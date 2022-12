Patriot-Raketen für den Ukraine-Krieg – Biden schickt neue Unterstützung gegen Russland

Von: Franziska Schwarz, Fabian Müller

Die Ukraine hat offenbar eine wichtige Versorgungslinie in den von Russland besetzten Gebiet gesprengt. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Update vom 13. Dezember, 19.52 Uhr: Die Regierung in Kiew hat ihre Verbündeten im Ukraine-Krieg zur Lieferung weiterer Waffen aufgerufen. Die Ukraine werde „den Winter durchkämpfen“ müssen, sagte Außenminister Dmytro Kuleba bei einer Pressekonferenz in Kiew zur aktuellen Situation. Sein Land benötige mehr Luftabwehrsysteme, Munition und gepanzerte Fahrzeuge. Es gebe insbesondere einen „sehr großen Bedarf“ an weiterer Artillerie und Munition vom Kaliber 155 Millimeter.

Ukraine-Krieg: Außenminister ruft Verbündete zu neuen Waffenlieferungen auf

Kuleba gab die Pressekonferenz von einem Luftschutzkeller in der ukrainischen Hauptstadt Kiew aus, während im ganzen Land Luftsirenen ertönten. „Dieser Krieg ist größtenteils ein Artilleriekrieg und die Ukraine braucht mehr Kanonen, um die russischen Offensiven stoppen und ihre eigenen Gegenoffensiven fortsetzen zu können“, sagte der Außenminister.

Bei einer internationalen Ukraine-Konferenz in Paris hatten Kiews Verbündete dem Land am Dienstag Soforthilfe für den Winter in Höhe von gut einer Milliarde Euro zugesagt. Das Geld soll für den Aufbau der wichtigsten Infrastruktur eingesetzt werden, die regelmäßig von Russland angegriffen wird. Wegen der Attacken kommt es in der Ukraine immer wieder zu Stromausfällen oder Unterbrechungen bei der Wasserversorgung.

Ukraine-Krieg: USA schicken Patriots zur ukrainischen Unterstützung

Update vom 13. Dezember, 18.44 Uhr: Die USA stehen kurz davor, das Patriot-Raketenabwehrsystem in die Ukraine zu entsenden. Laut Informationen des TV-Senders CNN könnte die Biden-Regierung das noch in dieser Woche verkünden. Verteidigungsminister Lloyd Austin und Präsident Joe Biden müssten den Deal noch absegnen, laut CNN ist mit einer Genehmigung aber zu rechnen.

Die Ukraine hatte die USA zuvor mehrfach aufgefordert, das hochmoderne Langstrecken-Luftabwehrsystem dem Land zur Verfügung zu stellen. Das Patriot-System wäre das effektivste Luftverteidigungssystem des Landes und soll ballistische Raketen und Marschflugkörper der russischen Streitkräfte abfangen. Wie viele Raketenwerfer die USA entsenden werden, ist noch unklar.

Sobald die Genehmigung erteilt wird, sollen ukrainische Soldaten am US-Stützpunkt in Grafenwöhr in Deutschland im Umgang mit den Raketenabwehrsystemen geschult werden.

Update vom 13. Dezember, 16.48 Uhr: Putin will die Ukraine mit seinen andauernden Bombardierungen zum Aufgeben bringen. Doch der Widerstandswille der Bevölkerung steigt offenbar, je länger der Ukraine-Krieg dauert. Eine überwältigende Mehrheit der Ukrainer gab jetzt an, dass ein Sieg der Ukraine bedeute, sämtliche von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern.

Ukraine-Krieg aktuell: Frieden nur nach Rückeroberung aller von Russland besetzten Gebiete – Krim und Donbas inklusive

Laut einer repräsentativen Umfrage der Rating Group stimmten 85 Prozent der befragten Ukrainer dieser Aussage zu - im März 2022 waren es noch 74 Prozent. Auch die von Russland schon seit 2014 besetzte Halbinsel Krim müsse an die Ukraine zurückfallen, gaben die Befragten an. Nur neun Prozent der Ukrainer gaben an, dass die Ukraine auf die Zurückeroberung der Krim und der schon vor dem Krieg besetzten Regionen im Donbass verzichten könne.

„Gewaltige Explosion“: Ukraine kappt laut Russland wichtige Versorgungslinie bei Melitopol

Update vom 13. Dezember, 14.35 Uhr: Ukrainische Soldaten haben offenbar am Dienstagmorgen (13. Dezember) einen Sprengstoffanschlag auf eine Brücke verübt, die nahe der russisch besetzten südukrainischen Stadt Melitopol liegt. Die Konstantinowka-Brücke sei „von Terroristen beschädigt“ worden, schreibt Wladimir Rogow, Vertreter der pro-russischen Besatzungsverwaltung, im Online-Dienst Telegram. „Mitten in der Stadt war eine gewaltige Explosion zu hören“, so Rogow. „Die Fenster und Wände der Häuser zitterten, das Stadtzentrum war in schwarzen Rauch gehüllt.“

Aufnahme vom 28. November: eine weinende Frau vor einem Wohnhaus in Nikopol © IMAGO/Celestino Arce Lavin

Rogow machte keine Angaben zum Ausmaß des Schadens, verbreitete aber Bilder, auf denen ein eingestürzter Abschnitt der Brücke zu sehen ist. Ihm zufolge diente die Brücke der Versorgung der russisch besetzten Gebiete in den Regionen Cherson und Saporischschja. „Das Selenskyj-Regime hasst das friedliche Leben in Melitopol und anderen befreiten Gebieten“, wetterte der russische Besatzer getreu der Putin-Propaganda.

Die beschädigte Brücke bei Melitopol im russisch besetzten Gebeit Saporischschja. © Konstantin Mihalchevskiy/Imago

Neue Offensive von Putins Militär? Ukraine-Gouverneur berichtet von 57 Angriffen in nur einer Nacht

Kiew - Die neue Taktik des russischen Militärs zielt auf die Zivilbevölkerung: Seit Wochen fahren die Truppen unter Kremlchef Wladimir Putin gezielte Attacken auf die ukrainische Strom- und Wasserversorgung - mit Blick auf den eisigen Winter.

Angriffe in der Südukraine: Gouverneur berichtet von 57 Attacken in nur einer Nacht

Nach Angaben des Gouverneurs des Gebiet Dnipropetrowsk gab es in der Region nun 57 Angriffe in nur einer Nacht. Das berichtete der Kyiv Independent. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben zunächst nicht. Die in Dnipropetrowsk gelegene Stadt Nikopol war erst jüngst wohl Ziel von 30 russischen Artillerie-Angriffen. Sie liegt am Fluss Dnipro, der dort die Frontlinie bildet.

Neue russische Offensive im Ukraine-Krieg? Gefechte bei Melitopol

Aus der Südukraine gibt es weitere besorgniserregende News: Die strategisch wichtige Stadt Melitopol - ein Verkehrsknotenpunkt - könnte laut Forbes Ziel einer neuen russischen Offensive sein. Das US-Magazin schlussfolgerte dies aus Gefechten am Freitag (9. Dezember) in der Gegend um Huljajpole und Polohy. Die zwei Städten liegen nur 100 Kilometer von Melitopol entfernt.

Am gleichen Tag meldete ein Energieversorger aus der südukrainischen Stadt Cherson, dass die Infrastruktur für Gas, Strom und Wasser in der Region „praktisch zerstört“ sei: „Mehr als tausend Raketen und Drohnen“ seien von Russland „seit dem 10. Oktober“ abgefeuert worden, sagte Ukrenergo-Chef Wolodymyr Kudryzkyji auf einer Pressekonferenz. (frs mit Material von AFP und dpa)