Borodjanka besucht, in denen russischen Truppen schwerste Kriegsverbrechen vorgeworfen werden.

Ukraine-News: Italien und Frankreich helfen der Ukraine mit Samp/T

Update vom 22. Januar, 15.35 Uhr: Nach Auskunft des italienischen Außenministers Antonio Tajani werden Italien und Frankreich der Ukraine das Flugabwehrsystem Samp/T zur Verfügung stellen. „In Zusammenarbeit mit Frankreich sind wir dabei, die Lieferung von Samp/T zu finalisieren“, sagte Tajani der Zeitung Corriere della Sera. Er nannte zunächst keinen Zeitplan. Samp/T ist ein von Frankreich und Italien gemeinsam entwickeltes Luftabwehrsystem. Das System inklusive Abschussvorrichtung für die Raketen ist auf Lastwagen montiert. Vor einer Inbetriebnahme durch Kiew müssten die ukrainischen Soldaten wohl noch an dem System ausgebildet werden.

Ex-Premier Boris Johnson reißt unangekündigt in die Ukraine

Update vom 22. Januar, 13.32 Uhr: Boris Johnson ist in die Ukraine gereist. Der britische Ex-Premier tauchte am Sonntagmorgen (22. Januar) „unangekündigt“ in den Kiewer Vororten Borodjanka und Butscha auf, wie unter anderem The Telegraph berichtet. Es werde erwartet, dass Johnson auch den ukrainischen Regierungschef Wolodymyr Selenskyj in Kiew trifft - und Beobachter das als Versuch sehen, den Einfluss von Rishi Sunak in der britischen Außenpolitik zu untergraben, schrieb die britische Zeitung weiter.

Neben Fotos kursiert im Netz auch ein Video, das Johnson zeigen soll, wie er unter Polizeischutz eine Kirche in Butscha besucht. Butscha wurde zum Symbol für die russischen Gräueltaten im Ukraine-Krieg.

Update vom 22. Januar, 11.11 Uhr: Das Bundesverteidigungsministerium will sich nicht zu einem Spiegel-Bericht äußern, wonach bereits seit Monaten eine detaillierte Liste der Bestände an Leopard-Kampfpanzern vorliegt. „Die Berichterstattung kommentieren wir nicht“, sagte eine Ministeriumssprecherin nun der Nachrichtenagentur AFP.

Sie verwies zugleich auf Äußerungen von Pistorius in einem BamS-Interview. zu den bislang ausbleibenden deutschen Kampfpanzer-Lieferungen. „Um auf mögliche Entscheidungen bestens vorbereitet zu sein, habe ich am Freitag mein Haus angewiesen, alles so weit zu prüfen, dass wir im Fall der Fälle nicht unnötig Zeit verlieren“, hatte der neue Verteidigungsminister gesagt.

Kampfpanzer für Kiew: Russlands Parlamentschef warnt vor „Katastrophe“

Unterdessen hat der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin für den Fall von Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine vor einer möglichen „Tragödie weltweiten Ausmaßes“ gewarnt. „Die Lieferung von Angriffswaffen an das Kiewer Regime führt zu einer globalen Katastrophe“, schrieb Wolodin nun auf Telegram. Russland werde noch „mächtigere Waffen“ einsetzen, falls die USA und die Staaten der Nato Waffen an Kiew lieferten, die dafür genutzt werden könnten, Gebiete zurückzuerobern.

Die Atommacht Russland hatte immer erklärt, dass sie auch die einverleibten Regionen mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln „verteidigen“ werde. „Die Argumente, dass Atommächte in der Vergangenheit keine Massenvernichtungswaffen eingesetzt haben in lokalen Konflikten, sind unhaltbar“, meinte Wolodin.

Ausbildung ukrainischer Soldaten: Hofreiter fordert „jetzt sofort“ Schulung an Leopard-Panzern

Update vom 22. Januar, 9.01 Uhr: „Jetzt sofort“: Anton Hofreiter dringt angesichts der ausbleibenden Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine darauf, dass ukrainischen Soldaten an den Panzern ausgebildet werden. Deutschland habe in Ramstein „einen erheblichen Fehler gemacht und dadurch weiter Ansehen eingebüßt“, sagte Grünen-Politiker nun den Funke-Zeitungen. Der Leopard 2 sei „eine entscheidende Unterstützung, die Deutschland anbieten könne“, meinte er.

Erstmeldung vom 22. Januar: Berlin - Auf der Ukraine-Konferenz in Ramstein hatte sich Deutschland am Freitag (20. Januar) trotz erheblichen Drucks der Verbündeten noch nicht für die Lieferung von Kampfpanzern ins Kriegsgebiet entschieden. Die Bundesregierung erteilte auch noch keine Liefererlaubnis an andere Länder für die in Deutschland produzierten Panzer.

Pistorius spricht über Ukraine-Reise: „Innerhalb der nächsten vier Wochen“

Der neue Verteidigungsminister hat dennoch dringende Pläne:. „Sicher ist, dass ich schnell in die Ukraine reisen werde. Vermutlich sogar schon innerhalb der nächsten vier Wochen“, sagte Boris Pistorius nun der Bild am Sonntag (BamS). Er hatte am Donnerstag (19. Januar) sein Amt angetreten.

Auf die Frage, wann die Entscheidung über Leopard-Panzer für die Ukraine falle, sagte er: „Wir sind mit unseren internationalen Partnern, allen voran mit den USA, in einem sehr engen Dialog zu dieser Frage.“ Um auf mögliche Entscheidungen bestens vorbereitet zu sein, habe der SPD-Politiker am Freitag sein Haus angewiesen, „alles so weit zu prüfen, dass wir im Fall der Fälle nicht unnötig Zeit verlieren“.

„Zeitenwende“ auch bei der Bundeswehr: Pistorius will Weichen stellen

Befragt dazu, was sein Ziel für die Truppe sei, sagte Pistorius: „Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa, deswegen sollte es auch unser Ziel sein, die stärkste und am besten ausgestattete Armee in der EU zu haben.“ Das sei allerdings nicht in drei Jahren zu erledigen, dafür brauche es noch ein paar Jahre länger. „Mein Job ist es, jetzt die Weichen dafür zu stellen, dass die Zeitenwende gelingt.“

Pistorius nannte drei zentrale Aufgaben, die jetzt schnell und gleichzeitig umgesetzt werden müssten: die Beschaffung von Waffen und Ausrüstung, die Modernisierung der Kasernen und die Personalgewinnung. „Und: Die Truppe muss spüren, dass man ihr Vertrauen entgegenbringt und dankbar ist für das, was sie leistet.“ (dpa/frs)