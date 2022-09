Ukraine-Krieg: Großbritannien und Deutschland wollen über Finanzierung verhandeln

Von: Nail Akkoyun

Die Lage am AKW Saporischschja bleibt angespannt, London und Berlin wollen über die Unterstützung für die Ukraine diskutieren: der News-Ticker am 6. September.

Großbritannien: Verteidigungsminister Ben Wallace will nach Berlin reisen.

Verteidigungsminister Ben Wallace will nach Berlin reisen. Besetztes AKW Saporischschja: Kiew warnt vor „nuklearer Katastrophe“.

Kiew warnt vor „nuklearer Katastrophe“. Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Moskau/Kiew – Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace plant noch in dieser Woche nach Deutschland zu reisen, um gemeinsam mit der Regierung eine langfristige Finanzierung der Ukraine zu diskutieren. Dies hat das britische Verteidigungsministerium auf Twitter mitgeteilt.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace reist noch diese Woche nach Berlin. (Archivfoto) © Tayfun Salci/Imago

Unterdessen bleibt die Lage nach der erneuten Notabschaltung des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja, das von russischen Kräften besetzt ist, äußerst angespannt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt Moskau vor, das größte AKW Europas sei wegen russischer Provokationen zum zweiten Mal „nur einen Schritt von einer nuklearen Katastrophe entfernt“ gewesen. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA will am Dienstag (06.09.) Bericht erstatten, was ihre Erkundungsmission nach Saporischschja erbracht hat. (nak)

