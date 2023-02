Deutsche Panzer bereits im März in der Ukraine

Von: Nail Akkoyun, Stefan Krieger

Seit fast einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Vielerorts kommt es zu heftigen Gefechten. In Kiew schießt die Armee Spionageballons ab. Der News-Ticker.

Update vom Donnerstag, 16. Februar 2023, 5.20 Uhr: Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr, bestätigte den baldigen Einsatz von deutschen Panzern in der Ukraine. „Ich gehe davon aus, dass unsere Leoparden und Marder noch im März in der Ukraine zum Einsatz kommen“, sagte Zorn der Welt. Es habe gedauert, Mehrheiten für die Lieferung zu organisieren, aber nun gelte: „Wenn wir uns entscheiden, ein Waffensystem zu liefern, dann machen wir es auch nachhaltig. Sprich: mit den entsprechenden Ersatzteilpaketen und der dazugehörigen Munition.“

Die Bundeswehr hatte am Montag mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten am Kampfpanzer Leopard 2 begonnen. Sie solle zum Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein. Die Bundesregierung hat der Ukraine zudem 14 Leopard 2A6 zugesagt.

Ein Leopard 2A6 der Bundeswehr bei einer Präsentation. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Ukraine-News: Spionage-Ballons über Ukraine

+++ 23.00 Uhr: Über Kiew wurden laut Angaben ukrainischer Behörden mehrere mutmaßliche Spionage-Ballons gesichtet. Die ukrainische Luftwaffe habe „rund sechs feindliche Luftziele“ registriert und teils abgeschossen, teilte die Militärverwaltung auf Telegram mit. Ersten Angaben nach handelte es sich um im Wind schwebende Ballons, die mit Reflektoren oder Geheimdienstausrüstung ausgestattet sein könnten, hieß es weiter. Die Informationen sind nicht unabhängig prüfbar. Zuletzt wurden vom US-Militär mehrere Ballons gesichtet. Offenbar sind sie Teil eines chinesischen Überwachungsprogramms, das weltweit eingesetzt wird.

+++ 20.45 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete in seiner Abendansprache von Mittwoch (15. Februar) die heftig umkämpfte Stadt Bachmut als eine „lebende Festung“. Während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in Kiew sagte Selenskyj: „Leider lebt die Festung. Ich meine, sie besteht aus lebenden Menschen, einer Art lebende Mauer. Dieser Krieg ist so teuer für die Geschichte unseres Landes“.

Seit Monaten halten die schweren Auseinandersetzungen in der Region Donezk an. Russische Truppen versuchen gemeinsam mit der vom Kreml kontrollierten Söldner-Gruppe Wagner die strategisch wichtige ostukrainische Stadt Bachmut unter Kontrolle zu bringen. „Es ist schwer, aber sie halten durch“, so der ukrainische Präsident über die Streitkräfte vor Ort.

News zum Ukraine-Krieg: Russland verstärkt Angriffe in zahlreichen Regionen

+++ 15.25 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben den schweren Beschuss in mehreren Regionen der Ukraine verstärkt. Die ukrainischen Verteidigungskräfte hätten „Angriffe in der Umgebung von mehr als 20 Siedlungen“ vom Norden der Region Charkiw bis nach Luhansk und weiter südlich entlang der Frontlinie von Donezk abgewehrt, teilte der Generalstab mit.

Besonders sei Moskau östlich der Stadt Kupjansk in der Region Charkiw gewesen. Der Eisenbahnknotenpunkt soll derzeit mehrfach ins Visier genommen werden. Auch entlang der Grenze zwischen Charkiw und Luhansk, wo sich die Frontlinien seit Herbst weitgehend beruhigt haben, haben die Gefechte wieder zugenommen.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Armee beschießt Industriestadt Pokrowsk

Update vom Mittwoch, 15. Februar, 14 Uhr: Bei Angriffen in der Region Donezk hat die russische Armee die Industriestadt Pokrowsk mit Raketen beschossen. Der regionalen Militärverwaltung zufolge gibt es mehrere Verletzte, eine Such- und Rettungsaktion sei noch im Gange. „Nach den vorliegenden Informationen hat der Feind erneut Raketen eingesetzt. Den Rettungskräften ist es gelungen, zwei Menschen aus dem zerstörten Gebäudeeingang zu retten“, schrieb Verwaltungsleiter Pawlo Kyrylenko auf Telegram.

News zum Ukraine-Krieg: Russland will sich auf die Region Donezk konzentrieren

Erstmeldung vom Mittwoch, 15. Februar: Kiew/Moskau – Expertinnen und Experten rechnen mit einer neuen Offensive der russischen Armee im Ukraine-Krieg. Das Thinktank „Institute for the Study of War“ sah laut mehreren Analysen bereits zahlreiche Hinweise für eine Rekrutierung von Soldaten. Ziel ist offenbar abermals die Eroberung des Donbass, insbesondere der Region Donezk.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Offensive hat laut Nato bereits begonnen

Laut einer Einschätzung der Nato hat die russische Offensive bereits begonnen: „Es ist klar, dass wir uns im Wettlauf der Logistik befinden. Munition und Waffen müssen die Ukraine erreichen, bevor Russland die Initiative auf dem Schlachtfeld ergreifen kann“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg jüngst der Financial Times.

„Wir sehen, was Präsident Putin nun tut: Er schickt jetzt abertausende Soldaten, akzeptiert eine sehr hohe Opferrate, nimmt große Verluste hin“, sagte er laut einem Bericht der ARD vor einem Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Außerdem schloss Stoltenberg eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine nicht aus. Das mache die Nato nicht zur Konfliktpartei, betonte er.

Die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen finden seit Wochen rund um die Stadt Bachmut statt. Diese gilt als strategisch wertvoll, um weitere Gebiete zu erschließen. Menschen leben dort kaum noch. Es gibt schwere Verluste auf beiden Seiten.

Die Kämpfe um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine sind nach Angaben der russischen Söldnertruppe Wagner noch lange nicht vorbei. „Bachmut wird morgen nicht eingenommen, denn es gibt heftigen Widerstand“, sagte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Dienstag (15. Februar) laut seinem Pressedienst. In absehbarer Zeit werde es keine Siegesfeiern geben.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe um Bachmut

Die Ukraine werde „immer aktiver“ und mobilisiere weitere Kräfte. Jeden Tag näherten sich der seit Monaten erbittert umkämpften Stadt „zwischen 300 und 500 neue Kämpfer aus allen Richtungen“, sagte der Wagner-Chef. Der Artilleriebeschuss werde „mit jedem Tag intensiver“.

Bei den heftigen Kämpfen um Bachmut haben beide Seiten schwere Verluste erlitten. Die in der Bergbauregion gelegene Stadt hat sich zu einem wichtigen politischen und symbolischen Ziel entwickelt. Moskau verfolgt das Ziel, die Region Donezk komplett unter Kontrolle zu bringen. Seit mehreren Monaten versuchen die russischen Streitkräfte und Wagner-Söldner, Bachmut zu erobern. (red mit AFP/dpa)