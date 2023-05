Russland setzt schwere Angriffswelle auf Ukraine fort

Von: Stefan Krieger

Russland greift Kiew mit Drohnen und Raketen an. Berichte von „verheerendem Schlag“ gegen russische Besatzungssoldaten bei Mariupol. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 30. Mai, 6.30 Uhr: Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Drohnen angegriffen. Fragmente der von der Luftabwehr abgeschossenen Drohnen seien unter anderem in ein Wohnhaus gestürzt und hätten einen Zivilisten getötet. Eine ältere Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden, meldete die Staatsagentur Ukrinform am Dienstag unter Berufung auf die Stadtverwaltung und den Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko. Der Wohnblock sei in Brand geraten. Die Sucharbeiten seien weiter im Gange, da möglicherweise noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen seien.

Weitere Fragmente abgeschossener feindlicher Drohnen seien in verschiedenen Bezirken abgestürzt und hätten unter anderem Autos beschädigt. Nach Angaben der Militärverwaltung wurden mehr als 20 Drohnen von der ukrainischen Luftabwehr im Kiewer Luftraum zerstört. Noch nie seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 gab es in Kiew innerhalb eines Monats so viele Drohnen- und Raketenangriffe wie in diesem Mai.

Ein ukrainischer Polizist steht vor einem Raketensplitter nach einem russischen Raketenangriff auf Kiew. © Evgeniy Maloletka/dpa

Russland hatte die Ukraine bereits in den Tagen zuvor massiv mit Dutzenden Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Am Montag hatten russische Luftangriffe Kiew auch am helllichten Tag erschüttert. Bis dahin ereigneten sich die meisten Luftangriffe meist nachts oder in den frühen Morgenstunden. Nach Angaben des ukrainischen Militärs feuerte Russland bei den Angriffen auf Kiew insgesamt elf Raketen ab. In der Nacht zum Sonntag registrierte die Ukraine die Rekordzahl von 54 abgefeuerten Kamikaze-Drohnen. Es gab Tote und Verletzte – unter anderem in Kiew.

Ukraine-News: Schlag gegen russische Kräfte bei Mariupol

Update vom 29. Mai, 21.40 Uhr: Aus der Ukraine gibt es unbestätigte Berichte über einen verheerenden „Schlag“ gegen russische Besatzungssoldaten bei Mariupol. Der ukrainische Exil-Bürgermeister der Stadt sprach laut Kyiv Independent von 100 getöteten und mehr als 400 verletzten Militär-Angehörigen in einer „temporären russischen Basis“ in der Ortschaft Juriwka. Er berief sich dem Bericht zufolge auf „lokale Partisanen“ in Mariupol.

Der Schilderung zufolge waren die ukrainischen Kräfte offenbar gut informiert: Erst am Tag zuvor seien vier Busse mit russischen Militärangehörigen in Juriwka angekommen, sagte Lokal-Politiker Petro Andrjuschtschenko. Auch Kommunikationsequipment und ein „elektronisches Kriegsführungssystem“ seien zerstört worden. Eine offizielle Bestätigung für diese Darstellung gibt es allerdings nicht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unterdessen Recep Tayyip Erdogan zum Stichwahl-Sieg in der Türkei gratuliert - und lobende Worte für Erdogans Initiative rund um das Getreideabkommen gefunden.

Ukraine-Krieg: Selenskyj-Berater Podolyak fordert entmilitarisierte Zone in Russland

Update vom 29. Mai, 19.34 Uhr: Der ukrainische Präsidentenberater Mjchailo Podolyak hat am Montag die Errichtung einer entmilitarisierten Zone in Russlands gefordert, um die Ukraine vor erneuten Aggressionen zu schützen. „Das Hauptthema der Nachkriegsregelung sollte die Schaffung von Schutzmaßnahmen sein“, schrieb Podolyak über seinen Twitter-Kanal. Um die Sicherheit der ukrainischen Bewohner zu gewährleisten, „muss auf dem Gebiet von Belgorod, Brjansk und Kursk eine entmilitarisierte Zone von 100 bis 120 km eingerichtet werden“. Die Einhaltung dieser Zone müsse dabei durch internationale Instanzen kontrolliert werden.

Ukraine-Krieg: „Unzureichend“ – Lawrow kritisiert Getreideabkommen mit Kiew

Update vom 29. Mai, 17.00 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat die Umsetzung des gerade erst verlängerten Abkommens zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer als unzureichend kritisiert. „Wenn alles so bleibt, wie es gerade ist (...), muss man davon ausgehen, dass es nicht länger funktioniert“, sagte Lawrow bei einem Besuch in der kenianischen Hauptstadt Nairobi der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Dagegen wirft die Ukraine immer wieder Russland vor, die Verschiffung ihres Getreides trotz des Abkommens zu behindern.

Lawrow beschwerte sich insbesondere über anhaltende Beschränkungen für russische Agrar- und Düngemittel-Exporte, deren Lockerung Moskau im Gegenzug für die Ausfuhr ukrainischen Getreides erwartet. Zudem fordert Moskau ein Ende der Sanktionen gegen seine staatliche Landwirtschaftsbank, um Zahlungen einfacher abwickeln zu können.

Angriffe gegen Kiew: Offenbar auch ballistische Raketen im Einsatz

Update vom 29. Mai, 14.35 Uhr: Bei der jüngsten schweren Angriffswelle auf Kiew hat Russland Angaben des ukrainischen Militärs zufolge insgesamt elf Raketen abgefeuert. „Gegen 11.30 Uhr wurde die Region Kiew mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern des bodengestützten Iskander-Systems angegriffen“, schrieb der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, am Montag auf Telegram.

„Insgesamt wurden elf Raketen abgefeuert: Iskander-M und Iskander-K aus Richtung Norden.“ Alle Geschosse seien von der Luftverteidigung abgefangen worden. Russland hatte die ukrainische Hauptstadt zuerst in der Nacht zum Montag und nur wenige Stunden später auch am helllichten Tag mit Dutzenden Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen beschossen. Noch nie seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 gab es in Kiew innerhalb eines Monats so viele Drohnen- und Raketenangriffe wie in diesem Mai. (mit Agenturmaterial)